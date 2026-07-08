Minister zdrowia przedstawiła na środkowej konferencji zdrowia zarys planu naprawczego w systemie ochrony zdrowia. To odpowiedź na apel premiera Donalda Tuska po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym, kiedy media ujawniły niebotyczne zarobki 28-letniego lekarza i szereg innych nieprawidłowości.

Kominy płacowe dla pracowników ochrony zdrowia do likwidacji

Minister zdrowia wskazała, że zmiany już się dokonują. Jako przykład podała leżącą na biurku prezydenta ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub licencji. Sobierańska-Grenda przypomniała, że uchwalona w ekspresowym tempie ustawa czeka tylko na podpis Karola Nawrockiego.

Co więcej resort zdrowia chce wprowadzić odgórnie maksymalne stawki zarobków dla lekarzy, by jak wskazała minister zdrowia, zapobiec patologiom w gospodarowaniu publicznymi środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Chcemy zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Naszą stawką wyjściową jest kwota do 240 zł brutto za godzinę, co jest wskaźnikiem stanowiącym bazę przeliczeniową dla tradycyjnego etatu - podkreśliła minister zdrowia. Jak dodała, ma to dotyczyć przede wszystkim kontraktów. - Jeżeli to przeliczyć na etat, to będzie to ok. 40 tys. brutto.

Sobierańska-Grenda wyjaśniła, że obecnie maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali ze środków przekazywanych przez NFZ wynosi średnio 81,3 proc.

- Rekomendacje od AOTMiT powinny uwzględniać siedem poziomów szpitali, które dzisiaj mamy ze względu na ich specyfikę dotyczącą personelu, zabiegowych, bądź niezabiegowych świadczeń, szpitali monoprofilowych - przekazała minister zdrowia. Dodała jednocześnie, że na rekomendacje czeka do końca sierpnia.

Jawne przetargi i koniec z procederami walizkowymi

Sobierańska-Grenda wspomniała także o konieczności wprowadzenia jawnych przetargów. Jak zaznaczyła, każdy szpital finansowany przez NFZ będzie miał prawny obowiązek publicznego ogłaszania, za jaką stawkę i na jakich zasadach zatrudnił zewnętrznego przedsiębiorcę do świadczenia usług medycznych.

Minister zdrowia była także bardzo stanowcza w kwestii tak zwanych procederów walizkowych, czyli sytuacji, w których lekarze pracują w kilku szpitalach, wykonując tam wysoko wyceniane procedury. Sobierańska-Grenda zapowiedziała pełną kontrolę na tymi praktykami.

- Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale, podmioty lecznicze z tak zwanymi spółkami - stwierdziła. Dodał, że właśnie takie sytuacje zaburzają transparentność i budzą kontrowersje.

Ministra zdrowia zapowiedziała także, że większa kontrola zostanie poświęcona grafikom pracy. - Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał mieć zgodę od swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy - zapowiedziała szefowa resortu zdrowia.

Nowy system rejestracji dla pacjentów

Ze zmian zapowiedzianych przez minister zdrowia dla pacjentów szczególnie ważne są dwie dotyczące systemu rejestracji. Sobierańska-Grenda zapowiedziała bowiem przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz stworzenie całkiem nowego systemu, centralnej e-kolejki.

Jak wskazała minister zdrowia, nowe narzędzie ma umożliwić zapisywanie do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co w ocenie szefowej resortu zdrowia, budzi dziś największe emocje. - Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał też podpowiedź, gdzie najszybciej wykonać zabieg. Będzie też mógł wybrać miejsce, w którym jego zdaniem, ten zabieg będzie wykonany najlepiej - wyjaśniła minister zdrowia.

Sobierańska-Grenda zapewniła, że system e-kolejka zostanie wdrożony do końca tego roku.