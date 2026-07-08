Gazeta Prawna
Kraj

Nowy limit wsparcia dla organizacji pożytku publicznego. Senat zdecydował ws. rządowego projektu ustawy

senat, podatek od spadków i darowizn
senat przyjął nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowychShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 20:23

Bez poprawek przeszła w Senacie nowelizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych. Rządowy projekt ustawy podwaja m.in. roczny limit wsparcia dla jednej organizacji do 40 tys. zł.

Skrót artykułu

Za nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Ustawa trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.

Co zawiera przyjęta przez Senat ustawa?

Celem zmian jest uproszczenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w obszarze współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ustawa m.in. znosi obowiązek zapewnienia przez organizacje pozarządowe wkładu finansowego przy realizacji zadań publicznych - zasadą ma być wniesienie wkładu osobowego lub rzeczowego, który zapewni prawidłowe wykonanie zadania. Wniesienie wykładu finansowego będzie wymagane jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jak np. dofinansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowela zawiera też zmiany w zakresie zlecania zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym, czyli tzw. małych grantów. Chodzi o zwiększenie maksymalnej kwoty pojedynczego zadania z 10 tys. zł do 20 tys. zł; podniesienie rocznego limitu dla jednej organizacji z 20 tys. zł do 40 tys. zł i zwiększenie udziału tych grantów w budżecie samorządu z 20 do 30 proc.

Ustawa likwiduje też limit prowadzenia takiego projektu z 90 dni na okres całego roku.

Zmiany mają umożliwić realizację większej liczby inicjatyw lokalnych.

Przepisy likwidują też Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, przesuwając jednocześnie środki z tego funduszu na rachunek Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ustawa wprowadza też odznakę „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego” – wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ma być przyznawana przez przewodniczącego komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych podmiotów m.in. społecznikom, członkom organizacji pozarządowych, wolontariuszom.

Ponadto ustawa ustanawia dzień 24 kwietnia Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego. Data nawiązuje do uchwalenia ustawy. Ma być okazją do promowania m.in. roli organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.

Był to projekt rządowy.

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ustawaSenatwolontariat

Powiązane

szok, zdziwienie, kobieta, senior, seniorka, emeryt, emerytka
Emerytury i rentyPułapka na seniorów po 75. roku życia. ZUS i gmina każą oddać tysiące złotych przez jeden błąd
Donald Tusk i banknot 100 zł. Nowy podatek od oszczędności na koncie OKI od 2027 roku
Inne podatkiNowy podatek od oszczędności od 2027 roku. Możesz zapłacić nawet wtedy, gdy stracisz
Kobieta z nadciśnieniem mierzy ciśnienie. Zasiłek pielęgnacyjny 2026
ZdrowieChorzy na nadciśnienie mogą dostać 215,84 zł zasiłku. MOPS wymaga jednego dokumentu

Najważniejsze

Prezydent Karol Nawrocki
ŚwiatSzczyt NATO w Ankarze: Powolne pożegnanie USA z Europą
taksówka na postoju
Prawo administracyjneTaksówkarze i kierowcy pod większą kontrolą państwa. Będzie zmiana przepisów
Jolanta Sobierańska-Grenda
ZdrowieNie tylko maksymalna stawka dla lekarzy. Minister zdrowia zapowiedziała rewolucję. Co jeszcze ma się zmienić?
sędzia sąd rozprawa
PrawnikRząd nie drukuje wyroków TK. Sąd: to delikt konstytucyjny
Dziecko używające laptopa
OpinieProjekt o pornografii w internecie może uderzyć w media społecznościowe
Tabliczka informacyjna na elewacji z napisem UOKiK
KrajPrzeszukania w BIK i największych bankach w Polsce. UOKiK sprawdza, czy Polacy byli karani za porównywanie kredytów
Karol Nawrocki, Donald Trump
KrajKarol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. „Droga jest otwarta”
Lekarz w gabinecie podczas wizyty
Kadry i płaceCoraz więcej skarg pacjentów na przemęczonych lekarzy
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png