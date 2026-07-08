Za nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Ustawa trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.

Co zawiera przyjęta przez Senat ustawa?

Celem zmian jest uproszczenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w obszarze współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ustawa m.in. znosi obowiązek zapewnienia przez organizacje pozarządowe wkładu finansowego przy realizacji zadań publicznych - zasadą ma być wniesienie wkładu osobowego lub rzeczowego, który zapewni prawidłowe wykonanie zadania. Wniesienie wykładu finansowego będzie wymagane jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jak np. dofinansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowela zawiera też zmiany w zakresie zlecania zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym, czyli tzw. małych grantów. Chodzi o zwiększenie maksymalnej kwoty pojedynczego zadania z 10 tys. zł do 20 tys. zł; podniesienie rocznego limitu dla jednej organizacji z 20 tys. zł do 40 tys. zł i zwiększenie udziału tych grantów w budżecie samorządu z 20 do 30 proc.

Ustawa likwiduje też limit prowadzenia takiego projektu z 90 dni na okres całego roku.

Zmiany mają umożliwić realizację większej liczby inicjatyw lokalnych.

Przepisy likwidują też Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, przesuwając jednocześnie środki z tego funduszu na rachunek Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ustawa wprowadza też odznakę „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego” – wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ma być przyznawana przez przewodniczącego komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych podmiotów m.in. społecznikom, członkom organizacji pozarządowych, wolontariuszom.

Ponadto ustawa ustanawia dzień 24 kwietnia Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego. Data nawiązuje do uchwalenia ustawy. Ma być okazją do promowania m.in. roli organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej.

Był to projekt rządowy.