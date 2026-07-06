Jest to kolejna kara nałożona na Brauna (niezrzeszony) przez PE. Polski eurodeputowany był już karany za wypowiedź o osobach LGBTQI podczas debaty na posiedzeniu, a także za zakłócenie minuty ciszy w trakcie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Kontrowersyjne wystąpienie Grzegorza Brauna na komisji SEDE

Tym razem chodzi o wystąpienie Brauna na posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE 18 marca br., w którym wzięła udział wysoka przedstawicielka UE Kaja Kallas. Braun nazwał jej stanowisko zbędnym i niepotrzebnym. Jak dowodził, agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są „Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie”. - A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi — powiedział Kallas eurodeputowany.

Na uwagi Brauna zareagował przewodniczący SEDE, niemiecki europoseł David McAllister. - Odrzucam całkowicie pańskie uwagi antysemickie. Proszę tego nie powtarzać w tej komisji — powiedział. Gdy Braun zwrócił się do niego, by to pogłębił, McAllister odpowiedział Braunowi: „Zamknij się”.

Decyzja Roberta Metsoli: zakaz udziału i utrata diety dla Brauna

Zachowanie Brauna na posiedzeniu SEDE potępiła w poniedziałek Metsola. Otwierając czterodniowe obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, uznała, że niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. - Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania — dodała przewodnicząca PE.

Braun został pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach SEDE i wszelkich innych działaniach tej komisji na okres 20 dni począwszy od 16 czerwca. Stracił też dietę za okres dwóch dni.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. Jest to ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia. (PAP)

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