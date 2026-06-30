„Wspólnie ze Szwecją kontynuujemy wzmacnianie ukraińskiego lotnictwa bojowego. Dziś nasze państwa zawarły umowę na zakup 16 myśliwców Gripen E. Ważne, że wraz z samolotami Ukraina otrzyma także pakiet odpowiedniego wyposażenia, wsparcia technicznego i serwisowego” – napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

„Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z premierem Ulfem Kristerssonem pierwszych 16 myśliwców Gripen C/D trafi do Sił Powietrznych Ukrainy już na początku 2027 roku” – podkreślił.

Szczegóły szwedzko-ukraińskiej współpracy

Z wpisu Zełenskiego wynika, że spotkał się we wtorek z ministrem obrony Szwecji Pallem Jonsonem. „Szczegółowo omówiliśmy realizację tych ustaleń, a także szerszą współpracę dwustronną, w tym przygotowania do programu Drone Deal oraz prace nad systemami przeciwrakietowymi” – przekazał prezydent Ukrainy.

„Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy” – oświadczył Zełenski.

Pod koniec maja, podczas wizyty Zełenskiego w Uppsali ogłoszono, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 sztuk myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Poinformował o tym po spotkaniu premier Kristersson.

Decyzja w tej sprawie została ogłoszona podczas konferencji prasowej w bazie sił powietrznych w Uppsali. Obaj przywódcy podpisali tam porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.

Według strony szwedzkiej pierwsze samoloty JAS 39 Gripen C/D mają trafić na Ukrainę w 2027 r. Zełenski mówił nawet o grudniu tego roku lub styczniu 2027 r. Darowizna wraz z kosztami szkolenia opiewa na 22,2 mld koron (ok. 2,29 mld USD). Natomiast w 2030 r. ma rozpocząć się dostawa JAS 39 Gripen E/F.