Ukraina zawarła ważną umowę ze Szwecją. Wołodymyr Zełenski przekazał, że 16 myśliwców Gripen zasili siły zbrojne Ukrainy. Maszyny mają zostać dostarczone na początku przyszłego roku. Producent myśliwców - koncern Saab - podał, że wartość kontraktu wynosi ok. 24,6 mld koron (ok. 2,54 mld dolarów).
„Wspólnie ze Szwecją kontynuujemy wzmacnianie ukraińskiego lotnictwa bojowego. Dziś nasze państwa zawarły umowę na zakup 16 myśliwców Gripen E. Ważne, że wraz z samolotami Ukraina otrzyma także pakiet odpowiedniego wyposażenia, wsparcia technicznego i serwisowego” – napisał Zełenski na platformach społecznościowych.
„Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z premierem Ulfem Kristerssonem pierwszych 16 myśliwców Gripen C/D trafi do Sił Powietrznych Ukrainy już na początku 2027 roku” – podkreślił.
Szczegóły szwedzko-ukraińskiej współpracy
Z wpisu Zełenskiego wynika, że spotkał się we wtorek z ministrem obrony Szwecji Pallem Jonsonem. „Szczegółowo omówiliśmy realizację tych ustaleń, a także szerszą współpracę dwustronną, w tym przygotowania do programu Drone Deal oraz prace nad systemami przeciwrakietowymi” – przekazał prezydent Ukrainy.
„Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy” – oświadczył Zełenski.
Pod koniec maja, podczas wizyty Zełenskiego w Uppsali ogłoszono, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 sztuk myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Poinformował o tym po spotkaniu premier Kristersson.
Decyzja w tej sprawie została ogłoszona podczas konferencji prasowej w bazie sił powietrznych w Uppsali. Obaj przywódcy podpisali tam porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.
Według strony szwedzkiej pierwsze samoloty JAS 39 Gripen C/D mają trafić na Ukrainę w 2027 r. Zełenski mówił nawet o grudniu tego roku lub styczniu 2027 r. Darowizna wraz z kosztami szkolenia opiewa na 22,2 mld koron (ok. 2,29 mld USD). Natomiast w 2030 r. ma rozpocząć się dostawa JAS 39 Gripen E/F.
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