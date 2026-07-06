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Dodatkowe pieniądze dla policjantów. Jest decyzja, wypłaty już 20 lipca. Związkowcy chcą więcej

policjant, patrol, policja, zgromadzenie
Komendant podjął decyzję o nagrodach przed Świętem Policji, ale mundurowi już zapowiadają, że to nie koniec ich walki.Shutterstock / FotoDax
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 14:51

Policjanci otrzymają dodatkowe nagrody jeszcze przed Świętem Policji. Zapadła już decyzja o przekazaniu środków i ustalono termin wypłat. W tle decyzji o wypłatach ponownie wraca temat warunków służby funkcjonariuszy oraz Karty Rodziny Mundurowej, nad którą wciąż nie ma porozumienia między resortami.

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Wypłaty dodatkowych nagród dla policjantów zaplanowane na 20 lipca 2026 r.

Dodatkowe nagrody w Policji z okazji Święta Policji 2026 to decyzja Komendanta Głównego Policji. Środki naliczono według stanu zatrudnienia na 1 czerwca 2026 r. w wysokości 1500 zł na etat dla policjantów oraz 1200 zł na etat dla pracowników cywilnych w policji. Wypłaty zaplanowano na 20 lipca 2026 r., przed obchodami Święta Policji. Kwoty te stanowią podstawę naliczenia funduszu, jednak nie oznaczają, że każdy funkcjonariusz otrzyma identyczną nagrodę - o jej ostatecznej wysokości zdecydują przełożeni w jednostkach.

Kto otrzyma dodatkowe środki z funduszu nagrodowego w Policji i jak zostaną podzielone pieniądze

Dodatkowe środki obejmują funkcjonariuszy pełniących służbę zarówno z dodatkiem służbowym, jak i funkcyjnym.Ostateczny podział środków będzie należał do przełożonych w poszczególnych jednostkach Policji. Niezależnie od przekazanych środków z Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkie, Komenda Stołeczna Policji, szkoły Policji i inne jednostki nadal mogą przyznawać nagrody z własnych funduszy nagrodowych.

To nie koniec postulatów policjantów. Policjanci liczą na kolejne decyzje

Dodatkowe nagrody nie kończą rozmów o zmianach w warunkach służby (pisaliśmy o tym TUTAJ). NSZZ Policjantów nadal zabiega m.in. o podwyższenie świadczenia na umundurowanie, wprowadzenie minimalnego dodatku służbowego, wyższe świadczenie za służbę na wolnym powietrzu oraz nagrody jubileuszowe po 45 latach pracy. Wśród postulatów znajdują się także zmiany w zasadach przyznawania posiłków regeneracyjnych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego.

Karta Rodziny Mundurowej wciąż bez porozumienia. Trwają rozmowy MSWiA i MON o zakresie programu

Wśród oczekiwanych zmian pozostaje również Karta Rodziny Mundurowej, która ma wprowadzić m.in. zniżki na przejazdy koleją, tańsze paszporty oraz pierwszeństwo w dostępie do części świadczeń. Prace nad projektem nadal trwają, ponieważ MSWiA i MON nie osiągnęły porozumienia co do kręgu osób, które miałyby zostać objęte nowymi uprawnieniami.

Związkowcy podkreślają, że lipcowe nagrody są ważnym sygnałem, ale nie rozwiązują problemów związanych z wynagrodzeniami i warunkami służby.

Źródło: NSZZ Policjantów

Źródło: gazetaprawna.pl

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