Policjanci otrzymają dodatkowe nagrody jeszcze przed Świętem Policji. Zapadła już decyzja o przekazaniu środków i ustalono termin wypłat. W tle decyzji o wypłatach ponownie wraca temat warunków służby funkcjonariuszy oraz Karty Rodziny Mundurowej, nad którą wciąż nie ma porozumienia między resortami.
Wypłaty dodatkowych nagród dla policjantów zaplanowane na 20 lipca 2026 r.
Dodatkowe nagrody w Policji z okazji Święta Policji 2026 to decyzja Komendanta Głównego Policji. Środki naliczono według stanu zatrudnienia na 1 czerwca 2026 r. w wysokości 1500 zł na etat dla policjantów oraz 1200 zł na etat dla pracowników cywilnych w policji. Wypłaty zaplanowano na 20 lipca 2026 r., przed obchodami Święta Policji. Kwoty te stanowią podstawę naliczenia funduszu, jednak nie oznaczają, że każdy funkcjonariusz otrzyma identyczną nagrodę - o jej ostatecznej wysokości zdecydują przełożeni w jednostkach.
Kto otrzyma dodatkowe środki z funduszu nagrodowego w Policji i jak zostaną podzielone pieniądze
Dodatkowe środki obejmują funkcjonariuszy pełniących służbę zarówno z dodatkiem służbowym, jak i funkcyjnym.Ostateczny podział środków będzie należał do przełożonych w poszczególnych jednostkach Policji. Niezależnie od przekazanych środków z Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkie, Komenda Stołeczna Policji, szkoły Policji i inne jednostki nadal mogą przyznawać nagrody z własnych funduszy nagrodowych.
To nie koniec postulatów policjantów. Policjanci liczą na kolejne decyzje
Dodatkowe nagrody nie kończą rozmów o zmianach w warunkach służby (pisaliśmy o tym TUTAJ). NSZZ Policjantów nadal zabiega m.in. o podwyższenie świadczenia na umundurowanie, wprowadzenie minimalnego dodatku służbowego, wyższe świadczenie za służbę na wolnym powietrzu oraz nagrody jubileuszowe po 45 latach pracy. Wśród postulatów znajdują się także zmiany w zasadach przyznawania posiłków regeneracyjnych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego.
Karta Rodziny Mundurowej wciąż bez porozumienia. Trwają rozmowy MSWiA i MON o zakresie programu
Wśród oczekiwanych zmian pozostaje również Karta Rodziny Mundurowej, która ma wprowadzić m.in. zniżki na przejazdy koleją, tańsze paszporty oraz pierwszeństwo w dostępie do części świadczeń. Prace nad projektem nadal trwają, ponieważ MSWiA i MON nie osiągnęły porozumienia co do kręgu osób, które miałyby zostać objęte nowymi uprawnieniami.
Związkowcy podkreślają, że lipcowe nagrody są ważnym sygnałem, ale nie rozwiązują problemów związanych z wynagrodzeniami i warunkami służby.
Źródło: NSZZ Policjantów
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