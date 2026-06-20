Niedziela handlowa 21 czerwca? Mamy złe wieści dla poszukiwaczy promocji

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy liczyli na jutrzejsze zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych. 21 czerwca 2026 roku obowiązuje pełny zakaz handlu w niedzielę. Co on oznacza w praktyce? Jutro nie jest to niedziela handlowa, a drzwi największych hipermarketów, dyskontów oraz punktów w galeriach handlowych pozostaną zamknięte. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, dzięki którym będzie można zrobić zakupy w niektórych placówkach.

Zakaz handlu zbiera żniwo. Gdzie jutro zrobisz szybkie zakupy? [LISTA]

Mimo restrykcyjnych przepisów, w niedziele niehandlowe istnieje legalna możliwość zrobienia zakupów. Najprostszym rozwiązaniem są wizyty w mniejszych punktach, w których za ladą stanie sam właściciel. Gdzie dokładnie udać się po zakupy 21 czerwca?

Żabka: Sklepy franczyzowe mogą być otwarte, jeśli decyzję o tym podejmie przedsiębiorca prowadzący dany punkt i to on będzie obsługiwał klientów.

Sklepy franczyzowe mogą być otwarte, jeśli decyzję o tym podejmie przedsiębiorca prowadzący dany punkt i to on będzie obsługiwał klientów. E.Leclerc w Radomiu : otworzył się w każdą niedzielę, dzięki temu, że część sklepu zamienił w czytelnię.

: otworzył się w każdą niedzielę, dzięki temu, że część sklepu zamienił w czytelnię. Stacje benzynowe: Czynne całodobowo, idealne na szybkie zakupy ratunkowe (chleb, mleko, napoje, przekąski).

Czynne całodobowo, idealne na szybkie zakupy ratunkowe (chleb, mleko, napoje, przekąski). Piekarnie, cukiernie i lodziarnie: Świeże pieczywo i coś słodkiego do kawy kupisz bez przeszkód.

Świeże pieczywo i coś słodkiego do kawy kupisz bez przeszkód. Apteki oraz punkty apteczne: Działają w trybie standardowym lub dyżurnym.

Działają w trybie standardowym lub dyżurnym. Sklepy na dworcach i lotniskach: Wyłączone z zakazu handlu ze względu na obsługę podróżnych.

Wyłączone z zakazu handlu ze względu na obsługę podróżnych. Lokale gastronomiczne: Kawiarnie, restauracje, puby i pizzerie działają normalnie.

Wskazówka dla kupujących: Godziny otwarcia poszczególnych sklepów są ustalane indywidualnie przez właścicieli. Najczęściej punkty te funkcjonują w skróconym czasie, na przykład od 10:00 do 20:00. Przed wyjściem z domu warto upewnić się, czy dany sklep jest już czynny.

Biedronka i Lidl zamknięte na cztery spusty [LISTA]

W niedzielę 21 czerwca nie ma możliwości zrobienia zakupów w popularnych hipermarketach, dyskontach i galeriach handlowych. Całkowicie zamknięte pozostają:

Popularne dyskonty: Biedronka, Lidl, Netto, ALDI, Dino ;

; Hipermarkety: Kaufland, Auchan, Carrefour ;

; Markety budowlane i wyposażenia wnętrz: Castorama, Leroy Merlin, IKEA, OBI.

Wszystkie te placówki powrócą do standardowego harmonogramu pracy od poniedziałku, 22 czerwca 2026 roku. Będą działały już od wczesnych godzin porannych.

Kalendarz niedziel handlowych 2026. Kiedy najbliższa okazja?

Na kolejną możliwość zrobienia swobodnych zakupów w niedzielę trzeba będzie jeszcze poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem wakacji letnich.

W całym 2026 roku ustawodawca przewidział łącznie tylko 8 niedziel bez zakazu handlu. Oto pełny, oficjalny harmonogram niedziel handlowych na pozostałą część roku:

Czerwiec: 28 czerwca

28 czerwca Sierpień: 30 sierpnia

30 sierpnia Grudzień: 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia

Co z przepisami? Czy zakaz handlu zostanie zniesiony?

Temat liberalizacji handlu w niedziele regularnie wraca do debaty publicznej, jednak w 2026 roku polscy konsumenci wciąż muszą mierzyć się ze starym, restrykcyjnym systemem. Aktualne przepisy zakazu handlu dopuszczają jedynie osiem wyjątkowych niedziel w roku. Na ten moment brak konkretnych i wiążących decyzji rządu, które miałyby zmienić te zasady w najbliższych miesiącach. Wszystko wskazuje więc na to, że do końca roku harmonogram pozostanie bez zmian.

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