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Czy 21 czerwca jest niedziela handlowa? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

Ludzie w galerii handlowej
Biedronka, Lidl i inne duże sieci handlowe będą jutro nieczynne. 21 czerwca 2026 roku obowiązuje zakaz handlu. Na szczęście są wyjątki.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 10:21

Planujesz jutro uzupełnić domowe zapasy? Zanim wsiądziesz w samochód, koniecznie sprawdź, co czeka nas 21 czerwca. Czy to niedziela handlowa? Wyjaśniamy sytuację i podajemy gotową listę otwartych sklepów, w których zrobisz szybkie zakupy w ten weekend.

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Niedziela handlowa 21 czerwca? Mamy złe wieści dla poszukiwaczy promocji

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy liczyli na jutrzejsze zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych. 21 czerwca 2026 roku obowiązuje pełny zakaz handlu w niedzielę. Co on oznacza w praktyce? Jutro nie jest to niedziela handlowa, a drzwi największych hipermarketów, dyskontów oraz punktów w galeriach handlowych pozostaną zamknięte. Na szczęście polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, dzięki którym będzie można zrobić zakupy w niektórych placówkach.

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Zakaz handlu zbiera żniwo. Gdzie jutro zrobisz szybkie zakupy? [LISTA]

Mimo restrykcyjnych przepisów, w niedziele niehandlowe istnieje legalna możliwość zrobienia zakupów. Najprostszym rozwiązaniem są wizyty w mniejszych punktach, w których za ladą stanie sam właściciel. Gdzie dokładnie udać się po zakupy 21 czerwca?

  • Żabka: Sklepy franczyzowe mogą być otwarte, jeśli decyzję o tym podejmie przedsiębiorca prowadzący dany punkt i to on będzie obsługiwał klientów.
  • E.Leclerc w Radomiu: otworzył się w każdą niedzielę, dzięki temu, że część sklepu zamienił w czytelnię.
  • Stacje benzynowe: Czynne całodobowo, idealne na szybkie zakupy ratunkowe (chleb, mleko, napoje, przekąski).
  • Piekarnie, cukiernie i lodziarnie: Świeże pieczywo i coś słodkiego do kawy kupisz bez przeszkód.
  • Apteki oraz punkty apteczne: Działają w trybie standardowym lub dyżurnym.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach: Wyłączone z zakazu handlu ze względu na obsługę podróżnych.
  • Lokale gastronomiczne: Kawiarnie, restauracje, puby i pizzerie działają normalnie.

Wskazówka dla kupujących: Godziny otwarcia poszczególnych sklepów są ustalane indywidualnie przez właścicieli. Najczęściej punkty te funkcjonują w skróconym czasie, na przykład od 10:00 do 20:00. Przed wyjściem z domu warto upewnić się, czy dany sklep jest już czynny.

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Biedronka i Lidl zamknięte na cztery spusty [LISTA]

W niedzielę 21 czerwca nie ma możliwości zrobienia zakupów w popularnych hipermarketach, dyskontach i galeriach handlowych. Całkowicie zamknięte pozostają:

  • Popularne dyskonty: Biedronka, Lidl, Netto, ALDI, Dino;
  • Hipermarkety: Kaufland, Auchan, Carrefour;
  • Markety budowlane i wyposażenia wnętrz: Castorama, Leroy Merlin, IKEA, OBI.

Wszystkie te placówki powrócą do standardowego harmonogramu pracy od poniedziałku, 22 czerwca 2026 roku. Będą działały już od wczesnych godzin porannych.

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Kalendarz niedziel handlowych 2026. Kiedy najbliższa okazja?

Na kolejną możliwość zrobienia swobodnych zakupów w niedzielę trzeba będzie jeszcze poczekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 28 czerwca 2026 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem wakacji letnich.

W całym 2026 roku ustawodawca przewidział łącznie tylko 8 niedziel bez zakazu handlu. Oto pełny, oficjalny harmonogram niedziel handlowych na pozostałą część roku:

  • Czerwiec: 28 czerwca
  • Sierpień: 30 sierpnia
  • Grudzień: 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia

Co z przepisami? Czy zakaz handlu zostanie zniesiony?

Temat liberalizacji handlu w niedziele regularnie wraca do debaty publicznej, jednak w 2026 roku polscy konsumenci wciąż muszą mierzyć się ze starym, restrykcyjnym systemem. Aktualne przepisy zakazu handlu dopuszczają jedynie osiem wyjątkowych niedziel w roku. Na ten moment brak konkretnych i wiążących decyzji rządu, które miałyby zmienić te zasady w najbliższych miesiącach. Wszystko wskazuje więc na to, że do końca roku harmonogram pozostanie bez zmian.

Zobacz także: Zakaz handlu w dni wolne od pracy do poprawki

Źródło: gazetaprawna.pl

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