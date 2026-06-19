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Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy

Zełenski zareagował na wykluczenie Ukraińca z igrzysk olimpijskich. Wydał specjalny dekret
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi UkrainyShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:56
aktualizacja dzisiaj, 20:14

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja jest związana z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednej z jednostek wojskowych honorowego miana „Bohaterów UPA”.

O odebraniu Orderu Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym na platformie X. - Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA po konsultacji z Kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że ta decyzja „nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu” i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Dodał, że „nic się nie zmieniło” w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją.

Źródło: PAP

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