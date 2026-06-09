Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ma szansę zostać uhonorowanym europejskim odznaczeniem. Wniosek w tej sprawie, jak zapowiedział we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zostanie złożony do przewodniczącej PE.

Nowe europejskie odznaczenie. Polacy są już na liście uhonorowanych

19 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Nowe odznaczenie zostało ustanowione przez PE dla osób szczególnie zasłużonych na rzecz integracji europejskiej oraz promowania i obrony europejskich wartości.

Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób. Wśród laureatów było dwóch Polaków - były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który otrzymał tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Kwaśniewski z szansą na europejskie odznaczenie

Do grona nagrodzonych ma szansę dołączyć były prezydent Aleksander Kwaśniewski. To pomysł prezydium Sejmu, by wystąpić do przewodniczącej PE Roberty Metsoli o rozpatrzenie możliwości uhonorowania tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi także byłego prezydenta Polski.

Europejski Order Zasługi (European Order of Merit) został ustanowiony przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w przededniu 75. rocznicy Deklaracji Schumana. Kandydatury zgłaszali szefowie państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefów instytucji UE. Order przyznawany jest w trzech kategoriach: Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi i Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.