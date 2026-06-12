Dodatek 300 zł na dziecko. Jak złożyć wniosek o wsparcie z ZUS?

Państwo wprowadziło program "Dobry Start", aby odciążyć budżety domowe w trudnym okresie kompletowania wyprawki szkolnej. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, które trafia do rodziców lub opiekunów raz w roku. Co najważniejsze, instytucje przyznają te środki niezależnie od sytuacji materialnej rodziny – nie obowiązuje tu kryterium dochodowe.

Za te środki kupisz podręczniki, zeszyty, przybory plastyczne czy strój na lekcje wychowania fizycznego. Warto zaznaczyć, że świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku, co oznacza, że otrzymasz pełne 300 zł. Co więcej, środki te są bezpieczne – komornik nie może zająć pieniędzy pochodzących z programu "Dobry Start".

Komu przysługuje 300 zł?

Świadczenie otrzymasz na dziecko, które uczy się w szkole. Ważne są tutaj limity wiekowe:

Do ukończenia 20. roku życia: Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej czy młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej czy młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Do ukończenia 24. roku życia: Ten limit dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami, które posiadają odpowiednie orzeczenie (o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

Pamiętaj, że program obejmuje uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. "Dobry Start" nie dotyczy studentów, a także dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. "zerówkę" (zarówno w przedszkolu, jak i w szkole).

Jak złożyć wniosek? Tylko online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę programu, co oznacza, że to właśnie ten urząd rozpatruje wnioski i wypłaca pieniądze. ZUS prowadzi postępowanie w formie elektronicznej, dlatego wnioski składasz wyłącznie drogą online. Nie musisz odwiedzać placówki osobiście. Wniosek złożysz poprzez cztery kanały: portal PUE ZUS (lub aplikację mobilną mZUS), portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.gov.pl), bankowość elektroniczną (wiele banków oferuje taką opcję w swoich systemach).

Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia, a nie masz jeszcze konta na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie założy Ci profil na podstawie przesłanych danych. Znajdziesz tam wszystkie informacje o statusie Twojego wniosku.

Kiedy najlepiej złożyć dokumenty?

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" przyjmowane są co roku od 1 lipca do 30 listopada. Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu otrzymasz środki najpóźniej do 30 września. Jeśli złożysz wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, ZUS ma wtedy dwa miesiące od dnia złożenia dokumentów na ich rozpatrzenie i wypłacenie pieniędzy.

Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć poprawnie. Jeśli np. nie wskażesz szkoły, do której dziecko uczęszcza (bo np. czekasz na wyniki rekrutacji), nie będziesz mógł poprawnie wypełnić wniosku. W takim przypadku poczekaj na wyjaśnienie sytuacji szkolnej i złóż wniosek później – masz na to czas do końca listopada.

Życie bywa skomplikowane, dlatego przepisy przewidują sytuacje szczególne. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a sąd orzekł opiekę naprzemienną, każdy z rodziców może złożyć wniosek. Wówczas otrzymają po 150 zł na dziecko (połowę kwoty). Jeśli jesteś uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców (rodzice nie żyją lub masz zasądzone alimenty), możesz sam złożyć wniosek o świadczenie.

Wypłata świadczenia

ZUS wypłaca pieniądze wyłącznie bezgotówkowo, bezpośrednio na wskazane we wniosku konto bankowe. Nie otrzymasz gotówki w kasie ani przekazem pocztowym. ZUS nie wydaje tradycyjnej decyzji administracyjnej przy przyznaniu świadczenia. O tym, że pieniądze zostały przyznane, dowiesz się z powiadomienia na swoim profilu PUE ZUS. Decyzje otrzymasz tylko wtedy, gdy ZUS odmówi wypłaty lub jeśli zajdzie konieczność uchylenia prawa do świadczenia.

Czy muszę składać wniosek co roku?

Tak, prawo do świadczenia "Dobry Start" ustalane jest na każdy rok szkolny oddzielnie. Musisz pamiętać o złożeniu nowego wniosku każdego lata.

Czy świadczenie wlicza się do dochodu przy zasiłkach?

Nie. Świadczenie "Dobry Start" nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, np. zasiłków z pomocy społecznej. Otrzymanie tych 300 zł nie spowoduje utraty innych form wsparcia.

Co jeśli wypełnię wniosek błędnie?

ZUS sprawdzi Twój wniosek. Jeśli wystąpią braki, urząd wezwie Cię do uzupełnienia danych. Dlatego sprawdzaj powiadomienia na PUE ZUS.

Czy muszę wskazać szkołę?

Tak, jest to warunek konieczny. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się, więc musisz podać placówkę (szkołę podstawową, ponadpodstawową itp.), do której dziecko będzie uczęszczać od 1 września.