Coraz więcej seniorów aktywnie korzysta z oferty uzdrowiskowej i turystycznej, łącząc wypoczynek z dbaniem o zdrowie. W ofercie Ogólnopolskiej Karty Seniora są zniżki na pobyt w sanatoriach czy różnych obiektach noclegowych, od nadmorskich kurortów po górskie uzdrowiska. W niektórych miejscach rabaty obejmują nie tylko pobyty, ale również zabiegi lecznicze czy konsultacje specjalistyczne.

Ogólnopolska Karta Seniora oferuje szeroki wachlarz zniżek w ponad 300 gminach w całej Polsce. Obejmują m.in. sanatoria, placówki medyczne, wydarzenia związane z kulturą oraz punkty handlowo-usługowe. Poniżej przykłady rabatów, które są dostępne z Kartą Seniora:

Sanatoria, uzdrowiska i noclegi

Uzdrowisko Kraków Swoszowice: 10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi oraz pobyty

Sanatorium Uzdrowiskowe „WRZOS” w Ciechocinku: 20% upustu na pobyty lecznicze (min. 7 dób) w wybranych terminach (styczeń–marzec, listopad–grudzień) oraz 10% w pozostałych okresach; dodatkowo 15% na prywatne zabiegi ambulatoryjne

Ambulatorium Uzdrowiskowo Rehabilitacyjne POLEX w Ciechocinku: 8% zniżki

Uzdrowisko Kołobrzeg: 5% zniżki na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku, Muszelka i Mewa

Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW: 7% zniżki na pakiety pobytowe i lecznicze

Sanatorium Energetyk Krynica-Zdrój: 10% rabatu na noclegi i wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne oraz gratisowy masaż bańką chińską

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie: 5% rabatu na komercyjne pobyty rehabilitacyjne (7 lub 14-dniowe) finansowane ze środków własnych

Sanatorium DEDAL w Polańczyku: 5% rabatu na prywatne pobyty rehabilitacyjne

Sanatorium Uzdrowiskowe HOLTUR w Kołobrzegu: 5% zniżki na usługi noclegowe

Interferie Argentyt w Dąbkach: 5% rabatu na nocleg i podstawową gastronomię

Express Kraków Hotel: 15% zniżki na noclegi

Aparthotel Góralski: 10% rabatu przy ofercie elastycznej oraz 5% przy ofercie bezzwrotnej

Zdrowie i uroda

Medicover Stomatologia: bezpłatny przegląd stomatologiczny, 150 zł rabatu na pakiet higienizacji 3W1 oraz 10% zniżki na implantologię i protetykę

OKKO optyk: 30% rabatu na kompletne okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne

Vision Express: 149 zł zniżki na okulary jednoogniskowe oraz 429 zł rabatu na okulary progresywne

Super-Pharm Optic: 10% rabatu na okulary korekcyjne, 20% na przeciwsłoneczne oraz dobór korekcji za 1 zł przy zakupie okularów

Apteki i przychodnie: Karta zapewnia ogólne zniżki w wybranych aptekach i prywatnych placówkach medycznych

Kultura i rozrywka

Kino Helios: 20% zniżki na napoje, kawę, popcorn i nachos w Helios Cafe (z pewnymi wyłączeniami)

Muzea i sport: Karta umożliwia tańsze lub bezpłatne wejścia do wybranych muzeów oraz na zajęcia sportowe

Szczegółowy i aktualny wykaz wszystkich punktów honorujących kartę, który można filtrować według lokalizacji (wpisując miejscowość lub ulicę), znajduje się na stronie internetowej programu [KLIKNIJ-LINK]. Przed skorzystaniem z konkretnej oferty warto sprawdzić dostępne zniżki w najbliższej okolicy.

Kto może wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest procesem dostępnym dla każdej osoby, która ukończyła 60 lat. Koszt jej uzyskania zależy od tego, czy gmina, w której mieszkasz, uczestniczy w programie partnerskim.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta jest wydawana za darmo mieszkańcom gmin, które przystąpiły do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takim przypadku koszt wydania dokumentu pokrywa lokalny samorząd.

Dla mieszkańców gmin nieuczestniczących w programie składka członkowska to 35 zł. Uprawnia do korzystania z karty przez 12 miesięcy. Jeśli od razu chcemy mieć kartę ważną przez dwa lata, należy zapłacić 50 zł.

Jak wyrobić Kartę Seniora?

Warunkiem otrzymania dokumentu jest przystąpienie do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można dostarczyć na kilka sposobów:

osobiście w biurze Stowarzyszenia MANKO w Krakowie

pocztą po wcześniejszym wypełnieniu formularza online bezpośrednio w stowarzyszeniu i przesłaniu go na wskazany adres

w urzędzie gminy lub w jednym z lokalnych punktów uczestniczących w programie (o ile dana gmina bierze udział w inicjatywie)

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić na stronie internetowej programu, czy Twoja gmina wydaje karty bezpłatnie oraz jakie zniżki są dostępne w Twojej najbliższej okolicy. Należy pamiętać, że każda karta posiada unikalny numer przypisany do konkretnej osoby, mimo że nie jest dokumentem imiennym zawierającym pełne dane osobowe na awersie.

Gdzie sprawdzić, czy moja gmina wydaje kartę bezpłatnie?

Aby sprawdzić, czy Twoja gmina wydaje Ogólnopolską Kartę Seniora bezpłatnie, należy zweryfikować, czy przystąpiła ona do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Aktualna lista gmin oraz punktów, w których można złożyć wniosek, znajduje się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora [PODSUMOWANIE]

Ogólnopolska Karta Seniora to narzędzie dla osób po 60. roku życia, które chcą nieco zmniejszyć wydatki. Dzięki sieci partnerów obejmującej sanatoria, hotele, placówki medyczne i punkty usługowe karta zapewnia dostęp do licznych zniżek w całym kraju. Jej wyrobienie jest proste, a w wielu gminach także bezpłatne. Warto regularnie sprawdzać aktualną listę partnerów, aby być na bieżąco, ponieważ do wykazu dostępnych ofert dołączają kolejne.