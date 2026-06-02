Gazeta Prawna
Kraj

Andrzej Duda komentuje decyzje wobec Zełenskiego. „Okoliczności są inne niż w 2023 r.”

Katowice,,Silesia,,Poland,July,04,2021,Celebrations,Related,To,The
Czy Zełenski straci Order Orła Białego? Duda zabiera głosShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:22

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także - przekazał były prezydent Andrzej Duda portalowi Onet. - Dziś wobec zaistniałych faktów decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego - zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Prezydent Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

We wtorek Duda wypowiedział się w tej sprawie, spytany przez portal Onet: „Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie" — przekazał były prezydent portalowi.

„Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne — nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze” - dodał cytowany przez Onet były prezydent.(PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiAndrzej Duda.

Powiązane

Henryk Wujec, fot. Maksymilian Rigamonti
WiadomościHenryk Wujec pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego
Pierwszymi laureatami Europejskiego Orderu Zasługi zostali m.in. Angela Merkel, Lech Wałęsa i Wołodymir Zełenski
OpinieOrder dla europejskiego snu
Karol Nawrocki
Ostra reakcja Nawrockiego na decyzję Ukrainy. Zełenski może stracić Order Orła Białego