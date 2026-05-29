Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński znalazł się pod ostrzałem polityków opozycji po serii fałszywych zgłoszeń, przez które służby interweniowały w domach polityków, czy dziennikarzy związanych z PiS.

Przypomnijmy, do interwencji służb doszło m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, na posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i w lokalu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Po tych incydentach na cały resort spraw wewnętrznych i administracji, na czele z jego szefem, spłynęła lawina krytyki. Już w poniedziałek Przemysław Czarnek przekazał, że PiS zaczęło zbierać podpisy i złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego, któremu zarzuca nieudolność.

Jak ministra Kierwińskiego oceniają Polacy? Sondaż

O, to jak Polacy oceniają pracę szefa MSWiA zapytała pracownia badawcza SW Research na zlecenie Onetu. Wśród ankietowanych nie było jednomyślności.

Zdaniem 26,3 proc. biorących udział w badaniu, praca ministra Kierwińskiego zasługuje na ocenę pozytywną. Z tym nie zgadza się 29,1 proc. ankietowanych, którzy szefa MSWiA ocenili negatywnie. Co ciekawe, największa grupa badanych, bo aż 44,7 proc., stwierdziła, że nie ma na temat ministra Kierwińskiego żadnego zdania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 26–27 maja 2026 r. metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.