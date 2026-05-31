Według danych francuskiego MSW w Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tys. osób. Jak podaje francuska policja w aglomeracji Paryża zatrzymano 283 osoby. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, spośród siedmiu rannych policjantów, stan jednego określono jako poważny. Według wstępnych informacji francuskich służb - niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne.

W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Wielokrotnie funkcjonariusze uciekali się do użycia gazu łzawiącego.

Kibice zdemolowali miasto

Agencja cytuje oświadczenie paryskiej prefektury policji, że najwięcej aktów wandalizmu i zakłóceń porządku publicznego miało miejsce w okolicach stadionu Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów, w którym PSG rywalizowało z Arsenalem Londyn. W regulaminowym czasie było 1:1, a francuski klub zapewnił sobie zwycięstwo w serii rzutów karnych, którą wygrał 4:3.

Na Paryżu się jednak nie skończyło. Jak informuje AFP do zamieszek doszło też w kilku innych francuskich miastach. Według medialnych doniesień w Grenoble rozległy się wystrzały z moździerzy, a co najmniej dwa sklepy z odzieżą sportową miały rozbite witryny. Agencja dodała, że przed trzecim sklepem czuwała policja, by zapobiec próbom grabieży.

Francuskie służby deklarowały pełne przygotowanie

AFP przypomniała, że minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zmobilizował na sobotę 22 tys. policjantów i żandarmów, w tym 8 tys. w Paryżu. Szef resortu zapewniał zarazem, że służby przygotowały „bardzo solidny i niezawodny plan” na wypadek wybuchu niepokojów.

Obok finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w sobotni wieczór w Paryżu odbywał się też ważny mecz stołecznego klubu w ekstraklasie Francji w rugby; rozgrywano kolejne spotkania wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa, a także odbyło się kilka koncertów, w tym piosenkarka Aya Nakamura wystąpiła na Stade de France, a raper Damso w hali Paris La Defense Arena.

W niedzielę po południu na Polach Marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tys. osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron.