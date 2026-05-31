Uruchomienie tego połączenia dla PKP Intercity okazało się strzałem w dziesiątkę. Polacy z niecierpliwością czekali na powrót pociągu „Nieśpiesznego”. Wiadomo już, że Adriatic Express wraca na tory 26 czerwca. Spółka wyszła naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i tym sezonie kursy odbywać się będą do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu.

Gratka dla podróżnych. Pociąg do Chorwacji pojedzie poza sezonem?

W drodze do stacji docelowej, czyli chorwackiej Rijeki, skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Tegoroczną nowością jest wagon do słoweńskiego Kopru, który zostanie odłączony w Lublanie, a reszta składu pojedzie dalej do Chorwacji.

Jak zaznaczył prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wyjawił, czy jest szansa na to, by pociąg kursował także poza sezonem wakacyjnym. Jak wskazał, możliwość rozszerzenia terminów kursowania pociągu, będzie brana pod uwagę, kiedy zakończy się modernizacja infrastruktury kolejowej w Słowenii. - Jeżeli wtedy będzie można wyraźnie skrócić czas przejazdu to rozważymy rozszerzenie oferty. To jest perspektywa 2028 lub 2029 roku - dodał.

PKP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów

Malinowski przekazał również, że inspirowany latami 80. ubiegłego wieku pociąg „Nieśpieszny” będzie jeździł przez całe tegoroczne lato, a kursów będzie więcej, bo - jak zaznaczył - jest „ogromne zapotrzebowanie”. - Pociąg pojawi się m.in. na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu. Wagony będą ciągnięte lokomotywą SM42 - dodał.

Szef Intercity pytany był też, czy „Nieśpieszny” będzie jeździł również jesienią. - Zobaczymy. Jeżeli będzie piękna pogoda, to będzie jeździł dłużej - stwierdził Malinowski.

Pociąg Adriatic Express do Rijeki w ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy jeździł przez całe wakacje. Połączenie okazało się prawdziwym hitem. Według danych resortu infrastruktury skorzystało z niego 9,3 tys. osób.

Pociąg „Nieśpieszny” z klasycznymi wagonami i oryginalnym wyposażeniem z lat 80. został uruchomiony przez PKP Intercity w kwietniu br. Jeździ w weekendy trasami w całym kraju, odwiedzając wszystkie województwa. Uruchomienie pociągu jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity.