W poniedziałek wejdzie w życie uchwała rady miasta dotycząca wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całej Warszawy. Wcześniej jej projekt został poparty przez wszystkie dzielnicowe rady. Między godziną 22 a 6 rano obowiązywać będzie całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Radni zgodzili się na jeden wyjątek. Napoje wyskokowe będzie można kupić wyłącznie w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Nocna prohibicja już się sprawdziła. Dane jasne to pokazują

Zanim radni zdecydowali się na ostateczny krok i wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, 1 listopada 2025 r. na próbę zastosowano nocną prohibicję w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ.

Decyzja dotycząca rozszerzenia nocnej prohibicji została poprzedzona dokładnym sprawozdaniem z programu Bezpieczna Noc, którego elementem było wprowadzenie pilotażu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w tych dwóch dzielnicach.

Raport, który zaprezentował w lutym sekretarz miasta Maciej Fijałkowski nie pozostawiał złudzeń. Według danych straży miejskiej, porównując okres listopad-styczeń, rok do roku, na terenie tych dwóch dzielnic zanotowano spadek interwencji strażników. W dzień o ponad 10 proc., a w nocy o ponad 15 proc.

– Jeżeli spojrzymy w skali całego miasta, również spada liczba incydentów. Co jest ważne, jeśli chodzi o interwencje, to jeżeli porównamy dzielnice z zakazem z dzielnicami bez zakazu, to w tych dwóch dzielnicach spadek był na poziomie 23,7 proc., podczas gdy w pozostałych wyniósł 11,1 proc. – mówił wówczas Fijałkowski.

I jak dodawał, w kwestii godzin nocnych w dwóch dzielnicach z zakazem sprzedaży alkoholu spadek interwencji wyniósł 23 proc., a w dzielnicach bez zakazu nieco ponad 4 proc. Fijałkowski podkreślił, że najbardziej spektakularny był przypadek Śródmieścia, gdzie rok do roku spadek wyniósł 26 proc.

Ogromny sukces miejskich aktywistów

Statystyki straży miejskiej to jedno, ale także policyjne raporty jednoznacznie wskazują, że nocna prohibicja ma sens. Z danych Komendy Stołecznej Policji wynika, że spadek liczby interwencji jest znacznie większy – ponad 37 proc., a liczba wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości spadła o 43 proc. Jednocześnie nastąpił wzrost interwencji w sąsiednich dzielnicach – na Pradze-Południe, Targówku i Woli.

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały zaproponowany przez Miasto Jest Nasze.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz w całym mieście, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowej nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ, która miała zacząć obowiązywać od 1 listopada 2025 r.

Warszawa to nie jedyne miasto, gdzie w nocy nie kupi się alkoholu. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja, która nie obejmuje sprzedaży alkoholu w barach, pubach i restauracjach, obowiązuje już m.in w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie. W takich miastach jak Katowice, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Bielsko-Biała czy Kielce samorządy wprowadziły częściową nocną prohibicję obowiązującą w niektórych dzielnicach.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.