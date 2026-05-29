Wielka rewolucja w polskim systemie oświaty staje się faktem. Sejm przegłosował nową ustawę o prawach i obowiązkach uczniów przygotowaną przez MEN. Przepisy, które teraz trafią do Senatu, całkowicie zmienią codzienność w szkolnictwie – od uproszczonego systemu kar, aż po rewolucję w usprawiedliwianiu nieobecności. Co dokładnie zakłada reforma i od kiedy wejdzie w życie?
Dyrektorzy zyskają wolną rękę. Szkoły przechodzą na nowy system
Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejne niespodzianki dla uczniów i nauczycieli. Co tym razem przygotował resort? Reforma zakłada, że prawa i obowiązki uczniów znajdą się w jednym akcie prawa. Ministerstwo stawia na wychowawczą rolę szkół, co oznacza, że działania wychowawcze będą miały pierwszeństwo przed karaniem uczniów.
Nowe stanowiska w całym kraju. Pojawi się Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich
Na tym nie koniec nowości. Co jeszcze się zmieni? Resort przewiduje:
- Mniej biurokracji przy karach: Dyrektorzy będą mogli szybciej reagować na problemy. Procedura nakładania kar została uproszczona i wyłączona z rygorystycznego reżimu decyzji administracyjnych (z wyjątkiem niektórych przypadków, takich jak wyrzucenie ze szkoły czy przeniesienie do innej placówki).
- Dyskrecja przy usprawiedliwieniach: Koniec z wyciąganiem na światło dzienne danych wrażliwych.
- Obowiązkowe rady szkół: Od 1 września 2028 roku powołanie rad szkół stanie się obligatoryjne. Reforma przewiduje w tym zakresie pewne wyłączenia. Zmiana ta ominie jedynie placówki prywatne oraz miejsca o szczególnej specyfice (np. szkoły przy szpitalach).
- Rzecznicy praw uczniowskich: Reforma przewiduje utworzenie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich oraz 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich działających przy kuratoriach. Pojawią się też szkolni rzecznicy praw uczniowskich. Niezależnie od nich gminy i powiaty będą mogły powoływać odpowiednio - rzeczników gminnych (miejskich) i powiatowych.
- Nowe zasady dla pełnoletnich: Nowe przepisy precyzyjnie regulują prawa dorosłych uczniów w kwestii wglądu do ocen oraz samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności.
Nauczyciele i uczniowie zabrali głos. Wyniki sondażu MEN nie pozostawiają złudzeń
Resort edukacji argumentuje konieczność wprowadzenia zmian wynikami badania sondażowego, w którym udział wzięło ponad 18 tys. uczniów i nauczycieli.
Ogólna ocena wprowadzanych zmian (uczniowie i nauczyciele łącznie)
- 46,65% – ocenia zmiany na plus (w tym 8,67% zdecydowanie pozytywnie)
- 39,58% – nie ma zdania lub uważa, że trudno to ocenić
- 13,76% – patrzy na reformę krytycznie
Opinia nauczycieli o reformie
- 48,55% – ocenia projekt dobrze (raczej lub zdecydowanie pozytywnie)
- 35,98% – zachowuje neutralność
- 15,46% – wyraża sprzeciw wobec nowych przepisów
Kiedy przepisy wejdą w życie? Sejm podjął decyzję, przyszłość uczniów w rękach Senatu i Prezydenta
Ustawa wkracza teraz w kolejny etap legislacyjny. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, nowe przepisy trafią do prezydenta RP Karola Nawrockiego.
