Dyrektorzy zyskają wolną rękę. Szkoły przechodzą na nowy system

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejne niespodzianki dla uczniów i nauczycieli. Co tym razem przygotował resort? Reforma zakłada, że prawa i obowiązki uczniów znajdą się w jednym akcie prawa. Ministerstwo stawia na wychowawczą rolę szkół, co oznacza, że działania wychowawcze będą miały pierwszeństwo przed karaniem uczniów.

Nowe stanowiska w całym kraju. Pojawi się Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich

Na tym nie koniec nowości. Co jeszcze się zmieni? Resort przewiduje:

Mniej biurokracji przy karach: Dyrektorzy będą mogli szybciej reagować na problemy. Procedura nakładania kar została uproszczona i wyłączona z rygorystycznego reżimu decyzji administracyjnych (z wyjątkiem niektórych przypadków, takich jak wyrzucenie ze szkoły czy przeniesienie do innej placówki).

Dyskrecja przy usprawiedliwieniach: Koniec z wyciąganiem na światło dzienne danych wrażliwych.

Koniec z wyciąganiem na światło dzienne danych wrażliwych. Obowiązkowe rady szkół: Od 1 września 2028 roku powołanie rad szkół stanie się obligatoryjne. Reforma przewiduje w tym zakresie pewne wyłączenia. Zmiana ta ominie jedynie placówki prywatne oraz miejsca o szczególnej specyfice (np. szkoły przy szpitalach).

Rzecznicy praw uczniowskich: Reforma przewiduje utworzenie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich oraz 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich działających przy kuratoriach. Pojawią się też szkolni rzecznicy praw uczniowskich. Niezależnie od nich gminy i powiaty będą mogły powoływać odpowiednio - rzeczników gminnych (miejskich) i powiatowych.

Nowe zasady dla pełnoletnich: Nowe przepisy precyzyjnie regulują prawa dorosłych uczniów w kwestii wglądu do ocen oraz samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności.

Nauczyciele i uczniowie zabrali głos. Wyniki sondażu MEN nie pozostawiają złudzeń

Resort edukacji argumentuje konieczność wprowadzenia zmian wynikami badania sondażowego, w którym udział wzięło ponad 18 tys. uczniów i nauczycieli.

Ogólna ocena wprowadzanych zmian (uczniowie i nauczyciele łącznie)

46,65% – ocenia zmiany na plus (w tym 8,67% zdecydowanie pozytywnie)

– ocenia zmiany na plus (w tym 8,67% zdecydowanie pozytywnie) 39,58% – nie ma zdania lub uważa, że trudno to ocenić

– nie ma zdania lub uważa, że trudno to ocenić 13,76% – patrzy na reformę krytycznie

Opinia nauczycieli o reformie

48,55% – ocenia projekt dobrze (raczej lub zdecydowanie pozytywnie)

– ocenia projekt dobrze (raczej lub zdecydowanie pozytywnie) 35,98% – zachowuje neutralność

– zachowuje neutralność 15,46% – wyraża sprzeciw wobec nowych przepisów

Kiedy przepisy wejdą w życie? Sejm podjął decyzję, przyszłość uczniów w rękach Senatu i Prezydenta

Ustawa wkracza teraz w kolejny etap legislacyjny. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, nowe przepisy trafią do prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Nauczyciele grożą strajkiem. Związkowcy domagają się podwyżek

