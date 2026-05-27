Gazeta Prawna
Świadczenia

Zapomniane 200 plus miesięcznie w 2026: mogą je dostać sercowcy, cukrzycy, ciśnieniowcy, osoby po udarze i inni ciężko chorzy – ale jest jeden warunek

Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga Piwowarska
dzisiaj, 11:14

W powszechnej świadomości funkcjonuje hasło „200+ dla chorych”, jednak niewielu Polaków wie, że w 2026 roku konkretna kwota tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie, również w czerwcu. To wsparcie to przysługuje przy wielu popularnych schorzeniach: chorobach serca, cukrzycy, stanach po udarze, problemach z płucami, chorobach nowotworowych czy zaburzeniach wzroku i słuchu. Decydująca nie jest jednak sama diagnoza, lecz to, w jakim stopniu schorzenie utrudnia samodzielne funkcjonowanie oraz czy posiadasz odpowiednie orzeczenie lub spełniasz kryterium wiekowe.

Skrót artykułu

W czasach galopujących cen każda dodatkowa złotówka w budżecie ma znaczenie. Wbrew pozorom „200 plus” to nie tylko slogan – to faktyczna gotówka, która w 2026 roku może co miesiąc trafiać na konto wielu osób. Co istotne, nie mówimy tu o skomplikowanej procedurze pomocy społecznej dla najuboższych. Często wystarczy odpowiednie orzeczenie związane z dolegliwościami, które dotykają miliony Polaków – od kłopotów kardiologicznych, przez cukrzycę, aż po wady wzroku.

Co to właściwie jest „200 plus”?

Choć potocznie używa się nazwy „200 plus”, formalnie chodzi o zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, którego zadaniem jest częściowa rekompensata kosztów wynikających z konieczności korzystania z pomocy innej osoby przy codziennych czynnościach. Wypłaca je gmina lub MOPS, a nie ZUS.

Ważne

Tak naprawdę 200 plus sprowadza się to do prostego pytania: czy Twoja choroba lub niepełnosprawność powoduje, że bez wsparcia drugiej osoby masz trudności w codziennym życiu – z higieną, ubieraniem, poruszaniem się, komunikacją, kontrolą leczenia czy bezpieczeństwem? Jeśli tak – warto zbadać, czy spełniasz warunki.

Ile dokładnie wynosi świadczenie w 2026 roku?

Kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie, co w skali roku daje 2590 zł. Co ważne – zasiłek pielęgnacyjny od lat nie podlega corocznej waloryzacji marcowej, jak emerytury. Jego wysokość weryfikowana jest co trzy lata, ale w praktyce długo pozostaje bez zmian. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2026 roku , w II kwartale kwota nie ulegnie podwyższeniu.

Kto może liczyć na 200 plus? Cztery grupy uprawnionych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat,
  • każdej osobie, która ukończyła 75 lat.

Istnieją trzy główne sytuacje wykluczające tzw. 200 plus:

  • masz już prawo do dodatku pielęgnacyjnego (to inne świadczenie, zwykle z ZUS lub KRUS),
  • przebywasz w placówce zapewniającej bezpłatne całodobowe utrzymanie,
  • członek Twojej rodziny pobiera za granicą świadczenie na pielęgnację (chyba że przepisy o koordynacji systemów stanowią inaczej).

Wiele odmów wynika właśnie z tych powodów – nie z braku choroby, ale z faktu, że pomoc jest już udzielana w innej formie.

Na jakie choroby przysługuje świadczenie 200 plus?

Najuczciwsza odpowiedź brzmi: to zależy. Decyzja opiera się na orzeczeniu i opisie ograniczeń, a nie na samej nazwie schorzenia. Komisje oceniają przede wszystkim:

  • samodzielność w podstawowych czynnościach (mycie, ubieranie, jedzenie, toaleta, poruszanie się),
  • bezpieczeństwo (ryzyko upadków, omdleń, hipoglikemii, ataków),
  • komunikację (słuch, mowa, afazja),
  • konieczność stałego nadzoru (zaburzenia psychiczne lub neurologiczne),
  • leczenie wymagające wsparcia (tlenoterapia, dializy, częste hospitalizacje).

Przykład

Cukrzyca z powikłaniami. Pan Marek choruje na cukrzycę od lat. Sama diagnoza zwykle nie wystarcza. Jeśli jednak dochodzą neuropatie, problemy ze wzrokiem, stopa cukrzycowa, epizody ciężkiej hipoglikemii czy potrzeba pomocy w prowadzeniu terapii – szanse na pozytywne orzeczenie znacząco rosną.

Przykład

Stan po udarze z afazją. Pani Krystyna porusza się samodzielnie po mieszkaniu, ale po udarze cierpi na afazję i ma problem z codziennymi czynnościami. Kluczowe jest wykazanie, że problemem nie jest sam udar, lecz trwałe deficyty i potrzeba pomocy – w komunikacji, robieniu zakupów, orientacji.

Przykład

Choroby serca i płuc. Pacjenci z niewydolnością serca (II/III NYHA), POChP, korzystający z tlenoterapii często pytają, czy duszności wystarczą. Sama duszność – nie. Jeśli jednak dokumentacja (saturacje, hospitalizacje) i opis funkcjonowania pokazują, że potrzebna jest pomoc w codziennym życiu, świadczenie staje się realne.

Jakie są symbole przyczyn niepełnosprawności?

Nie istnieje oficjalna lista chorób uprawniających do zasiłku, ale obowiązują symbole oznaczające przyczyny niepełnosprawności:

  • 01-U – upośledzenie umysłowe
  • 02-P – choroby psychiczne
  • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
  • 04-O – choroby narządu wzroku
  • 05-R – upośledzenie narządu ruchu
  • 06-E – epilepsja
  • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
  • 08-T – choroby układu pokarmowego
  • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego
  • 10-N – choroby neurologiczne
  • 11-I – inne (m.in. endokrynologiczne, metaboliczne, krwiotwórcze)
  • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Orzeczenie może obejmować maksymalnie trzy symbole, z których każdy musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności. Najważniejsza zasada: o przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie i opis ograniczeń, a nie sama diagnoza.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – częsta pomyłka

To dwa różne świadczenia:

  • Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminę/MOPS, niewaloryzowane corocznie.
  • Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie z systemu emerytalno-rentowego (ZUS/KRUS), podlegające waloryzacji.

Najczęściej zasiłek przyznawany jest na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter czasowy, świadczenie również będzie miało.

