W powszechnej świadomości funkcjonuje hasło „200+ dla chorych”, jednak niewielu Polaków wie, że w 2026 roku konkretna kwota tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie, również w czerwcu. To wsparcie to przysługuje przy wielu popularnych schorzeniach: chorobach serca, cukrzycy, stanach po udarze, problemach z płucami, chorobach nowotworowych czy zaburzeniach wzroku i słuchu. Decydująca nie jest jednak sama diagnoza, lecz to, w jakim stopniu schorzenie utrudnia samodzielne funkcjonowanie oraz czy posiadasz odpowiednie orzeczenie lub spełniasz kryterium wiekowe.
Zapomniane 200 plus miesięcznie w 2026: mogą je dostać sercowcy, cukrzycy, ciśnieniowcy, osoby po udarze i inni ciężko chorzy – ale jest jeden warunek. Realne pieniądze, o których wielu zapomina
W czasach galopujących cen każda dodatkowa złotówka w budżecie ma znaczenie. Wbrew pozorom „200 plus” to nie tylko slogan – to faktyczna gotówka, która w 2026 roku może co miesiąc trafiać na konto wielu osób. Co istotne, nie mówimy tu o skomplikowanej procedurze pomocy społecznej dla najuboższych. Często wystarczy odpowiednie orzeczenie związane z dolegliwościami, które dotykają miliony Polaków – od kłopotów kardiologicznych, przez cukrzycę, aż po wady wzroku.
Co to właściwie jest „200 plus”?
Choć potocznie używa się nazwy „200 plus”, formalnie chodzi o zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, którego zadaniem jest częściowa rekompensata kosztów wynikających z konieczności korzystania z pomocy innej osoby przy codziennych czynnościach. Wypłaca je gmina lub MOPS, a nie ZUS.
Ważne
Tak naprawdę 200 plus sprowadza się to do prostego pytania: czy Twoja choroba lub niepełnosprawność powoduje, że bez wsparcia drugiej osoby masz trudności w codziennym życiu – z higieną, ubieraniem, poruszaniem się, komunikacją, kontrolą leczenia czy bezpieczeństwem? Jeśli tak – warto zbadać, czy spełniasz warunki.
Ile dokładnie wynosi świadczenie w 2026 roku?
Kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie, co w skali roku daje 2590 zł. Co ważne – zasiłek pielęgnacyjny od lat nie podlega corocznej waloryzacji marcowej, jak emerytury. Jego wysokość weryfikowana jest co trzy lata, ale w praktyce długo pozostaje bez zmian. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2026 roku , w II kwartale kwota nie ulegnie podwyższeniu.
Kto może liczyć na 200 plus? Cztery grupy uprawnionych
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat,
- każdej osobie, która ukończyła 75 lat.
Kiedy świadczenia nie otrzymasz?
Istnieją trzy główne sytuacje wykluczające tzw. 200 plus:
- masz już prawo do dodatku pielęgnacyjnego (to inne świadczenie, zwykle z ZUS lub KRUS),
- przebywasz w placówce zapewniającej bezpłatne całodobowe utrzymanie,
- członek Twojej rodziny pobiera za granicą świadczenie na pielęgnację (chyba że przepisy o koordynacji systemów stanowią inaczej).
Wiele odmów wynika właśnie z tych powodów – nie z braku choroby, ale z faktu, że pomoc jest już udzielana w innej formie.
Na jakie choroby przysługuje świadczenie 200 plus?
Najuczciwsza odpowiedź brzmi: to zależy. Decyzja opiera się na orzeczeniu i opisie ograniczeń, a nie na samej nazwie schorzenia. Komisje oceniają przede wszystkim:
- samodzielność w podstawowych czynnościach (mycie, ubieranie, jedzenie, toaleta, poruszanie się),
- bezpieczeństwo (ryzyko upadków, omdleń, hipoglikemii, ataków),
- komunikację (słuch, mowa, afazja),
- konieczność stałego nadzoru (zaburzenia psychiczne lub neurologiczne),
- leczenie wymagające wsparcia (tlenoterapia, dializy, częste hospitalizacje).
Przykład
1
Cukrzyca z powikłaniami. Pan Marek choruje na cukrzycę od lat. Sama diagnoza zwykle nie wystarcza. Jeśli jednak dochodzą neuropatie, problemy ze wzrokiem, stopa cukrzycowa, epizody ciężkiej hipoglikemii czy potrzeba pomocy w prowadzeniu terapii – szanse na pozytywne orzeczenie znacząco rosną.
Przykład
2
Stan po udarze z afazją. Pani Krystyna porusza się samodzielnie po mieszkaniu, ale po udarze cierpi na afazję i ma problem z codziennymi czynnościami. Kluczowe jest wykazanie, że problemem nie jest sam udar, lecz trwałe deficyty i potrzeba pomocy – w komunikacji, robieniu zakupów, orientacji.
Przykład
3
Choroby serca i płuc. Pacjenci z niewydolnością serca (II/III NYHA), POChP, korzystający z tlenoterapii często pytają, czy duszności wystarczą. Sama duszność – nie. Jeśli jednak dokumentacja (saturacje, hospitalizacje) i opis funkcjonowania pokazują, że potrzebna jest pomoc w codziennym życiu, świadczenie staje się realne.
Jakie są symbole przyczyn niepełnosprawności?
Nie istnieje oficjalna lista chorób uprawniających do zasiłku, ale obowiązują symbole oznaczające przyczyny niepełnosprawności:
- 01-U – upośledzenie umysłowe
- 02-P – choroby psychiczne
- 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
- 04-O – choroby narządu wzroku
- 05-R – upośledzenie narządu ruchu
- 06-E – epilepsja
- 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
- 08-T – choroby układu pokarmowego
- 09-M – choroby układu moczowo-płciowego
- 10-N – choroby neurologiczne
- 11-I – inne (m.in. endokrynologiczne, metaboliczne, krwiotwórcze)
- 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe
Orzeczenie może obejmować maksymalnie trzy symbole, z których każdy musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności. Najważniejsza zasada: o przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie i opis ograniczeń, a nie sama diagnoza.
Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – częsta pomyłka
To dwa różne świadczenia:
- Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminę/MOPS, niewaloryzowane corocznie.
- Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie z systemu emerytalno-rentowego (ZUS/KRUS), podlegające waloryzacji.
Najczęściej zasiłek przyznawany jest na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter czasowy, świadczenie również będzie miało.
