Przypominamy o „200+ dla chorych”. Konkretna kwota tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie, również w czerwcu. To wsparcie to przysługuje przy wielu popularnych schorzeniach: chorobach serca, cukrzycy, stanach po udarze, problemach z płucami, chorobach nowotworowych czy zaburzeniach wzroku i słuchu. Decydująca nie jest jednak sama diagnoza, lecz to, w jakim stopniu schorzenie utrudnia samodzielne funkcjonowanie oraz czy posiadasz odpowiednie orzeczenie lub spełniasz kryterium wiekowe.

Zapomniane 200 plus miesięcznie w 2026: mogą je dostać sercowcy, cukrzycy, ciśnieniowcy, osoby po udarze i inni ciężko chorzy – ale jest jeden warunek. Realne pieniądze, o których wielu zapomina

W czasach galopujących cen każda dodatkowa złotówka w budżecie ma znaczenie. Wbrew pozorom „200 plus” to nie tylko slogan – to faktyczna gotówka, która w 2026 roku może co miesiąc trafiać na konto wielu osób. Co istotne, nie mówimy tu o skomplikowanej procedurze pomocy społecznej dla najuboższych. Często wystarczy odpowiednie orzeczenie związane z dolegliwościami, które dotykają miliony Polaków – od kłopotów kardiologicznych, przez cukrzycę, aż po wady wzroku.

Co to właściwie jest „200 plus”?

Choć potocznie używa się nazwy „200 plus”, formalnie chodzi o zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, którego zadaniem jest częściowa rekompensata kosztów wynikających z konieczności korzystania z pomocy innej osoby przy codziennych czynnościach. Wypłaca je gmina lub MOPS, a nie ZUS.

Ważne Tak naprawdę 200 plus sprowadza się to do prostego pytania: czy Twoja choroba lub niepełnosprawność powoduje, że bez wsparcia drugiej osoby masz trudności w codziennym życiu – z higieną, ubieraniem, poruszaniem się, komunikacją, kontrolą leczenia czy bezpieczeństwem? Jeśli tak – warto zbadać, czy spełniasz warunki.

Ile dokładnie wynosi świadczenie w 2026 roku?

Kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie, co w skali roku daje 2590 zł. Co ważne – zasiłek pielęgnacyjny od lat nie podlega corocznej waloryzacji marcowej, jak emerytury. Jego wysokość weryfikowana jest co trzy lata, ale w praktyce długo pozostaje bez zmian. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2026 roku , w II kwartale kwota nie ulegnie podwyższeniu.

Kto może liczyć na 200 plus? Cztery grupy uprawnionych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku,

osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat,

każdej osobie, która ukończyła 75 lat.

Zapomniane 200 plus miesięcznie w 2026: mogą je dostać sercowcy, cukrzycy, ciśnieniowcy, osoby po udarze i inni ciężko chorzy – ale jest jeden warunek. Kiedy świadczenia nie otrzymasz?

Istnieją trzy główne sytuacje wykluczające tzw. 200 plus:

masz już prawo do dodatku pielęgnacyjnego (to inne świadczenie, zwykle z ZUS lub KRUS),

przebywasz w placówce zapewniającej bezpłatne całodobowe utrzymanie,

członek Twojej rodziny pobiera za granicą świadczenie na pielęgnację (chyba że przepisy o koordynacji systemów stanowią inaczej).

Wiele odmów wynika właśnie z tych powodów – nie z braku choroby, ale z faktu, że pomoc jest już udzielana w innej formie.

Na jakie choroby przysługuje świadczenie 200 plus?

Najuczciwsza odpowiedź brzmi: to zależy. Decyzja opiera się na orzeczeniu i opisie ograniczeń, a nie na samej nazwie schorzenia. Komisje oceniają przede wszystkim:

samodzielność w podstawowych czynnościach (mycie, ubieranie, jedzenie, toaleta, poruszanie się),

bezpieczeństwo (ryzyko upadków, omdleń, hipoglikemii, ataków),

komunikację (słuch, mowa, afazja),

konieczność stałego nadzoru (zaburzenia psychiczne lub neurologiczne),

leczenie wymagające wsparcia (tlenoterapia, dializy, częste hospitalizacje).

Przykład 1 Cukrzyca z powikłaniami. Pan Marek choruje na cukrzycę od lat. Sama diagnoza zwykle nie wystarcza. Jeśli jednak dochodzą neuropatie, problemy ze wzrokiem, stopa cukrzycowa, epizody ciężkiej hipoglikemii czy potrzeba pomocy w prowadzeniu terapii – szanse na pozytywne orzeczenie znacząco rosną.

Przykład 2 Stan po udarze z afazją. Pani Krystyna porusza się samodzielnie po mieszkaniu, ale po udarze cierpi na afazję i ma problem z codziennymi czynnościami. Kluczowe jest wykazanie, że problemem nie jest sam udar, lecz trwałe deficyty i potrzeba pomocy – w komunikacji, robieniu zakupów, orientacji.

Przykład 3 Choroby serca i płuc. Pacjenci z niewydolnością serca (II/III NYHA), POChP, korzystający z tlenoterapii często pytają, czy duszności wystarczą. Sama duszność – nie. Jeśli jednak dokumentacja (saturacje, hospitalizacje) i opis funkcjonowania pokazują, że potrzebna jest pomoc w codziennym życiu, świadczenie staje się realne.

Jakie są symbole przyczyn niepełnosprawności?

Nie istnieje oficjalna lista chorób uprawniających do zasiłku, ale obowiązują symbole oznaczające przyczyny niepełnosprawności:

01-U – upośledzenie umysłowe

02-P – choroby psychiczne

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O – choroby narządu wzroku

05-R – upośledzenie narządu ruchu

06-E – epilepsja

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

08-T – choroby układu pokarmowego

09-M – choroby układu moczowo-płciowego

10-N – choroby neurologiczne

11-I – inne (m.in. endokrynologiczne, metaboliczne, krwiotwórcze)

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe

Orzeczenie może obejmować maksymalnie trzy symbole, z których każdy musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności. Najważniejsza zasada: o przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie i opis ograniczeń, a nie sama diagnoza.

To dwa różne świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminę/MOPS, niewaloryzowane corocznie.

– świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminę/MOPS, niewaloryzowane corocznie. Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie z systemu emerytalno-rentowego (ZUS/KRUS), podlegające waloryzacji.

Najczęściej zasiłek przyznawany jest na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter czasowy, świadczenie również będzie miało.