Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu wspólnie dwa projekty w sprawie zakazu: przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i wniesioną przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy poselską propozycję noweli tej ustawy. Wcześniej zdecydowała, aby to poselski projekt był wiodącym.

Na wtorkowym posiedzeniu członkowie komisji rozpatrzyli projekt, wprowadzając do niego poprawki. Teraz trafi on do drugiego czytania na sali plenarnej.

Przewodnicząca komisji, wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela podkreśliła, że poprawki zostały skonsultowane zarówno z Kancelarią Prezydenta, Ministerstwem Rolnictwa, jak i posłami. - My chcemy nazwać je poprawkami komisyjnymi - zaznaczyła.

Jedna z przyjętych poprawek dotyczyła tego, aby oprócz psów, zakazem trzymania na uwięzi objąć również koty.

Nowe zasady dla psów poza domem. Kiedy kojec będzie dozwolony?

Komisja przyjęła też poprawkę, mówiącą o tym, że psu utrzymywanemu stale poza lokalem mieszkalnym będzie trzeba zapewniać możliwość stałego, swobodnego poruszania się na ogrodzonym terenie. Doprecyzowano, że w przypadku braku zapewnienia takiej możliwości z powodu braku ogrodzenia lub stwarzania przez psa niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka albo innego zwierzęcia, dopuszcza się utrzymywanie psa w kojcu.

Będzie to dopuszczalne, pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Kojec będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.

Obowiązkowa buda dla psa. Co przewidują nowe przepisy?

W projekcie zrezygnowano również ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie utrzymywany pies. Zamiast tego komisja zdecydowała, aby to minister rolnictwa - po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii - określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu.

Doprecyzowano, że chodzi w szczególności o minimalną powierzchnię, mając na względzie: wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególnie wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia.

Psu utrzymywanemu w kojcu trzeba będzie zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

W projekcie komisja zostawiła zapis, mówiący o tym, że utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnić mu budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.

Buda ma być ustawiana w sposób zapewniający izolację od podłoża. W przypadku utrzymywania więcej niż jednego psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni budę trzeba będzie zapewnić każdemu psu.

Do zapisu, wyłączającego z zakazu trzymania psów i kotów na uwięzi, mówiącego o tym, że będzie to możliwe na czas krótkotrwały, poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia, dopisano w poprawce, iż mają to być sytuacje incydentalne.

Kiedy nowe przepisy dla właścicieli psów i kotów wejdą w życie?

Oprócz tego, projekt nadal przewiduje wyłączenie od zakazu na czas m.in.: transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas niezbędny, poza miejscem stałego bytowania psa w celu zapobieżenia: bezpośredniemu niebezpieczeństwu stwarzanego przez to zwierzę dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia, czy też wyrządzeniu szkody przez to zwierzę - jedynie w sytuacji, gdy zastosowanie innego środka nie będzie możliwe.

Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie dotyczą psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców. Komisja dodała do tego również psy utrzymywane w celach hodowlanych w niektórych zakładach.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy. (PAP)

kblu/ mark/