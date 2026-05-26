Aleksandra Owca jest współprzewodniczącą Razem i radną Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały „Kraków dla mieszkańców”; na początku br. ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Z wykształcenia jest radcą prawnym.

Wśród głównych zadań w pracy w samorządzie Owca jako radna wskazuje m.in. konieczność powstrzymania samowolki deweloperów, obronę zagrożonych zamknięciem oddziałów przedszkolnych, walkę z zatrudnianiem w strukturach samorządowych działaczy politycznych bez wymaganych procedur.

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.(PAP)