Dorabiasz do emerytury? Czas na złożenie zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. upływa 1 czerwca 2026 r. Termin został wydłużony, ponieważ 31 maja przypada w niedzielę.

Kto musi złożyć dokumenty do 1 czerwca 2026 r.?

osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i dorabiające,

przedsiębiorcy na świadczeniu przedemerytalnym,

rolnicy i domownicy prowadzący działalność gospodarczą,

osoby pracujące za granicą,

członkowie rad nadzorczych.

ZUS sprawdzi przychody osób dorabiających do świadczenia przedemerytalnego

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny mogą dorabiać, ale muszą uważać na limity przychodów. Zbyt wysokie zarobki mogą spowodować obniżenie albo zawieszenie świadczenia. Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia wpływają przychody objęte obowiązkowymi składkami społecznymi, m.in. z umowy o pracę, zlecenia, działalności gospodarczej czy służby mundurowej. ZUS uwzględnia także m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne.

W związku z tym, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracujące (również na zleceniu) muszą przekazać do ZUS informacje o swoich przychodach osiągniętych w okresie od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Standardowo termin upływa 31 maja, ale ponieważ w 2026 r. ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można złożyć do 1 czerwca 2026 r.

Osoby zatrudnione muszą dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych zarobkach. Najlepiej, aby dokument zawierał rozliczenie miesięczne. Przedsiębiorcy składają oświadczenie dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS rozliczy także dochody uzyskane za granicą oraz wynagrodzenie członków rad nadzorczych.

Na podstawie przekazanych danych ZUS sprawdzi, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. Przypomnijmy, od 1 marca 2026 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 2014,35 zł (wcześniej wynosiło 1893,41 zł)

Ważne Do 1 czerwca 2026 r. trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych podczas pobierania świadczenia przedemerytalnego. Chodzi o zarobki uzyskane w okresie od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Termin został przesunięty, ponieważ 31 maja 2026 r. przypada w niedzielę.

Ile można było dorobić do świadczenia przedemerytalnego?

Od marca 2025 r. do lutego 2026 r. można było dorobić do 24 546 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego.

Po przekroczeniu tej kwoty ZUS obniży świadczenie, jeśli przychód nie był wyższy niż 68 726,40 zł brutto. W takiej sytuacji gwarantowana kwota świadczenia wynosi 946,70 zł. Jeśli przychód przekroczył 68 726,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Zakład rozliczy przychody w najkorzystniejszy sposób, tj. miesięcznie albo za cały okres rozliczeniowy. W części przypadków możliwe będzie także wyrównanie świadczenia.

KRUS też czeka na dokumenty. Termin mija 1 czerwca

Ten sam termin dotyczy także części rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracują przy jej prowadzeniu. Do 1 czerwca 2026 r. muszą oni złożyć: zaświadczenie z urzędu skarbowego, albo oświadczenie potwierdzające, że należny podatek dochodowy za 2025 r. nie przekroczył rocznej kwoty granicznej. Za 2025 r. limit ten wynosi 4576 zł.

KRUS może wyłączyć z ubezpieczenia od 2 czerwca

Jeśli rolnik lub domownik nie złoży wymaganych dokumentów w terminie albo przekroczy roczny limit podatku, KRUS wyłączy go z ubezpieczenia społecznego rolników od 2 czerwca 2026 r.