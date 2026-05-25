Nowa regulacja nie tylko podnosi kwotę znalezionych pieniędzy, którą trzeba zwrócić, ale również określa zasady postępowania ze znalezionymi rzeczami. Zmiany te zostały wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego.

Znalezione pieniądze. Ile wynosi kwota, którą trzeba zwrócić?

Wedle starych przepisów osoba, która znalazła pieniądze była dotychczas zobowiązana do ich zwrotu, jeśli kwota wynosiła 100 zł. Teraz to się zmieniło. Od 19 maja 2026 roku kwotę zwrotu podniesiono do 5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co roku kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Minimalna pensja wynos obecnie 4806 zł brutto. Oznacza to, że jeśli znajdziemy pieniądze w 2026 roku, to kwota, którą będzie trzeba zwrócić wynosi 240,30 zł. Tą zasadą objęte są również znalezione rzeczy drobne.

Znalezione rzeczy. Co z nimi zrobić? Jak oddać?

Jeżeli znajdziemy pieniądze albo jakąś rzecz, trzeba przekazać ją staroście. Tak nakazywały przepisy wcześniej, tak też nakazują teraz. Znalazca może zawiadomić o ich znalezieniu lub oddać je staroście właściwemu ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub znalezienia rzeczy. Nowe wytyczne dotyczą z kolei organu prowadzącego postępowanie poszukiwawcze.

Tym, który będzie zobowiązany do odnalezienia osoby, której rzeczy zostały znalezione, jest od 19 maja tylko i wyłącznie starosta właściwy ze względu na miejsce jej znalezienia. Oznacza to, że jeżeli ktoś znalazł coś i oddaje to w swoim starostwie, to ma ono obowiązek zawiadomić o tym starostę właściwego dla miejsca znalezienia rzeczy.

Znalezione dokumenty. Co z nimi zrobić?

Jeżeli znajdziemy dokumenty, które zawierają dane osobowe a znalazca nie zna osoby, która jest ich właścicielem lub jej miejsca pobytu, powinien niezwłocznie oddać je właściwemu staroście. Wyjątkiem jest, gdy dokument zawiera informacje o innym sposobie postępowania. Chodzi zarówno o dokumenty zapisane na nośniku papierowym oraz elektronicznym.

Zgubione rzeczy będą przechowywane dłużej

Nowe przepisy zmieniły również zasady postępowania z rzeczami zgubionymi w środkach transportu publicznego i budynkach publicznych. Wydłużył się czas przekazywania rzeczy staroście. Dotychczas były na to 3 dni, teraz jest 30.

Więcej czasu będzie również na odbiór rzeczy znalezionych w przypadku doręczenia wezwania. Będzie to aż 6 miesięcy. Jeśli dane właściciela nie są znane – do roku. W momencie, gdy zguba nie zostanie odebrana w tym czasie, staje się własnością znalazcy lub Skarbu Państwa.

Czy znaleźne nadal zobowiązuje?

Osoba, która znalazła pieniądze lub rzecz, nadal może oczekiwać tzw. znaleźnego. Ustawa mówi o tym, że znalazca, ma prawo żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy. Należy pamiętać o tym by: