E-zdrowie i Krajowy Plan Odbudowy. Kluczowa modernizacja systemu

Podczas komisji zdrowia w środę wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia „stanowi dzisiaj jeden z kluczowych elementów dalszej modernizacji systemu ochrony zdrowia”. Podkreślił, że regulacja jest związana z inwestycjami w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczył, szczególnie chodzi o inwestycje w transformację cyfrową opieki zdrowotnej.

Dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Łukasz Sosnowski stwierdził, że mamy w Polsce zbudowane cyfrowe podstawy do funkcjonowania ochrony zdrowia dzięki rozwojowi e-zdrowia w ostatnich latach. Wskazał, że rozpatrywana ustawa ujednolica zasady przetwarzania informacji medycznej i stwarza „stabilne podstawy prawne dla kolejnych i coraz bardziej zaawansowanych usług”.

E-karta pacjenta, e-Konsylium i AI w diagnostyce medycznej

Sosnowski zaznaczył, że jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli e-karty pacjenta.

Projekt przewiduje także rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej.

Nowela zakłada rozwój platformy usług inteligentnych. To system teleinformatyczny, w ramach którego podmioty lecznicze będą miały bezpłatny dostęp do narzędzi z wykorzystaniem systemów i modeli sztucznej inteligencji. To pozwoli na wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Będzie to np. możliwe w obszarze wykrywania patologii w tomografii komputerowej klatki piersiowej, czy zmian nowotworowych piersi.

W trakcie prac w Sejmie przyjęto poprawki dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów, które po przekazaniu do Hurtowni Danych e-Zdrowia mają być pseudonimizowane. Chodzi o takie ich przetworzenie, by bez użycia dodatkowych informacji nie można było danych przypisać konkretnej osobie.

Za ustawą głosowało w czwartek 83 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (PAP)