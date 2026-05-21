Gazeta Prawna
Kraj

Cyfrowa rewolucja w służbie zdrowia. Senat jednogłośnie za ustawą

sala posiedzeń Senatu
Senat za nowelizacją ustawy, która pozwoli m.in. na wprowadzenie karty e-pacjentaPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:22

Ustawa o rozwoju e-zdrowia, którą w czwartek zaakceptował Senat, zakłada wprowadzenie m.in. e-karty pacjenta, systemu e-Konsylium oraz Domowej Opieki Medycznej jako kluczowych elementów cyfryzacji ochrony zdrowia.

Skrót artykułu

E-zdrowie i Krajowy Plan Odbudowy. Kluczowa modernizacja systemu

Podczas komisji zdrowia w środę wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia „stanowi dzisiaj jeden z kluczowych elementów dalszej modernizacji systemu ochrony zdrowia”. Podkreślił, że regulacja jest związana z inwestycjami w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczył, szczególnie chodzi o inwestycje w transformację cyfrową opieki zdrowotnej.

Dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Łukasz Sosnowski stwierdził, że mamy w Polsce zbudowane cyfrowe podstawy do funkcjonowania ochrony zdrowia dzięki rozwojowi e-zdrowia w ostatnich latach. Wskazał, że rozpatrywana ustawa ujednolica zasady przetwarzania informacji medycznej i stwarza „stabilne podstawy prawne dla kolejnych i coraz bardziej zaawansowanych usług”.

E-karta pacjenta, e-Konsylium i AI w diagnostyce medycznej

Sosnowski zaznaczył, że jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli e-karty pacjenta.

Projekt przewiduje także rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej.

Nowela zakłada rozwój platformy usług inteligentnych. To system teleinformatyczny, w ramach którego podmioty lecznicze będą miały bezpłatny dostęp do narzędzi z wykorzystaniem systemów i modeli sztucznej inteligencji. To pozwoli na wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Będzie to np. możliwe w obszarze wykrywania patologii w tomografii komputerowej klatki piersiowej, czy zmian nowotworowych piersi.

W trakcie prac w Sejmie przyjęto poprawki dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów, które po przekazaniu do Hurtowni Danych e-Zdrowia mają być pseudonimizowane. Chodzi o takie ich przetworzenie, by bez użycia dodatkowych informacji nie można było danych przypisać konkretnej osobie.

Za ustawą głosowało w czwartek 83 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ochrona zdrowiaSenate-zdrowie

Powiązane

Documents,,Laptop,And,Remote,Work,With,Man,In,Home,Study
Prawo pracySejm za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o systemie e-Umów. Co zmienią nowe przepisy?
Rafał Grupiński, Zbigniew Bogucki
KrajSenat przeciw referendum Nawrockiego. Komisje wydały rekomendację
sala posiedzeń Senatu
KrajSenat bez poprawek do ustawy o kryptoaktywach. Dokument trafi do prezydenta