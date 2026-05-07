W ramach programu SAFE Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro w niskooprocentowanych pożyczkach.

Jak poinformowała KPRM uroczystość odbędzie się w piątek o godz. 13.30 w siedzibie kancelarii premiera w Warszawie; weźmie w niej udział premier Donald Tusk.

W podpisaniu umowy udział wezmą także: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius, komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła - podał MON.

Program SAFE wesprze Tarczę Wschód i polską obronność

Sobkowiak-Czarnecka w czwartek wieczorem w RMF FM zwróciła uwagę, że Polska jako pierwszy kraj podpisze umowy w ramach programu SAFE i jest to ogromy sukces. Dodała, że Polska przedstawiła najbardziej obszerny wniosek obejmujący ponad 120 projektów. Zaznaczyła, że „w międzyczasie” było jeszcze weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE. - Więc ta droga naprawdę była długa i kręta - zauważyła.

Podkreśliła, że od piątku, od momentu podpisania umowy, Agencja Uzbrojenia musi do 30 maja podpisać kilkadziesiąt umów, nowych kontraktów, do których Polska zobowiązała się w ramach mechanizmu SAFE. - To oczywiście nie jest tak, że jutro Agencja dopiero usiądzie do rozmów, one trwają od miesięcy, ale na finalizację jest niedużo czasu - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Wyjaśniła, że już na etapie negocjowania rozporządzenia ws. SAFE rząd zapewnił sobie możliwość finansowania z tych europejskich środków wszystkich umów, które były zawierane od czerwca zeszłego roku. Jak mówiła, część umów jest już zawarta, tylko wymaga aneksowania i po jutrzejszej ceremonii rozpocznie się taka procedura.

SAFE ma przynieść miliardy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego

Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła też, że rząd przekonał różne kraje europejskie, by zainwestowały pieniądze z mechanizmu SAFE w sprzęt polskiej produkcji. Zwróciła uwagę, że jednym z naszych hitów eksportowych jest przenośny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Dodała, że zainteresowanie zakupami w Polsce wyraziła m.in. Szwecja, Słowacja, Łotwa, Litwa, Hiszpania. Według pełnomocniczki rządu ds. programu SAFE do Polski może dodatkowo trafić kilkadziesiąt miliardów złotych w ramach kontraktów z krajami europejskimi.

Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła też, że na każdym etapie realizacji programu ze środków SAFE, do roku 2030 polski rząd ma prawo złożyć zmiany w Brukseli. - Pewnie niedługo taką zmianę też będziemy przeprowadzać, bo weto pana prezydenta sprawiło, że projekty MSWiA, czyli na Policję, Straż Graniczną i Służba Ochrony Państwa, nie będą możliwe do zrealizowania bezpośrednio z mechanizmu SAFE. Te projekty zostaną zastąpione projektami wojskowymi, więc te procedury zmiany na pewno się wydarzą - zapowiedziała pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE.

Rząd uruchamia plan B po wecie Karola Nawrockiego

Zapewniła, że pieniądze trafią do służb inną drogą i powstaje już plan B. - Mamy już na to rozwiązanie prawne, bo to było największym wyzwaniem - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka. Nie chciała jednak podać szczegółów, skąd będą pochodzić środki dla służb. Pytana, czy te pieniądze „nie powiększą problemów z brakami w budżecie”, zapewniła, że nie. Zastrzegła też, że nie będą to środki unijne.

Polska, której KE przyznała 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu.

Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. (PAP)