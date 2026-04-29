PKP Intercity rozpoczęło pilotaż rozwiązania, które może na stałe zmienić sposób podróżowania koleją w Polsce. Od początku 2026 roku w wybranych pociągach Pendolino testowana jest usługa self check‑in, pozwalająca pasażerom samodzielnie potwierdzić obecność w pociągu za pomocą aplikacji mobilnej – bez tradycyjnej kontroli biletu przez konduktora, donosi serwis Rynek Kolejowy.

Koniec tradycyjnej kontroli biletów?

W nowym modelu pasażer nie musi już oczekiwać na przyjście konduktora. Po zajęciu miejsca w pociągu wystarczy kilka kliknięć w aplikacji PKP Intercity, by potwierdzić swoją obecność na danym kursie. Informacja o ważnym bilecie trafia bezpośrednio do systemu obsługi pociągu i na terminal konduktorski, co oznacza to, że konduktor nie musi fizycznie sprawdzać biletu u pasażera.

Jak podkreśla cytowana przez Rynek Kolejowy Joanna Siecińska, członkini zarządu PKP Intercity, celem rozwiązania jest przede wszystkim oszczędność czasu i zwiększenie komfortu podróży, szczególnie na najbardziej obciążonych trasach i w godzinach szczytu. To również krok w stronę bardziej dyskretnej obsługi – bez konieczności przerywania pracy, rozmowy czy odpoczynku pasażera.

Na razie pilotaż ma charakter ograniczony. Spółka nie wskazuje jeszcze, czy obejmie wszystkie kursy Pendolino w obecnym rozkładzie jazdy ani kiedy – i czy w ogóle – rozwiązanie zostanie rozszerzone na inne kategorie pociągów. Z oficjalnych wypowiedzi wynika jednak, że trwają prace nad stworzeniem systemu pozwalającego w przyszłości na szersze wdrożenie tej funkcjonalności.

Więcej zmian niż tylko self check‑in

PKP Intercity zapowiada cały pakiet zmian, które w najbliższych latach mają znacząco unowocześnić sposób zakupu biletów i planowania podróży.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych udogodnień jest graficzna rezerwacja miejsc przy biletach z przesiadkami. Obecnie pasażer, kupując bilet obejmujący więcej niż jeden pociąg, może jedynie określić preferencje (np. okno lub korytarz). Jak informuje Rynek Kolejowy, PKP Intercity planuje wprowadzenie pełnego, wizualnego wyboru miejsc także dla takich połączeń. Prace nad tą funkcją mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie przewidywane jest na przełomie 2026 i 2027 r.

Powiadomienia, wspólne bilety i łatwiejsze logowanie

Spółka zapowiada również rozwój aplikacji mobilnej w zakresie informacji dla pasażerów. W planach są powiadomienia push o zmianach w podróży, takich jak zmiana godziny odjazdu czy relacji pociągu. Na razie nie obejmą one jeszcze informacji o peronach, ale – jak zaznacza zarząd – to kierunek dalszych prac.

Równolegle PKP Intercity prowadzi rozmowy z kolejnymi miastami wojewódzkimi na temat wspólnych biletów kolejowo‑miejskich, na wzór rozwiązania funkcjonującego w Warszawie. Nowością ma być także możliwość logowania do aplikacji przy użyciu kont w mediach społecznościowych, co ma uprościć dostęp do usług.

Voicebot, nowe kasy i system sprzedaży

Jak podaje Rynek Kolejowy, PKP Intercity planuje dalszą modernizację obsługi pasażerów. Spółka chce wdrożyć voicebota opartego na generatywnej AI do obsługi infolinii, co ma skrócić czas oczekiwania na połączenie. Zmiany obejmą też kasy biletowe, które zostaną wyposażone w monitory dla klientów, umożliwiające podgląd transakcji i samodzielny wybór miejsc. Równolegle trwają prace nad nowym centralnym systemem sprzedaży, który w przyszłości ma zastąpić dotychczasowy system „Kurs”.

Źródło: Rynek Kolejowy