Sejm uchyla immunitet Ziobry i daje zgodę na zatrzymanie

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.

W sobotę Ziobro opublikował w serwisie X wpis, w którym ocenił, że prowadzone przeciwko niemu postępowanie ma związek z informacjami o problemach z finansowaniem leczenia onkologicznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

„Odmówienie chorym na raka pomocy medycznej to jak wyrok. Dla niektórych ten najtragiczniejszy. W leczeniu nowotworu liczy się każdy dzień, dosłownie. Wiem o tym dobrze, bo jako pacjent onkologiczny poznałem wiele dramatycznych historii. Jak podaje prasa dzisiaj przekładane są operacje, terapie, bo NFZ nie ma pieniędzy na leczenie. Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na mnie, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii” - napisał. Dodał, że „media muszą alarmować, głośno dopominać się reakcji rządu, bo tym ludziom trzeba natychmiast pomóc”.

W mijającym tygodniu rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski przekazał PAP, że do samorządu lekarskiego wpływają informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również onkologicznych, i przekładają leczenie na przyszły rok. Kosikowski powiedział, że niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia nielimitowane, jeśli utraciły możliwość kredytowania świadczeń. - Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, to szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia - zaznaczył.

NFZ zapewnia o dodatkowych środkach na leczenie pacjentów

Do informacji o odsyłaniu przez szpitale pacjentów onkologicznych odniósł się w czwartek prezes NFZ Filip Nowak. - Żadnego systemu na świecie finansowanego ze środków publicznych nie stać na to, żeby wszystkich pacjentów przyjąć w dniu, w którym pacjenci mogliby skorzystać z opieki zdrowotnej. Zadaniem organizatora systemu ochrony zdrowia, ale także zarządzającego placówką medyczną jest ustawienie takiego planu finansowania, który zapewni dostępność pacjentów w sytuacji zagrożenia życia, pilnego przyjęcia w pierwszej kolejności bez oczekiwania, a później dokonanie analizy, który pacjent może być nieco później przyjęty bez szkody dla zdrowia (...) życia pacjenta - powiedział.

Poinformował też, że - w porównaniu pierwszego półrocza do drugiego półrocza br. - 96 tys. pacjentów więcej skorzystało z pomocy w sytuacji choroby bądź podejrzenia choroby nowotworowej. - Udzielono 372 tysiące więcej świadczeń. Przyjęto 59 tysięcy pacjentów więcej niż w poprzednim półroczu, którzy korzystali z hospitalizacji - dodał.

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Po nim resort zdrowia poinformował w komunikacie, że w wyniku rozmów uzgodniono działania zmierzające do przekazania dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,5 mld zł.

„Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku” - zapewniło ministerstwo.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Łącznie dotychczasowa dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 32 mld zł.

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 r. 23 mld zł.

PAP informowała w tym tygodniu o szpitalach w różnych częściach Polski, które przesuwają planowe przyjęcia ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ. Dotyczy to m.in. woj. podkarpackiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Tusk odpowiada: „Nie chodzi o zemstę, lecz o odpowiedzialność”

Sytuację w ochronie zdrowia skomentował w ub. tygodniu w rozmowie z TVP Info premier Donald Tusk, podkreślając, że rząd przeznaczy na ten cel w 2026 r. o prawie 80 mld zł więcej niż w końcówce sprawowania władzy przeznaczał rząd PiS. - Tylko trzeba te pieniądze dużo mądrzej wydawać i to jest zadanie dla pani minister (zdrowia) - podkreślił.

Obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski przypomniał w piątek, że Ziobro od ponad roku przebywa poza granicami Polski, dokąd wyjechał w związku z leczeniem po operacji rozległego nowotworu przełyku z przerzutami i kontynuowaną terapią onkologiczną. Dodał, że ani były minister sprawiedliwości, ani jego obrońcy nie zapoznali się z opinią biegłego lekarza dotyczącą stanu zdrowia Ziobry, która została sporządzona bez jego badania pacjenta. - Prokurator wczoraj jedynie wskazał, że z opinii wynika, iż udział w czynności procesowej chorego posła jest możliwy. Nie ma natomiast w ogóle mowy o medycznych przeszkodach związanych z możliwością pozbawienia go wolności - dodał mecenas.

Kwestie dotyczące zdrowia Ziobry podnoszą często posłowie PiS, według których uniemożliwia to jego tymczasowe aresztowanie. Powoływali się przy tym na kodeks postępowania karnego, zgodnie z którym należy odstąpić od aresztowania danej osoby, jeśli spowodowałoby to poważne niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia.

Jednak według prok. Piotra Woźniaka - szefa zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej, który od ponad 1,5 roku prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. „ustawiania” konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości - z opinii biegłego onkologa wynika, że nie stwierdzono przeciwwskazań medycznych do realizacji wniosku prokuratury dotyczącego Ziobry.

Dodał też, że w przypadku opiniowania onkologicznego bezpośredni kontakt z pacjentem nie zawsze jest konieczny – wystarczająca jest dokumentacja medyczna. W razie potrzeby może zostać sporządzona kolejna opinia - jak mówił prok. Woźniak - jeśli zostanie przedstawiona nowa dokumentacja, także zagraniczna.

Premier Donald Tusk powiedział dziennikarzom po piątkowych głosowaniach, że „nie ma żadnej potrzeby odwetu czy zemsty”. - Mam wielką potrzebę, (...) żeby politycy czuli się odpowiedzialni za to, co robią i żeby byli rozliczani, szczególnie wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, jak widzimy to po wnioskach prokuratury, że popełnili szereg poważnych przestępstw - mówił. (PAP)