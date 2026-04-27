Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli organizatorzy zbiorki na pomoc dzieciom chorym na nowotwory podtrzymują swój apel, by 26 kwietnia był dniem walki z rakiem u dzieci, to Kancelaria Sejmu skontaktuje się z nimi w tej sprawie. - Możemy tę sprawę zrobić – zadeklarował.
Zbiórka influencera Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters, prowadzona w formie 9-dniowego long streamu na YouTube, zakończyła się w niedzielę oszałamiającym wynikiem ponad 251 mln zł. Łatwogang zaapelował, aby data zakończenia akcji – 26 kwietnia – stała się oficjalnym dniem walki z chorobą nowotworową u najmłodszych.
Deklaracja współpracy bez politycznych ingerencji
Czarzasty oświadczył w poniedziałek w TVN24, że Kancelaria Sejmu zwróci się do organizatorów, by nadać sprawie bieg formalny. – Dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie i możemy tę sprawę zrobić. Jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę, to taką deklarację chciałbym złożyć – powiedział marszałek Sejmu.
Impulsem do akcji była piosenka rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrana wspólnie z podopieczną fundacji Mają Mecan. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.
Gdzie trafią zebrane środki?
Fundacja Cancer Fighters, która wspiera dzieci i dorosłych w walce z chorobą, zapowiedziała pełną transparentność. Pieniądze zostaną przeznaczone na:
- leczenie i rehabilitację,
- zakup specjalistycznego sprzętu i protez,
- doposażenie oddziałów onkologicznych w całej Polsce,
- transport do klinik i konsultacje specjalistyczne.
„Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt” – poinformowała fundacja w oświadczeniu.
Transparentność priorytetem akcji
W związku z ogromną skalą zebranych środków, fundacja zapowiedziała utworzenie specjalnego serwisu internetowego. Będzie on pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu każdej złotówki z akcji. Jak wskazano, przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu