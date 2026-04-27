Śledztwo ws. ZondaCrypto przyspiesza. Prokuratura apeluje do pokrzywdzonych

Śledztwo ws. ZondaCrypto nabiera tempa. Prokuratura ostrzega przed „wtórnym oszustwem" w sieci
oprac. Karolina Nowakowska
13 minut temu

Prokuratura Regionalna w Katowicach poleciła prokuratorom okręgowym ze swego obszaru właściwości przyjmowanie zawiadomień i wykonywanie innych czynności z pokrzywdzonymi ws. ZondaCrypto. Prokuratury Regionalne w całym kraju dostały też zalecenia mające przyspieszyć ustalenie wszystkich pokrzywdzonych w sprawie.

Jak powiedział PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz, to swego rodzaju rozszerzenie działań, mających usprawnić czynności śledztwa prowadzonego tam od 17 kwietnia br. ws. działalności platformy ZondaCrypto. Prok. Binkiewicz uściślił, że wszyscy pokrzywdzeni powinni zgłaszać się do swoich najbliższych jednostek policji lub prokuratury.

Kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie materiałów zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w zakładce: Aktualności. Zastępca Prokuratora Regionalnego przekazał już Prokuratorom Okręgowym (w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu) polecenie realizacji czynności związanych z przyjmowaniem zawiadomień oraz zabezpieczaniem materiału dowodowego.

Zobacz również

Uwaga na wtórne oszustwa w mediach społecznościowych

Rzecznik zaapelował do pokrzywdzonych o szczególną ostrożność. W mediach społecznościowych pojawiają się bowiem materiały wideo oferujące rzekomą pomoc w odzyskiwaniu środków.

„Wykorzystywane są przy tym wygenerowane wizerunki ekspertów finansowych. To kampania dezinformacyjna i próba wtórnego oszustwa” – ostrzega prok. Binkiewicz.

Prokuratura uruchomiła dedykowaną stronę internetową ze wskazówkami, które ułatwią szybkie i sprawne złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kryzys płynności i 99-procentowy spadek rezerw

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy, media informowały na początku kwietnia. Analizy ujawniły spadek rezerw bitcoinów giełdy ZondaCrypto o 99 proc. Użytkownicy zaczęli zgłaszać masowe problemy z wypłatą środków.

Prezes ZondaCrypto, Przemysław Kral, zaprzeczał tym doniesieniom, nazywając je „błędnymi i krzywdzącymi”. Jednocześnie przyznał, że portfel zawierający 4,5 tys. bitcoinów (wartych ponad 300 mln dol.) należy do giełdy, ale klucze do niego posiadał jedynie zaginiony Sylwester Suszek, założyciel poprzedniczki giełdy – BitBay.

Zobacz także
Mroczne kulisy zaginięcia „Króla Kryptowalut”

Sylwester Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. W dniu zaginięcia na terenie bazy paliwowej w tajemniczy sposób przestały działać kamery monitoringu.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Suszka. To jednak nie jedyne kłopoty przedsiębiorcy. W innym postępowaniu usłyszał on zarzuty dotyczące kierowania międzynarodową grupą przestępczą, która miała wyłudzić podatek VAT i dokumentować fikcyjne transakcje na kwotę blisko 1,3 mld zł. Na rachunki powiązanych spółek wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa. Akt oskarżenia przeciwko Marianowi W. trafił już do sądu.

Źródło: PAP

Powiązane

Afera Zondacrypto. Piesiewicz powiedział, kiedy PKOl zerwie umowę
KrajPKOl zrywa umowę z Zondacrypto? Piesiewicz mówi o stratach i śledztwie
Siedziba Zondacrypto Centrum Olimpijskie
ŚwiatKryzys wokół Zondacrypto. Rezygnacje i zawiadomienie do estońskiej prokuratury
Tomasz Siemoniak
KrajAfera Zondacrypto: Ostra wymiana zdań między rządem a opozycją