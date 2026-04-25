Gigantyczne straty i „zbrodnia doskonała”

Według danych przekazanych przez ministra, skala oszustw w sektorze kryptowalut jest porażająca. Oprócz 1,18 mld zł wyłudzonych przez fałszywe platformy, kolejne 200 mln zł stanowiły bezpośrednie kradzieże cyfrowych aktywów. W centrum zainteresowania śledczych znajduje się sprawa giełdy Zonda (dawniej BitBay) oraz losy jej pierwszego właściciela, Marka Suszka, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.

– Mamy człowieka z potężnym majątkiem, który nagle znika. Wyłączony monitoring, brak kontaktu z rodziną. Rodzina mówi wprost: „zabili go, tylko nie ma ciała” – relacjonuje minister Żurek. Szef resortu sprawiedliwości nie wyklucza udziału profesjonalistów i wskazuje na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwym współfinansowaniu przedsięwzięcia przez rosyjską mafię.

Śledztwo w Katowicach i ucieczka do Izraela

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi obecnie wielowątkowe śledztwo. Badane są nie tylko straty setek poszkodowanych obywateli, ale także wątek nielegalnego lobbingu oraz powiązań finansowych z fundacjami polityków, w tym Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera.

Kluczową postacią jest obecny właściciel giełdy, Przemysław Kral. Według doniesień medialnych przebywa on w Izraelu i posiada paszport tego kraju. – Izrael to kraj wyjątkowy, który nie wydaje swoich obywateli, ale nie odpuścimy tej sprawy. Wykorzystamy drogę dyplomatyczną i wnioski ekstradycyjne – zapowiada minister, dodając, że do akcji mogą zostać włączeni policyjni „Łowcy Cieni”.

Zarzuty wobec prezydenta i Kancelarii

Minister Żurek otwarcie krytykuje postawę prezydenta Karola Nawrockiego. Według niego, przedstawiciele głowy państwa zasiadający w Komitecie Bezpieczeństwa mieli pełną wiedzę o patologiach na rynku kryptowalut, a mimo to prezydent blokuje mechanizmy ochrony obywateli.

Dodatkowe napięcie budzi zapowiedź publikacji aneksu do raportu z likwidacji WSI. – W sytuacji wojny hybrydowej ujawnianie danych własnych służb jest skrajnie nieodpowiedzialne. Na Kremlu będą otwierać szampana, tak jak przy publikacjach ministra Macierewicza – ocenia Żurek. Minister ostrzegł, że jeśli publikacja naruszy bezpieczeństwo państwa, prokuratura zbada sprawę pod kątem przekroczenia uprawnień.

Obejrzyj cały wywiad: