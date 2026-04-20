Paraliż płatności w Polsce. Klienci nie mogą zapłacić kartą ani BLIKIEM

Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach zaczęły pojawiać się w godzinach porannych i szybko przybrały na sile. Serwis downdetector.pl monitorujący działanie usług cyfrowych odnotował gwałtowny wzrost zgłoszeń dotyczących problemów z płatnościami. Użytkownicy informują, że terminale odrzucają transakcje lub zawieszają się w trakcie ich realizacji. Dotyczy to zarówno kart wydawanych przez największe banki, jak i płatności realizowanych za pomocą smartfonów.

Zakłócenia obejmują systemy Visa, Mastercard oraz BLIK, co sugeruje, że problem nie jest ograniczony do jednego operatora czy instytucji finansowej. W praktyce oznacza to utrudnienia w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych, a także w niektórych przypadkach przy płatnościach internetowych.

Komunikat Polcard o utrudnieniach w terminalach płatniczych

Do sprawy odniósł się operator terminali płatniczych Polcard, który potwierdził wystąpienie problemów technicznych. W wydanym oświadczeniu przekazano:

„Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość”.

Firma nie podała szczegółów dotyczących przyczyn awarii ani przewidywanego czasu jej usunięcia. Z informacji rynkowych wynika jednak, że podobne incydenty w przeszłości bywały związane z problemami w infrastrukturze pośredniczącej, takiej jak centra autoryzacyjne lub systemy rozliczeniowe.

Skala problemu i reakcje klientów oraz przedsiębiorców

Zgłoszenia napływają z różnych regionów kraju, co potwierdza ogólnopolski charakter zakłóceń. Klienci relacjonują, że płatności są odrzucane mimo dostępnych środków na koncie, a w niektórych przypadkach dochodzi do wielokrotnego obciążenia rachunku przy próbie ponownej autoryzacji.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy branży handlowej i gastronomicznej, gdzie płatności bezgotówkowe stanowią dominującą formę rozliczeń. Przedsiębiorcy zmuszeni są do przechodzenia na gotówkę lub wstrzymywania sprzedaży. W wielu punktach pojawiły się komunikaty dla klientów z prośbą o przygotowanie gotówki.

Eksperci rynku płatności podkreślają, że rosnąca zależność od systemów cyfrowych zwiększa wrażliwość gospodarki na tego typu incydenty. Według danych Narodowy Bank Polski udział płatności bezgotówkowych w Polsce systematycznie rośnie, a liczba terminali przekroczyła już milion urządzeń.

Możliwe przyczyny i wcześniejsze podobne awarie płatności

Choć oficjalne przyczyny nie zostały jeszcze wskazane, specjaliści zwracają uwagę na kilka potencjalnych źródeł problemu. W grę wchodzą m.in. przeciążenia systemów autoryzacyjnych, błędy aktualizacji oprogramowania lub awarie infrastruktury teleinformatycznej operatorów obsługujących terminale.

Podobne zakłócenia miały miejsce w Europie w ostatnich latach, kiedy awarie po stronie globalnych systemów płatniczych powodowały trudności w realizacji transakcji w wielu krajach jednocześnie. Wówczas problemy rozwiązywano w ciągu kilku godzin, jednak ich skutki były odczuwalne dla milionów użytkowników.

Na ten moment operatorzy zapewniają, że trwają intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Klienci powinni przygotować się na możliwe dalsze utrudnienia i – w miarę możliwości – korzystać z alternatywnych form płatności.