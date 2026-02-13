Domański w czwartek na antenie TVP Info zapewnił, że nie występują już problemy z logowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). – Nie, tutaj już mamy pełną płynność. Problemy wynikały z tego, że naraz, w tym samym momencie, mieliśmy bardzo duże zainteresowanie KSeF-em (...) oraz z tzw. ataku DDoS na system logowania z 17 państw – powiedział Domański. Atak DDoS polega zablokowaniu dostępu do serwera lub usługi poprzez zalewanie go dużą liczbą fałszywych żądań, które są generowane przez wcześniej zainfekowane przez hakerów komputery.

Służby badają źródła ataku hakerskiego

Minister podkreślił, że za atakiem stały grupy hakerskie, a odpowiednie służby będą badały kto to był dokładnie. - Podjęliśmy działania wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, któremu chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, podobnie zresztą jak wszystkim pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, którzy w tych dniach też musieli wykazać się dodatkową, wytężoną pracą. Ważne jest to, że Profil Zaufany działa w sposób płynny. Coraz więcej osób loguje się do KSeF-u - dodał Domański.

Początek wdrażania KSeF i utrudnienia w logowaniu

KSeF służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców. System ruszył 1 lutego i na początku obejmuje wyłącznie firmy, których obrót w 2024 przekroczył 200 mln zł. Dzień po uruchomieniu KSeF, 2 lutego, pojawiły się doniesienia o problemach z logowaniem się do systemu za pośrednictwem Profilu Zaufanego (PZ). Ministerstwo Cyfryzacji informowało w mediach społecznościowych, że z powodu dużego zainteresowania KSeF mogą być problemy z logowaniem się do usług publicznych poprzez PZ i radziło, aby wybierać inne formy logowania. Tego samego dnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas spotkania z dziennikarzami mówił, że resort finansów ograniczył możliwość logowania się do KSeF tak, że można było się logować tylko raz na minutę, aby trochę odciążyć system.

Stabilność systemu i kolejne etapy wdrażania

Problemy z logowaniem się do Profilu Zaufanego – a za jego pośrednictwem do KSeF – zakończyły się jeszcze tego samego dnia, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie MF podkreślało, że mimo problemów z PZ, sam KSeF działał stabilnie. W kolejnych dniach nie było już doniesień o większych problemach z logowaniem się do systemu.

Następny etap rozwoju KSeF rozpocznie się 1 kwietnia. Wówczas obejmie on firmy, które miesięcznie wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości przekraczającej 10 tys. zł miesięcznie. W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2027 r., do KSeF wejdą również te podmioty, których miesięczna wartość faktur na rzecz innych przedsiębiorców jest mniejsza niż 10 tys. zł.

Przepisy przejściowe i faktury uproszczone

Do końca tego roku będzie można wystawiać tzw. faktury uproszczone w postaci paragonów, czyli takie paragony, w których sprzedawca umieścił NIP nabywcy i której wartość nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro. Również w przypadku faktur papierowych wystawianych przy pomocy elektronicznych kas fiskalnych został utrzymany okres przejściowy, który kończy się wraz z 2026 r. (PAP) fos/ mick/