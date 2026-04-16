Kierowcy odetchną przed weekendem. Nowe ceny paliw już od piątku

Na dzień przed weekendem kierowcy otrzymali dobrą informację. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w piątek 17 kwietnia. W porównaniu do wcześniejszych stawek oznacza to dalsze, choć niewielkie, obniżki na stacjach.
Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem resortu energii maksymalne ceny paliw zostały ustalone na następującym poziomie:
- benzyna 95 – maksymalnie 6,04 zł za litr
- benzyna 98 – maksymalnie 6,59 zł za litr
- olej napędowy – maksymalnie 7,18 zł za litr
Dla porównania, dzień wcześniej – w czwartek – obowiązywały wyższe limity. Benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,08 zł za litr, benzyna 98 – 6,61 zł, a olej napędowy – 7,23 zł. Oznacza to spadki odpowiednio o 4 grosze, 2 grosze i 5 groszy na litrze.
Choć zmiany nie są spektakularne, wpisują się w utrzymujący się od kilku tygodni trend stopniowego obniżania cen. W dłuższej perspektywie może to mieć realne znaczenie dla kierowców, szczególnie w okresie zwiększonego ruchu wyjazdowego.
Mechanizm maksymalnych cen paliw w Polsce
Obowiązujący system regulacji cen paliw opiera się na rozwiązaniach wprowadzonych w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Kluczowym elementem mechanizmu są codzienne obwieszczenia publikowane w dni robocze przez Ministerstwo Energii.
Nowe stawki zaczynają obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu w „Monitorze Polskim”. W przypadku dni wolnych pozostają w mocy aż do kolejnego dnia roboczego. Takie rozwiązanie ma zapewnić ciągłość regulacji i ograniczyć gwałtowne wahania cen na rynku detalicznym.
Istotnym elementem systemu jest również egzekwowanie przepisów. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza zarówno poziom cen, jak i sposób ich naliczania.
Jak wyliczane są ceny paliw?
Maksymalna cena paliwa nie jest ustalana arbitralnie. Opiera się na konkretnym wzorze, który uwzględnia kilka kluczowych elementów ekonomicznych:
- średnią cenę hurtową paliw
- obowiązujące podatki, w tym akcyzę i VAT
- opłatę paliwową
- stałą marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy na litrze
Tak skonstruowany mechanizm ma ograniczać ryzyko nadmiernych podwyżek na stacjach, a jednocześnie pozwalać na utrzymanie opłacalności sprzedaży dla operatorów rynku paliwowego.
Kontrola cen paliw
Wprowadzenie maksymalnych cen paliw wiąże się z intensywnym nadzorem ze strony państwa. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi regularne kontrole stacji paliw, sprawdzając, czy przedsiębiorcy przestrzegają ustalonych limitów.
Sankcje za naruszenie przepisów są dotkliwe – kara finansowa może sięgnąć nawet miliona złotych. To sprawia, że większość operatorów rynku dostosowuje się do regulacji, ograniczając ryzyko nadużyć.
Jednocześnie administracja podkreśla, że mechanizm ma charakter tymczasowy i jego celem jest przede wszystkim ochrona konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen wynikającymi z czynników zewnętrznych.
