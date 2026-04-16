Kierowcy odetchną przed weekendem. Nowe ceny paliw już od piątku

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem resortu energii maksymalne ceny paliw zostały ustalone na następującym poziomie:

benzyna 95 – maksymalnie 6,04 zł za litr

benzyna 98 – maksymalnie 6,59 zł za litr

olej napędowy – maksymalnie 7,18 zł za litr

Dla porównania, dzień wcześniej – w czwartek – obowiązywały wyższe limity. Benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,08 zł za litr, benzyna 98 – 6,61 zł, a olej napędowy – 7,23 zł. Oznacza to spadki odpowiednio o 4 grosze, 2 grosze i 5 groszy na litrze.

Choć zmiany nie są spektakularne, wpisują się w utrzymujący się od kilku tygodni trend stopniowego obniżania cen. W dłuższej perspektywie może to mieć realne znaczenie dla kierowców, szczególnie w okresie zwiększonego ruchu wyjazdowego.

Mechanizm maksymalnych cen paliw w Polsce

Obowiązujący system regulacji cen paliw opiera się na rozwiązaniach wprowadzonych w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Kluczowym elementem mechanizmu są codzienne obwieszczenia publikowane w dni robocze przez Ministerstwo Energii.

Nowe stawki zaczynają obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu w „Monitorze Polskim”. W przypadku dni wolnych pozostają w mocy aż do kolejnego dnia roboczego. Takie rozwiązanie ma zapewnić ciągłość regulacji i ograniczyć gwałtowne wahania cen na rynku detalicznym.

Istotnym elementem systemu jest również egzekwowanie przepisów. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza zarówno poziom cen, jak i sposób ich naliczania.

Jak wyliczane są ceny paliw?

Maksymalna cena paliwa nie jest ustalana arbitralnie. Opiera się na konkretnym wzorze, który uwzględnia kilka kluczowych elementów ekonomicznych:

średnią cenę hurtową paliw

obowiązujące podatki, w tym akcyzę i VAT

opłatę paliwową

stałą marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy na litrze

Tak skonstruowany mechanizm ma ograniczać ryzyko nadmiernych podwyżek na stacjach, a jednocześnie pozwalać na utrzymanie opłacalności sprzedaży dla operatorów rynku paliwowego.

Kontrola cen paliw

Wprowadzenie maksymalnych cen paliw wiąże się z intensywnym nadzorem ze strony państwa. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi regularne kontrole stacji paliw, sprawdzając, czy przedsiębiorcy przestrzegają ustalonych limitów.

Sankcje za naruszenie przepisów są dotkliwe – kara finansowa może sięgnąć nawet miliona złotych. To sprawia, że większość operatorów rynku dostosowuje się do regulacji, ograniczając ryzyko nadużyć.

Jednocześnie administracja podkreśla, że mechanizm ma charakter tymczasowy i jego celem jest przede wszystkim ochrona konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen wynikającymi z czynników zewnętrznych.