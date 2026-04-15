Szkolenia obronne dla wszystkich obywateli. Kilkanaście tysięcy Polaków ma je już za sobą

Żołnierze Wojska Polskiego ustawieni w szeregu z bronią w ręce
Już kilkanaście tysięcy Polaków ukończyło szkolenie obronne organizowane przez MON
Justyna Klupa
Justyna Klupa
wczoraj, 17:00

Kilkanaście tysięcy Polaków ukończyło szkolenia przygotowane przez resort obrony. Program uruchomiony przez MON ma nauczyć obywateli, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Zdaniem resortu to szkoła nowoczesnej gotowości obywatelskiej. Sprawdziliśmy, kogo obejmują nowe moduły i jak wygląda proces weryfikacji gotowości.

Skrót artykułu

Masowe szkolenia Polaków. System wGotowości objął już kilkanaście tysięcy obywateli

Wojna za wschodnią granicą, cyberataki i dezinformacja sprawiły, że coraz więcej mówi się o sytuacjach kryzysowych. W odpowiedzi na te wyzwania Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) we współpracy ze Sztabem Generalnym WP uruchomiło ogólnopolski program „wGotowości”. Resort podkreśla, że w rzeczywistości jest to szkoła nowoczesnej gotowości obywatelskiej.

Nowe standardy gotowości. Sprawdziliśmy wytyczne resortu obrony

Na czym polega program „wGotowości”? To dobrowolne i powszechne szkolenia obronne dostępne dla wszystkich dorosłych, które mają przygotować obywateli do działania w realnych sytuacjach zagrożenia. Inicjatywa – pierwsza na taką skalę w kraju – umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, od udzielania pierwszej pomocy po ochronę w cyberprzestrzeni.

Dwa poziomy szkoleń Polaków: Odporność i Rezerwy. Kogo dotyczą nowe moduły?

Program składa się z dwóch ścieżek. Pierwsza – Odporność - skierowana jest do obywateli bez przeszkolenia wojskowego. Obejmuje cztery jednodniowe moduły szkoleniowe. Każdy z nich trwa 8 godzin. Ścieżka pierwsza obejmuje cztery moduły:

  1. bezpieczeństwo i ewakuacja,
  2. pierwsza pomoc (w tym AED i elementy medycyny pola walki),
  3. przetrwanie i survival,
  4. cyberbezpieczeństwo (fake newsy, phishing, AI).

Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny i są dopasowane do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzą w weekendy żołnierze Wojska Polskiego oraz specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa, a całość odbywa się w swobodnej atmosferze – bez presji, stresu i formalnych egzaminów.

Ścieżka druga – Rezerwy – stanowi rozwinięcie systemu szkoleń wojskowych. Obejmuje dobrowolne szkolenia wojskowe oraz rozwój rezerw.

Proces wdrożenia szkoleń w całym kraju nabiera tempa

Program wystartował pod koniec 2025 roku i – jak donoszą media - wzięło w nim już udział około 12 tysięcy osób. Nowa edycja trwa i potrwa do końca roku. Szkolenia odbywają się w całej Polsce, głównie w weekendy, co ułatwia udział osobom pracującym.

Instrukcja weryfikacji w aplikacji mObywatel. Jak sprawdzić dostępność modułów?

Rejestracja odbywa się wyłącznie przez aplikację mObywatel. Proces jest prosty i zajmuje kilka minut:

  1. wybór szkolenia,
  2. wskazanie lokalizacji na mapie,
  3. podanie danych kontaktowych.

Po zapisie uczestnik otrzymuje szczegóły mailowo. Dla zainteresowanych dostępna jest także oficjalna strona programu: www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci.

