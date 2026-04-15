Relacje na linii związki zawodowe – zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wkroczyły w fazę krytyczną. Przedstawiciele pracowników domagają się systemowego wzrostu uposażeń o 1200 zł brutto na etat, argumentując to skokowym wzrostem obciążeń zawodowych oraz iluzorycznością pełnej automatyzacji procesów decyzyjnych. Jak podkreśla Beata Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS, czynnik ludzki pozostaje niezbędny przy wydawaniu decyzji o świadczeniach, co w obliczu rosnącej liczby zadań uzasadnia radykalną rewizję siatki płac. Brak porozumienia może skutkować przeprowadzeniem referendum strajkowego, co realnie zagroziłoby ciągłości pracy instytucji.

Koszty podwyżek w ZUS wyniosłyby powyżej 1 mld zł

Analiza finansowa postulatów strony społecznej, do której dotarł "Fakt", wskazuje na potężne obciążenie dla finansów publicznych. Realizacja żądań płacowych wiązałaby się z wydatkiem rzędu 1 mld zł w skali roku, na co Zakład obecnie nie posiada zabezpieczonych środków. Oficjalna propozycja kierownictwa ZUS jest znacznie skromniejsza i zakłada podwyżkę rzędu 200 zł na etat oraz jednorazową nagrodę w wysokości 2000 zł. Taki wariant kosztowałby budżet jednostki ok. 108 mln zł, co stanowi ułamek kwoty oczekiwanej przez stronę związkową i jest postrzegane przez pracowników jako oferta niesatysfakcjonująca.

W spór włączyła się Rada Dialogu Społecznego, angażując przedstawicieli resortów rodziny oraz finansów. Stanowisko Ministerstwa Finansów, zaprezentowane przez podsekretarza stanu Juranda Dropa, pozostaje nieugięte: wszelkie korekty wynagrodzeń muszą mieścić się w rygorach dyscypliny budżetowej. Resort wykluczył możliwość zewnętrznego dotowania funduszu płac ZUS, wskazując, że środki muszą pochodzić z oszczędności wewnętrznych zakładu. Rząd obawia się również efektu domina – przyznanie tak wysokich podwyżek jednej grupie mogłoby wywołać lawinową presję płacową w całej sferze budżetowej.

Wynagrodzenia w ZUS na przełomie lat

Z danych przytoczonych przez "Fakt" wynika, że dynamika płac w ZUS w ostatnich latach była znacząca. Od 2019 roku przeciętne wynagrodzenie na etat, obejmujące również nagrody i dodatkowe uposażenia roczne, wzrosło o ponad 85 proc. O ile pięć lat temu średnia pensja oscylowała wokół 5250 zł brutto, o tyle w 2024 roku wzrosła do poziomu 9384 zł, a w roku 2025 było to 9748 zł brutto. Mimo tych wzrostów, pracownicy wskazują na realny spadek siły nabywczej oraz dysproporcję między odpowiedzialnością a oferowanym uposażeniem w obliczu nowych zadań nakładanych na Zakład.

Rozstrzygnięcie konfliktu może przynieść zaplanowana na 28 kwietnia kolejna tura negocjacji. Obie strony podtrzymują na razie swoje stanowiska, jednak widmo paraliżu instytucji odpowiedzialnej za wypłaty emerytur i rent zmusza do szukania kompromisu. Kluczowe będzie znalezienie złotego środka między oczekiwaniami związkowców a sztywnymi ramami finansowymi narzuconymi przez Ministerstwo Finansów, które kategorycznie odmawia zwiększenia dotacji z budżetu państwa na ten cel.