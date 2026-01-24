„Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej strasznej strzelaninie z udziałem agentów federalnych, do której doszło dzisiaj rano. Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące agresywnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast” - napisał gubernator na platformie X.

Miasto Minneapolis również oświadczyło, że posiada informacje o kolejnej strzelaninie z udziałem służb federalnych.

Resort bezpieczeństwa krajowego przekazał Fox News, że osoba podejrzana była uzbrojona. Na razie nie wiadomo, czy w strzelaninie są ofiary.

Na początku miesiąca w Minneapolis z rąk funkcjonariusza ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zginęła Renee Nicole Good. Śmierć kobiety przyczyniła się do wzrostu napięcia społecznego w mieście. (PAP)