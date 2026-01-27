Jak poinformowała NBC, do strzelaniny doszło we wtorek rano przy lokalnej drodze w hrabstwie Pima w Arizonie niedaleko granicy z Meksykiem. Nie ma dotąd informacji na temat okoliczności zdarzenia. Postrzelona osoba będąca w stanie krytycznym została zabrana śmigłowcem do pobliskiego szpitala.
Według oświadczenia biura szeryfa hrabstwa Pima, na miejsce przybyła policja i FBI. (PAP)
