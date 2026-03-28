Kormorany w Cieśninie Ormuz. Czy Polska wyśle niszczyciele min do Iranu? USA mogą naciskać

Postulat wsparcia operacji morskich w rejonie Zatoki Perskiej pojawił się w kontekście działań administracji prezydenta Donalda Trumpa, która dąży do zabezpieczenia kluczowych szlaków energetycznych. Cieśnina Ormuz odpowiada za transport około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej, co czyni ją jednym z najważniejszych punktów strategicznych globu.

W tym kontekście szczególne znaczenie zyskują polskie niszczyciele min typu Kormoran II. Według prof. Mickiewicza, na którego analizę powołuje się „Dziennik Bałtycki”, jednostki te należą do najnowocześniejszych na świecie w swojej klasie. Ich zdolności w zakresie wykrywania i neutralizacji min morskich sprawiają, że są niezwykle cenne w operacjach zabezpieczających żeglugę.

Jednocześnie właśnie ta unikalność powoduje, że Polska może znajdować się pod silną presją sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, aby udostępnić te jednostki w ramach szerszej operacji.

Ograniczenia techniczne i logistyczne okrętów Kormoran II

Mimo zaawansowania technologicznego, okręty typu Kormoran II projektowano z myślą o działaniach na Bałtyku. Ich długość wynosi 58,5 metra, szerokość przekracza 10 metrów, a wyporność to około 830 ton. Kadłub wykonany ze stali amagnetycznej minimalizuje ryzyko wykrycia przez miny, a systemy sonarowe i bezzałogowe pojazdy podwodne pozwalają na precyzyjne działania przeciwminowe.

Nie zmienia to jednak faktu, że są to jednostki o ograniczonym zasięgu. Przebazowanie ich do Cieśniny Ormuz oznaczałoby długotrwały rejs, wymagający rozbudowanego zaplecza logistycznego oraz wsparcia po drodze. Eksperci wskazują, że sama operacja przerzutu mogłaby potrwać nawet miesiąc.

Historia polskiej marynarki pokazuje, że podobne wyzwania są możliwe do pokonania – jak w przypadku okrętów podwodnych typu Kobben, które docierały na Morze Śródziemne. Jednak odbywało się to kosztem dużego obciążenia załóg i sprzętu. W przypadku Kormoranów sytuacja wyglądałaby podobnie.

Ryzyko polityczne zaangażowania Polski w konflikt z Iranem

Największe kontrowersje budzi jednak nie aspekt techniczny, lecz polityczny. Ewentualne wysłanie polskich jednostek do operacji przeciwko Iranowi oznaczałoby faktyczne włączenie się w konflikt, który nie dotyczy bezpośrednio interesów Polski.

Prof. Mickiewicz podkreśla w analizie przywoływanej przez „Dziennik Bałtycki”, że takie zaangażowanie nie przyniosłoby Polsce wymiernych korzyści ani politycznych, ani militarnych. Wręcz przeciwnie – mogłoby osłabić pozycję kraju w relacjach międzynarodowych, szczególnie w kontekście relacji z państwami Bliskiego Wschodu.

Alternatywą byłoby działanie na zaproszenie państw regionu, takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Oman. Taki model zastosowano już w 1991 roku podczas operacji przeciwko Irakowi, kiedy polskie okręty działały w strukturach sił saudyjskich, a nie bezpośrednio w koalicji wojennej.

Strategia USA i geopolityczna gra wokół Iranu

Za eskalacją napięć wokół Iranu stoją szersze interesy geopolityczne. Stany Zjednoczone od lat obawiają się rozwoju irańskiego programu nuklearnego oraz jego wpływu na równowagę sił w regionie. Jednocześnie Iran jest kluczowym dostawcą ropy dla Chin, co nadaje konfliktowi wymiar globalnej rywalizacji.

Analizy wskazują, że działania Waszyngtonu mają na celu nie tylko ograniczenie potencjału Iranu, ale również pośrednie osłabienie Pekinu poprzez destabilizację dostaw surowców energetycznych. W tym kontekście zabezpieczenie żeglugi w Cieśninie Ormuz staje się priorytetem strategicznym.

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na brak mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla działań militarnych w regionie. Oznacza to, że ewentualne operacje prowadzone byłyby w formule tzw. koalicji ad hoc, gdzie każde państwo samodzielnie decyduje o swoim udziale.

NATO, koalicje ad hoc i ograniczenia sojuszu

Sytuacja wokół potencjalnej operacji w Cieśninie Ormuz pokazuje również ograniczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO, zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim, ma charakter obronny i działa głównie na terytorium państw członkowskich.

Zaangażowanie poza tym obszarem wymaga szerokiego konsensusu oraz – w praktyce – mandatu ONZ. W jego braku państwa członkowskie działają indywidualnie, co osłabia spójność Sojuszu i prowadzi do napięć między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

W tym kontekście oczekiwania Waszyngtonu wobec europejskich sojuszników, w tym Polski, mogą być trudne do pogodzenia z wcześniejszymi deklaracjami ograniczania aktywności NATO poza jego obszarem.

Możliwe scenariusze, realne konsekwencje

Realizacja scenariusza wysłania Kormoranów do Cieśniny Ormuz wiązałaby się z szeregiem wyzwań. Po pierwsze – logistycznych i operacyjnych, związanych z transportem i utrzymaniem jednostek w odległym regionie. Po drugie – politycznych, wynikających z konieczności jednoznacznego opowiedzenia się po stronie konfliktu.

Istnieje również ryzyko, że zanim okręty dotarłyby na miejsce, sytuacja w regionie uległaby zmianie, zwłaszcza w kontekście prowadzonych równolegle rozmów dyplomatycznych z udziałem Omanu i Arabii Saudyjskiej.

Z tego względu eksperci wskazują, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby ograniczenie zaangażowania Polski do działań o charakterze ochronnym, realizowanych wyłącznie na zaproszenie państw regionu i poza bezpośrednią strukturą operacji wojennych.