Korea Północna planuje zbudowanie do października 2026 r. kolejnego niszczyciela o wyporności 5 tys. ton – poinformowały we wtorek państwowe media. Będzie to już trzecia taka jednostka. Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wielokrotnie podkreślał dążenie do rozbudowy potencjału marynarki wojennej swojego kraju.