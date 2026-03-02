Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wprowadziło najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia dla Kataru i Jordanii – „nie podróżuj” – oraz apeluje do obywateli o bezwzględne stosowanie się do zaleceń lokalnych władz.

Egipt – komunikat Ambasady RP w Kairze i przejście graniczne Taba

Ambasada RP w Kairze w komunikacie z 28 lutego 2026 r. zaleca bieżące śledzenie informacji publikowanych przez władze egipskie oraz polskie MSZ. Placówka rekomenduje rejestrację w systemie Odyseusz osobom przebywającym w Egipcie i planującym podróż.

Szczegółowo opisano zasady przekraczania granicy z Izraela do Egiptu w Tabie. Przejście pozostaje otwarte przez całą dobę. Obywatele RP mogą wjechać na podstawie paszportu biometrycznego lub tymczasowego, pod warunkiem że dokument zachowuje ważność przez co najmniej sześć miesięcy.

Po stronie egipskiej obowiązują opłaty wjazdowe regulowane wyłącznie w dolarach amerykańskich i tylko gotówką. W przypadku przejazdu wyłącznie do Szarm el-Szejk opłata wynosi 25 USD. Jeśli podróż obejmuje możliwość przejazdu do Kairu, koszt wzrasta do 80 USD. Z Taby można skorzystać z transportu organizowanego przez egipskie biura przewozowe do Szarm el-Szejk i do Kairu.

Lotniska w Egipcie, w tym w Szarm el-Szejk, funkcjonują bez zmian operacyjnych. Możliwe są opóźnienia wynikające ze wzmożonego ruchu w regionie. Osoby wjeżdżające do Egiptu z Izraela lub Jordanii mogą korzystać wyłącznie z dostępnych miejsc w rejsach regularnych.

Izrael – zamknięta przestrzeń powietrzna i apel o ograniczenie przemieszczania się

Ambasada RP w Tel Awiwie informuje, że przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje zamknięta do odwołania. Zgodnie z apelami izraelskiego Home Front Command nie rekomenduje się przemieszczania po terytorium kraju. Obywatele powinni zachować spokój i bezwzględnie stosować się do poleceń miejscowych służb.

Polakom przebywającym w Izraelu oraz na Zachodnim Brzegu zalecono zabezpieczenie środków finansowych i posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości, naładowanego telefonu, leków oraz zapasu wody. W praktyce oznacza to przygotowanie się na ewentualne długotrwałe ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury cywilnej.

Katar – poziom 4 „nie podróżuj” i wstrzymanie lotów w Dosze

Władze Kataru zdecydowały o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego. Oznacza to wstrzymanie startów i lądowań w porcie lotniczym im. Hamada w Dosze do odwołania. MSZ RP podniosło ostrzeżenie do poziomu 4 – „nie podróżuj”, stanowczo odradzając wszelkie wyjazdy, w tym tranzytowe.

Polakom przebywającym w Katarze zalecono pozostanie w domach lub innych bezpiecznych miejscach do czasu ustąpienia zagrożenia. Obywatele w tranzycie – zarówno w terminalu lotniska, jak i w hotelach zapewnionych przez przewoźników – powinni pozostać w miejscu zakwaterowania i utrzymywać stały kontakt z linią lotniczą. Linie Qatar Airways uruchomiły zespół kryzysowy; pasażerowie mogą kontaktować się pod numerem +974 4144 5555. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia w Katarze obowiązuje numer alarmowy 999. Ambasada RP w Dosze uruchomiła całodobowy numer alarmowy +974 3368 0766.

Irak – Bagdad i Irbil pod podwyższonym nadzorem

Ambasada RP w Bagdadzie oraz Konsulat Generalny RP w Irbilu monitorują rozwój wydarzeń w Iraku w kontekście regionalnych działań zbrojnych. Obywatelom zalecono unikanie dużych zgromadzeń i obiektów o znaczeniu strategicznym, w tym instalacji wojskowych.

Rekomenduje się pozostawanie wewnątrz budynków, najlepiej w pomieszczeniach z minimalną liczbą okien i ścian zewnętrznych, posiadanie przy sobie dokumentów, telefonu z zapasowym źródłem zasilania, podstawowych leków i zapasu wody. W przypadku możliwych ograniczeń w ruchu lotniczym wskazano na konieczność stałego kontaktu z przewoźnikiem i monitorowania komunikatów portów lotniczych.

Jordania – MSZ odradza podróż

MSZ RP 1 marca 2026 r. podniosło poziom ostrzeżenia dla Jordanii do poziomu 4. Odradzane są wszelkie podróże do Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Osobom przebywającym w kraju zalecono zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów władz miejscowych oraz polskiej placówki konsularnej.

Arabia Saudyjska, Oman i Jemen. Ruch lotniczy działa, ale z ryzykiem

Ambasada RP w Rijadzie informuje, że ruch lotniczy na lotniskach Arabii Saudyjskiej i Omanu odbywa się, choć możliwe są opóźnienia i odwołania lotów. Placówka monitoruje również sytuację w Jemenie. Obywatelom zalecono unikanie miejsc o znaczeniu strategicznym oraz bieżące śledzenie komunikatów. W sytuacji zagrożenia życia w Arabii Saudyjskiej podano numer alarmowy +966 54 880 7718.

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zamknięta przestrzeń powietrzna i alerty na telefony

W związku z atakami rakietowymi z terytorium Iranu na wybrane cele w ZEA władze zdecydowały o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej. Wstrzymano starty i lądowania w portach lotniczych w Abu Zabi, Dubaju i Szardży. Obywatele RP powinni pozostawać w bezpiecznych miejscach, najlepiej z dala od okien, i stosować się do alertów przesyłanych na telefony komórkowe. Ambasada RP w Abu Zabi udostępniła numer +971 50 662 61 51 oraz adres mailowy do kontaktu.

Dodatkowa infolinia MSZ i system Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło dodatkową infolinię +48 22 523 88 80, działającą od niedzieli od godz. 17.00 czasu polskiego, jako wsparcie dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. We wszystkich komunikatach powtarza się rekomendacja rejestracji w systemie Odyseusz oraz śledzenia bieżących komunikatów.

