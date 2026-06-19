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Nowy wiceminister w rządzie. To ona będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik Rządu ds. Instrumentu SAFE: Polskie bezpieczeństwo i ogromna szansa dla zbrojeniówki
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostanie wiceministrem obrony narodowejMateriały prasowe
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:08

Rząd stawia na kobiety. W piątek na stanowisko wiceministra obrony narodowej powołana zostanie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. - W resorcie będzie odpowiadać za uzbrojenie polskiej armii - informuje Onet.

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Do ścisłej drużyny wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza dołącza Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W piątek otrzyma tekę wiceministra. Sobkowiak-Czarnecka już wcześniej zajmowała się sprawami związanymi z armią, bo odpowiadała za wdrożenie unijnego programu SAFE. Była także wiceministrem do spraw europejskich.

Sobkowska-Czarnecka podziękowała premierowi i szefowi MON za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Podkreśliła także, że jest to dla niej wyjątkowy moment. - Dzisiaj wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby budować odporność naszej ojczyzny - zaznaczyła.

Zadania nowej wiceminister MON

Magdalena Sobkowska-Czarnecka zapewniła, że w najbliższym czasie skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych w wyposażeniu, ale również na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka od 2025 roku była odpowiedzialna za wdrażanie programu SAFE. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej. W latach 2019-2023 kierowała zespołem doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pełniła też stanowisko wiceministra ds. europejskich w KPRM.

Źródło: gazetaprawna.pl

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MONWładysław Kosiniak-Kamyszuzbrojenie

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