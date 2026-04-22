Chodzi o art. 45 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 539 ze zm., dalej: ustawa). Wskazuje on, że "w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny".

Powiat pyta o odstrzał dzikich zwierząt

Starosta Starachowicki zwrócił uwagę we wniosku do RIO w Kielcach, że przepisy ustawy nie wskazują wprost organu, który jest zobowiązany do finansowania odłowu dzikiej zwierzyny czy odstrzału redukcyjnego. Podobnie w przypadku wydatków na zakup urządzeń do odłowu i kosztów utylizacji uśmierconych zwierząt.

"Niemniej orzecznictwo sądowo-administracyjne w tym zakresie wskazuje, że zadanie o którym mowa w art. 45 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w związku z treścią art. 7 tej ustawy należy uznać za zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej organowi jednostki samorządu terytorialnego. NSA w postanowieniu z 20.11.2020 r. (sygn. akt II OW 90/20) wskazał wojewodę jako organ odpowiedzialny za sfinansowanie wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików, jednakże niejednoznaczność zapisów generuje liczne rozbieżności interpretacyjne w przedmiotowym zakresie" – czytamy w piśmie Piotra Babickiego, starosty starachowickiego.

Starosta dodał, że w jego ocenie powiat nie jest zobligowany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z odstrzałem dzikich zwierząt. Wskazał, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa.

RIO: koszty odstrzału dzikich zwierząt po stronie budżetu państwa

RIO w Kielcach w odpowiedzi podkreśliła, że zgodnie z art. 6 i 7 ustawy naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast jeśli ustawa stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

"Przyznanie Staroście kompetencji do wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny świadczy wyłącznie o tym, że w tym zakresie wykonywanie administracji z zakresu łowiectwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej, powierzono innemu podmiotowi niż samorząd województwa, co jest zgodne z art. 7 omawianej ustawy" – ocenił Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO w Kielcach.

Dodał, że takie stanowisko wynika z utrwalonego już orzecznictwa (wyrok NSA sygn. akt II GSK 2198/14, postanowienie NSA sygn. akt II OW 90/20). Z jednej strony jest więc to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a z drugiej brak jest podstawy prawnej umożliwiającej sfinansowanie kosztów odłowu i odstrzału ze środków własnych powiatu.

"Mocno w orzeczeniach tych wyartykułowano, iż należy zaakceptować pogląd orzeczniczy, zgodnie z którym wykonywanie przez starostę kompetencji określonych w art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego powinno być finansowane z dotacji budżetu państwa w oparciu o zapis art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.) ponieważ orzekanie przez starostę m,in. o odstrzale redukcyjnym to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej organowi jednostki samorządu terytorialnego" – czytamy w stanowisku RIO.

RIO w Kielcach wykluczyła również możliwość finansowania odłowu i odstrzału dzikich zwierząt ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wskazała, że nie można ich utożsamiać z zadaniami powiatów w zakresie ochrony środowiska.