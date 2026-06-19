Idea kolorowych pasków powstała z przekonania, że szkolne sukcesy nie zawsze można mierzyć wyłącznie średnią ocen. W wielu placówkach wyróżnienia otrzymują uczniowie wykazujący się zaangażowaniem społecznym, aktywnością sportową, kreatywnością czy działalnością wolontaryjną.

W zależności od szkoły poszczególne kolory mogą oznaczać inne osiągnięcia. Niebieskie paski bywają przyznawane za działalność społeczną lub pomoc koleżeńską, zielone za aktywność ekologiczną i zaangażowanie w projekty środowiskowe, a kolejne kolory za sukcesy sportowe, artystyczne czy szczególną kulturę osobistą.

Nie istnieje jednak jeden ogólnopolski katalog wyróżnień. Każda placówka samodzielnie określa kryteria przyznawania dodatkowych nagród.

Historia kolorowych świadectw ze Śremu

Ogólnopolską debatę na temat nowych form wyróżniania uczniów zapoczątkowała historia opisana przez nauczycielkę Wiolettę Matusiak. Podczas jednego z zakończeń roku szkolnego zwróciła uwagę na chłopca obserwującego kolegów odbierających świadectwa z czerwonym paskiem. Dziecko nie rozumiało, dlaczego część uczniów jest publicznie nagradzana, podczas gdy inni pozostają niezauważeni mimo swoich osiągnięć w innych dziedzinach.

Dyskusja szybko przeniosła się do mediów społecznościowych, gdzie zainteresowała nauczycieli z całej Polski. Jednym z pierwszych dyrektorów, którzy zdecydowali się wdrożyć podobne rozwiązanie, był Jakub Tylman, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie.

W 2023 roku szkoła przeprowadziła akcję „Kolorowe Świadectwa”. Podczas uroczystości zakończenia roku ponad 200 uczniów otrzymało wyróżnienia odzwierciedlające ich indywidualne osiągnięcia i zaangażowanie w życie szkolnej społeczności.

Spór o znaczenie czerwonego paska

Wbrew pojawiającym się opiniom nie doszło jednak do zmian w przepisach regulujących przyznawanie świadectw z wyróżnieniem. Zasady pozostają takie same. Uczeń szkoły podstawowej od klasy czwartej musi uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, aby otrzymać świadectwo z charakterystycznym czerwonym paskiem.

Nowe kolorowe wyróżnienia funkcjonują obok obowiązujących regulacji i są inicjatywą poszczególnych szkół. Nie mają statusu oficjalnego dokumentu państwowego ani nie wpływają na ocenę końcową ucznia. Najczęściej przybierają formę nakładek, dodatkowych dyplomów lub specjalnych oznaczeń wręczanych podczas zakończenia roku szkolnego.

Rosnąca popularność kolorowych wyróżnień nie oznacza powszechnej akceptacji tego rozwiązania. Zwolennicy podkreślają, że współczesna edukacja powinna dostrzegać różnorodność talentów i kompetencji. Ich zdaniem szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do ocen z przedmiotów, ponieważ równie istotne są umiejętność współpracy, odpowiedzialność społeczna czy aktywność obywatelska.

Pedagodzy wskazują, że wielu uczniów każdego dnia pomaga rówieśnikom, uczestniczy w akcjach charytatywnych, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych lub rozwija zdolności artystyczne. Tradycyjny system oceniania nie zawsze pozwala odpowiednio docenić takie postawy.

Przeciwnicy zwracają natomiast uwagę na ryzyko osłabienia prestiżu świadectwa z czerwonym paskiem. Ich zdaniem nadmierne rozszerzanie katalogu wyróżnień może prowadzić do sytuacji, w której niemal każdy uczeń otrzyma jakąś formę nagrody, a tym samym zmniejszy się motywacja do osiągania wysokich wyników w nauce.

Część rodziców podkreśla również, że system edukacji powinien nadal premiować przede wszystkim systematyczność, pracowitość i osiągnięcia edukacyjne.

Kompetencje społeczne coraz ważniejsze w edukacji

Debata wokół kolorowych pasków wpisuje się w szersze zmiany zachodzące we współczesnej edukacji. Coraz częściej eksperci wskazują, że szkoła powinna rozwijać nie tylko wiedzę przedmiotową, ale także kompetencje miękkie, takie jak współpraca, komunikacja, kreatywność czy zdolność rozwiązywania problemów.

Znaczenia nabiera również kwestia dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Badania dotyczące systemów edukacyjnych w wielu krajach pokazują, że nadmierne skupienie na ocenach może zwiększać poziom stresu oraz negatywnie wpływać na poczucie własnej wartości uczniów.

W tym kontekście część szkół traktuje kolorowe paski jako dodatkowe narzędzie budowania bardziej zrównoważonego modelu oceniania i doceniania uczniowskich osiągnięć.

Kolorowe paski na świadectwach coraz popularniejsze

Choć Ministerstwo Edukacji nie przewiduje obecnie wprowadzenia oficjalnych niebieskich, zielonych czy innych kolorowych pasków na świadectwach, inicjatywa rozwija się oddolnie. Kolejne szkoły wdrażają własne programy wyróżnień, dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności i uczniów.

W praktyce oznacza to, że obok tradycyjnego czerwonego paska coraz częściej pojawiają się dodatkowe formy doceniania aktywności społecznej, sportowej, artystycznej i wolontariackiej. Dyskusja nie dotyczy już wyłącznie samych kolorów, lecz przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, czym we współczesnej szkole powinien być sukces ucznia.

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