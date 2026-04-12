Miał być jeden ogólnopolski zakaz korzystania z telefonów w edukacji, ale pojawia się wyraźna granica. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza, że planowane przepisy obejmą szkoły podstawowe, lecz przedszkola zostaną poza ustawą. Rodzice i samorządy pytają: czy najmłodsze dzieci będą mniej chronione przed ekranami?
Nowe informacje zmieniają zakres planowanych regulacji i precyzują, które placówki obejmą przepisy ustawowe. W praktyce oznacza to dwa różne modele zasad dla dzieci w zależności od etapu edukacji.
Zakaz telefonów w szkołach 2026 – dlaczego nie obejmie przedszkoli według MEN
Z odpowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika jasno: brak przedszkoli w projekcie ustawy nie jest przypadkiem. Resort twierdzi, że temat został już uregulowany wcześniej. „Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już konkretne działania w obszarze higieny cyfrowej w przedszkolach w drodze rozporządzenia, a nie projektowanej ustawy dotyczącej szkół” – przekazała rzecznik prasowy MEN Ewelina Gorczyca.
Mechanizm jest prosty, choć dla wielu rodziców może być nieintuicyjny:
- szkoły podstawowe → regulacja ustawowa (Prawo oświatowe),
- przedszkola → regulacja w podstawie programowej i rozporządzeniu.
MEN argumentuje, że specyfika funkcjonowania przedszkoli jest inna. Dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela, nie mają przerw ani „czasu wolnego” w takim rozumieniu jak uczniowie. Typowy dzień przedszkolaka to zajęcia, zabawa, posiłek, odpoczynek. W tym modelu trudno mówić o swobodnym korzystaniu z telefonu, które ustawodawca próbuje ograniczyć w szkołach.
Przedszkola a telefony 2026 – jakie zasady od 1 września i czy dzieci mogą korzystać ze smartfonów
Choć nie będzie ustawowego zakazu, to regulacje dla najmłodszych i tak się zaostrzają. Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Z jego zapisów wynika jedno: dzieci nie korzystają samodzielnie z urządzeń ekranowych.
W praktyce oznacza to:
- brak indywidualnego używania smartfonów przez dzieci,
- możliwość użycia ekranów tylko przez nauczyciela i wyłącznie dydaktycznie,
- wyjątki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
To rozwiązanie działa inaczej niż zakaz w szkołach – zamiast sankcji i kontroli, opiera się na organizacji dnia i odpowiedzialności nauczyciela.
Czy zakaz telefonów obejmie przedszkola? Samorządy apelowały, MEN odrzuca pomysł
Sprawa nie była oczywista. W trakcie konsultacji publicznych pojawiły się postulaty, by rozszerzyć zakaz także na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach. Argumenty były konkretne:
- coraz wcześniejszy kontakt dzieci z technologią,
- dane wskazujące, że ponad połowa dzieci w wieku 0–6 lat korzysta ze smartfonów,
- obawy o rozwój społeczny i zdrowie najmłodszych.
MEN odpowiada jednak wprost: regulacja już istnieje i jest „adekwatna do wieku” dzieci. Resort podkreśla, że w przedszkolach łatwiej egzekwować zasady bez potrzeby tworzenia dodatkowego zakazu ustawowego.
Zakaz telefonów w szkołach a przedszkola – najważniejsze różnice dla rodziców
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dzieci w przedszkolach będą miały większą swobodę. W rzeczywistości jest odwrotnie – tyle że inaczej ujęte w przepisach. Poniżej pokazujemy najważniejsze różnice:
Obszar
Szkoła podstawowa
Przedszkole
Podstawa prawna
Ustawa (Prawo oświatowe)
Rozporządzenie
Korzystanie z telefonu
Zakaz (z wyjątkami)
Brak samodzielnego korzystania
Egzekwowanie
Szkoła + statut
Nauczyciel i organizacja dnia
Sankcje
Możliwe (np. ocena zachowania)
Brak formalnych kar
Dla rodzica oznacza to jedno: dziecko w przedszkolu i tak nie powinno korzystać z telefonu, nawet jeśli nie ma ustawowego zakazu.
Zakaz telefonów w szkołach 2026 – kiedy wejdzie w życie i harmonogram prac nad ustawą
Projekt nowelizacji Prawa oświatowego jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Kluczowe daty to:
- do 23 kwietnia 2026 r. – zgłaszanie uwag,
- kolejne miesiące – prace legislacyjne,
- 1 września 2026 r. – planowane wejście w życie zmian.
To oznacza, że ostateczny kształt przepisów może się jeszcze zmienić, choć w kwestii przedszkoli stanowisko MEN wydaje się już przesądzone.
Podstawa prawna
- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (UD381)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
