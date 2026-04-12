Nowe informacje zmieniają zakres planowanych regulacji i precyzują, które placówki obejmą przepisy ustawowe. W praktyce oznacza to dwa różne modele zasad dla dzieci w zależności od etapu edukacji.

Zakaz telefonów w szkołach 2026 – dlaczego nie obejmie przedszkoli według MEN

Z odpowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika jasno: brak przedszkoli w projekcie ustawy nie jest przypadkiem. Resort twierdzi, że temat został już uregulowany wcześniej. „Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już konkretne działania w obszarze higieny cyfrowej w przedszkolach w drodze rozporządzenia, a nie projektowanej ustawy dotyczącej szkół” – przekazała rzecznik prasowy MEN Ewelina Gorczyca.

Mechanizm jest prosty, choć dla wielu rodziców może być nieintuicyjny:

szkoły podstawowe → regulacja ustawowa (Prawo oświatowe),

→ regulacja ustawowa (Prawo oświatowe), przedszkola → regulacja w podstawie programowej i rozporządzeniu.

MEN argumentuje, że specyfika funkcjonowania przedszkoli jest inna. Dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela, nie mają przerw ani „czasu wolnego” w takim rozumieniu jak uczniowie. Typowy dzień przedszkolaka to zajęcia, zabawa, posiłek, odpoczynek. W tym modelu trudno mówić o swobodnym korzystaniu z telefonu, które ustawodawca próbuje ograniczyć w szkołach.

Przedszkola a telefony 2026 – jakie zasady od 1 września i czy dzieci mogą korzystać ze smartfonów

Choć nie będzie ustawowego zakazu, to regulacje dla najmłodszych i tak się zaostrzają. Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Z jego zapisów wynika jedno: dzieci nie korzystają samodzielnie z urządzeń ekranowych.

W praktyce oznacza to:

brak indywidualnego używania smartfonów przez dzieci,

możliwość użycia ekranów tylko przez nauczyciela i wyłącznie dydaktycznie,

wyjątki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

To rozwiązanie działa inaczej niż zakaz w szkołach – zamiast sankcji i kontroli, opiera się na organizacji dnia i odpowiedzialności nauczyciela.

Czy zakaz telefonów obejmie przedszkola? Samorządy apelowały, MEN odrzuca pomysł

Sprawa nie była oczywista. W trakcie konsultacji publicznych pojawiły się postulaty, by rozszerzyć zakaz także na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach. Argumenty były konkretne:

coraz wcześniejszy kontakt dzieci z technologią,

dane wskazujące, że ponad połowa dzieci w wieku 0–6 lat korzysta ze smartfonów ,

, obawy o rozwój społeczny i zdrowie najmłodszych.

MEN odpowiada jednak wprost: regulacja już istnieje i jest „adekwatna do wieku” dzieci. Resort podkreśla, że w przedszkolach łatwiej egzekwować zasady bez potrzeby tworzenia dodatkowego zakazu ustawowego.

Zakaz telefonów w szkołach a przedszkola – najważniejsze różnice dla rodziców

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dzieci w przedszkolach będą miały większą swobodę. W rzeczywistości jest odwrotnie – tyle że inaczej ujęte w przepisach. Poniżej pokazujemy najważniejsze różnice:

Obszar Szkoła podstawowa Przedszkole Podstawa prawna Ustawa (Prawo oświatowe) Rozporządzenie Korzystanie z telefonu Zakaz (z wyjątkami) Brak samodzielnego korzystania Egzekwowanie Szkoła + statut Nauczyciel i organizacja dnia Sankcje Możliwe (np. ocena zachowania) Brak formalnych kar

Dla rodzica oznacza to jedno: dziecko w przedszkolu i tak nie powinno korzystać z telefonu, nawet jeśli nie ma ustawowego zakazu.

Zakaz telefonów w szkołach 2026 – kiedy wejdzie w życie i harmonogram prac nad ustawą

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Kluczowe daty to:

do 23 kwietnia 2026 r. – zgłaszanie uwag,

– zgłaszanie uwag, kolejne miesiące – prace legislacyjne,

1 września 2026 r. – planowane wejście w życie zmian.

To oznacza, że ostateczny kształt przepisów może się jeszcze zmienić, choć w kwestii przedszkoli stanowisko MEN wydaje się już przesądzone.