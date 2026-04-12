Zakaz telefonów w szkołach nie obejmie przedszkoli. Jest decyzja MEN

Barbara Nowacka: zakaz telefonów w szkołach nie obejmie przedszkoli
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
wczoraj, 10:27

Miał być jeden ogólnopolski zakaz korzystania z telefonów w edukacji, ale pojawia się wyraźna granica. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdza, że planowane przepisy obejmą szkoły podstawowe, lecz przedszkola zostaną poza ustawą. Rodzice i samorządy pytają: czy najmłodsze dzieci będą mniej chronione przed ekranami?

Nowe informacje zmieniają zakres planowanych regulacji i precyzują, które placówki obejmą przepisy ustawowe. W praktyce oznacza to dwa różne modele zasad dla dzieci w zależności od etapu edukacji.

Zakaz telefonów w szkołach 2026 – dlaczego nie obejmie przedszkoli według MEN

Z odpowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika jasno: brak przedszkoli w projekcie ustawy nie jest przypadkiem. Resort twierdzi, że temat został już uregulowany wcześniej. „Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już konkretne działania w obszarze higieny cyfrowej w przedszkolach w drodze rozporządzenia, a nie projektowanej ustawy dotyczącej szkół” – przekazała rzecznik prasowy MEN Ewelina Gorczyca.

Mechanizm jest prosty, choć dla wielu rodziców może być nieintuicyjny:

  • szkoły podstawowe → regulacja ustawowa (Prawo oświatowe),
  • przedszkola → regulacja w podstawie programowej i rozporządzeniu.

MEN argumentuje, że specyfika funkcjonowania przedszkoli jest inna. Dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela, nie mają przerw ani „czasu wolnego” w takim rozumieniu jak uczniowie. Typowy dzień przedszkolaka to zajęcia, zabawa, posiłek, odpoczynek. W tym modelu trudno mówić o swobodnym korzystaniu z telefonu, które ustawodawca próbuje ograniczyć w szkołach.

Przedszkola a telefony 2026 – jakie zasady od 1 września i czy dzieci mogą korzystać ze smartfonów

Choć nie będzie ustawowego zakazu, to regulacje dla najmłodszych i tak się zaostrzają. Od 1 września 2026 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Z jego zapisów wynika jedno: dzieci nie korzystają samodzielnie z urządzeń ekranowych.

W praktyce oznacza to:

  • brak indywidualnego używania smartfonów przez dzieci,
  • możliwość użycia ekranów tylko przez nauczyciela i wyłącznie dydaktycznie,
  • wyjątki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

To rozwiązanie działa inaczej niż zakaz w szkołach – zamiast sankcji i kontroli, opiera się na organizacji dnia i odpowiedzialności nauczyciela.

Czy zakaz telefonów obejmie przedszkola? Samorządy apelowały, MEN odrzuca pomysł

Sprawa nie była oczywista. W trakcie konsultacji publicznych pojawiły się postulaty, by rozszerzyć zakaz także na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach. Argumenty były konkretne:

  • coraz wcześniejszy kontakt dzieci z technologią,
  • dane wskazujące, że ponad połowa dzieci w wieku 0–6 lat korzysta ze smartfonów,
  • obawy o rozwój społeczny i zdrowie najmłodszych.

MEN odpowiada jednak wprost: regulacja już istnieje i jest „adekwatna do wieku” dzieci. Resort podkreśla, że w przedszkolach łatwiej egzekwować zasady bez potrzeby tworzenia dodatkowego zakazu ustawowego.

Zakaz telefonów w szkołach a przedszkola – najważniejsze różnice dla rodziców

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dzieci w przedszkolach będą miały większą swobodę. W rzeczywistości jest odwrotnie – tyle że inaczej ujęte w przepisach. Poniżej pokazujemy najważniejsze różnice:

Obszar

Szkoła podstawowa

Przedszkole

Podstawa prawna

Ustawa (Prawo oświatowe)

Rozporządzenie

Korzystanie z telefonu

Zakaz (z wyjątkami)

Brak samodzielnego korzystania

Egzekwowanie

Szkoła + statut

Nauczyciel i organizacja dnia

Sankcje

Możliwe (np. ocena zachowania)

Brak formalnych kar

Dla rodzica oznacza to jedno: dziecko w przedszkolu i tak nie powinno korzystać z telefonu, nawet jeśli nie ma ustawowego zakazu.

Zakaz telefonów w szkołach 2026 – kiedy wejdzie w życie i harmonogram prac nad ustawą

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Kluczowe daty to:

  • do 23 kwietnia 2026 r. – zgłaszanie uwag,
  • kolejne miesiące – prace legislacyjne,
  • 1 września 2026 r. – planowane wejście w życie zmian.

To oznacza, że ostateczny kształt przepisów może się jeszcze zmienić, choć w kwestii przedszkoli stanowisko MEN wydaje się już przesądzone.

Podstawa prawna

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (UD381)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
