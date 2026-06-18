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Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym - zasady i kryteria 2026

pieniądze, gotówka, banknoty
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczymShutterstock / Shutterstock
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
dzisiaj, 14:14

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego nie jest nowym świadczeniem, jednak dość mało znanym. Przysługuje wyłącznie jako dodatek do zasiłku rodzinnego przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Jednym z nich jest niepobieranie świadczenia rodzicielskiego.

Skrót artykułu

Dodatek nie jest samodzielnym świadczeniem, jest wypłacany rodzicowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, pobierającemu zasiłek rodzinny. To oznacza, że 400 zł miesięcznie przysługuje osobom o niskich dochodach (obecnie dochód nie może przekraczać 674 zł na osobę w rodzinie).

Zasady przyznawania świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, jest z założenia świadczeniem niepłatnym. Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem w tym czasie mogą jednak ubiegać się o dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie.

Świadczenie to ma na celu wsparcie budżetów domowych rodziców i opiekunów, którzy w związku z opieką nad dzieckiem rezygnują z pełnej aktywności zawodowej.

Kryteria dochodowe: kto otrzyma 400 zł na urlopie wychowawczym?

Dodatek ten nie jest świadczeniem powszechnym; stanowi on element systemu świadczeń rodzinnych i jest przyznawany wyłącznie jako uzupełnienie zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że prawo do jego pobierania mają jedynie osoby spełniające określone kryterium dochodowe.

Obecnie przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - 764 zł.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego.

Warto zaznaczyć, że kwota 400 zł jest stała i niezależna od liczby dzieci znajdujących się pod opieką, a także od faktu, czy z urlopu wychowawczego korzysta w danym momencie jeden, czy oboje rodziców.

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Okres przysługiwania świadczenia

Czas, przez który można pobierać dodatek, jest ściśle powiązany z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka. Świadczenie przysługuje przez:

  • 24 miesiące kalendarzowe - w standardowych przypadkach,
  • 36 miesięcy kalendarzowych - w sytuacji sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesiące kalendarzowe - w przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością.

Co wyklucza prawo do dodatku?

Istnieje szereg okoliczności, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia lub powodują utratę prawa do jego pobierania. Prawo do dodatku wygasa automatycznie wraz z zakończeniem urlopu wychowawczego.

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli osoba uprawniona:

  • pozostawała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego,
  • pobiera już inne świadczenia, takie jak świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe), świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • w trakcie urlopu wychowawczego podejmie pracę zarobkową, która uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dodatkowo dodatek nie przysługuje w okresie, w którym rodzic przebywający na urlopie wychowawczym nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka.

Źródło: gazetaprawna.pl

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