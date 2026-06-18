Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego nie jest nowym świadczeniem, jednak dość mało znanym. Przysługuje wyłącznie jako dodatek do zasiłku rodzinnego przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Jednym z nich jest niepobieranie świadczenia rodzicielskiego.
Dodatek nie jest samodzielnym świadczeniem, jest wypłacany rodzicowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, pobierającemu zasiłek rodzinny. To oznacza, że 400 zł miesięcznie przysługuje osobom o niskich dochodach (obecnie dochód nie może przekraczać 674 zł na osobę w rodzinie).
Zasady przyznawania świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
Urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, jest z założenia świadczeniem niepłatnym. Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem w tym czasie mogą jednak ubiegać się o dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie.
Świadczenie to ma na celu wsparcie budżetów domowych rodziców i opiekunów, którzy w związku z opieką nad dzieckiem rezygnują z pełnej aktywności zawodowej.
Kryteria dochodowe: kto otrzyma 400 zł na urlopie wychowawczym?
Dodatek ten nie jest świadczeniem powszechnym; stanowi on element systemu świadczeń rodzinnych i jest przyznawany wyłącznie jako uzupełnienie zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że prawo do jego pobierania mają jedynie osoby spełniające określone kryterium dochodowe.
Obecnie przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - 764 zł.
O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:
- matka lub ojciec dziecka,
- opiekun prawny uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego.
Warto zaznaczyć, że kwota 400 zł jest stała i niezależna od liczby dzieci znajdujących się pod opieką, a także od faktu, czy z urlopu wychowawczego korzysta w danym momencie jeden, czy oboje rodziców.
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Okres przysługiwania świadczenia
Czas, przez który można pobierać dodatek, jest ściśle powiązany z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka. Świadczenie przysługuje przez:
- 24 miesiące kalendarzowe - w standardowych przypadkach,
- 36 miesięcy kalendarzowych - w sytuacji sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesiące kalendarzowe - w przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością.
Co wyklucza prawo do dodatku?
Istnieje szereg okoliczności, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia lub powodują utratę prawa do jego pobierania. Prawo do dodatku wygasa automatycznie wraz z zakończeniem urlopu wychowawczego.
Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli osoba uprawniona:
- pozostawała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego,
- pobiera już inne świadczenia, takie jak świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe), świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
- w trakcie urlopu wychowawczego podejmie pracę zarobkową, która uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Dodatkowo dodatek nie przysługuje w okresie, w którym rodzic przebywający na urlopie wychowawczym nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka.
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