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Karta Małej Rodziny. Co to za pomysł i czy ma szansę na wdrożenie?

senior komputer laptop ulgi zniżki
senior komputer laptop ulgi zniżkiShutterstock
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
dzisiaj, 20:45

Karta Małej Rodziny to pomysł na nowy program ulg i zniżek. Chociaż w nazwie odwołuje się do rodziny, to tak naprawdę miałyby z niego korzystać samotne osoby starsze. O możliwość wprowadzenia takich zmian zapytają teraz posłowie.

Skrót artykułu

Karta Małej Rodziny, czyli zniżki dla samotnych seniorów

W tym roku do Sejmu wpłynęła petycja, dotycząca wprowadzenia ogólnopolskiego programu „Karta Małej Rodziny”, skierowanego głównie do samotnych seniorów i emerytów. „Proponowany program „Karta Małej Rodziny” mógłby funkcjonować w formie elektronicznej, np. w ramach istniejących rozwiązań cyfrowych administracji publicznej, z możliwością indywidualnego wyboru ulg i zniżek, odpowiadających realnym potrzebom beneficjentów” – czytamy w petycji.

Jej autor proponuje kilka kluczowych ulg i uprawnień m.in. zniżki na leki, wyroby medyczne i podstawowe usługi zdrowotne. Karta Małej Rodziny miałaby też obejmować ulgi w publicznym i regionalnym transporcie zbiorowym oraz zniżki do instytucji kultury, rekreacji i sportu. Senior mógłby korzystać z preferencyjnej taryfy na energię, gaz i wodę czy obniżonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miałby też dostęp do usług takich jak drobne naprawy czy pomoc techniczna.

Karta miałaby formę elektroniczną z możliwością indywidualnego wyboru ulg.

„Jest to forma wsparcia pośredniego, która realnie obniża koszty życia seniorów, jednocześnie nie generując trwałego obciążenia dla budżetu państwa” – przekonuje autor petycji.

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Ekspert: Postulat nie jest neutralny budżetowo

Według sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji rzeczywiście samotne prowadzenie gospodarstwa domowego generuje relatywnie wyższe koszty jednostkowe niż życie w gospodarstwach wieloosobowych. „Realizacja postulatu petycji wiązałaby się jednak z koniecznością rozstrzygnięcia szeregu istotnych kwestii legislacyjnych i organizacyjnych, przy czym niezbędne byłoby precyzyjne zdefiniowanie kręgu beneficjentów. Petycja wskazuje na samotnych seniorów i emerytów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, nie określa jednak kryterium wiekowego, dochodowego ani formalnej definicji samotności” – zauważa w ekspertyzie Joanna M. Karolczak. I dodaje, iż wskazany przez wnoszącego petycję argument o neutralności budżetowej programu opartego na ulgach i zniżkach należy uznać za wymagający pogłębionej analizy. Uprawnienia przyznawane przez instytucje publiczne generują bowiem realne koszty po stronie tych podmiotów lub po stronie budżetów samorządowych.

W opinii do petycji zwrócono też uwagę na problem wykluczenia cyfrowego części seniorów oraz na fakt, że nazwa „Karta Małej Rodziny” może wprowadzać w błąd.

„Ewentualne prace legislacyjne wymagałyby zatem doprecyzowania zakresu podmiotowego programu oraz rozważenia jego nazwy” – czytamy w opinii.

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Czy Karta Małej Rodziny wejdzie w życie?

Wkrótce poznamy stanowisko rządu w tej sprawie. Komisja do Spraw Petycji 6 czerwca 2026 r. zdecydowała o skierowaniu w tej sprawie dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów. Posłowie chcą zapytać o to czy rząd widzi potrzebę uregulowania kwestii ulg dla seniorów specjalnym programem, czy też obecne uregulowania są wystarczające.

Źródło: Petycja w sprawie Karty Małej Rodziny/ Sejm

Źródło: gazetaprawna.pl

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