Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, choć zwiększa comiesięczne wpływy na konta seniorów, ma bezpośredni wpływ na wymiar dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wypłacanego jesienią. Mechanizm ustawowy uzależnia bowiem wysokość tzw. czternastki od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego.

To oznacza, że wzrost emerytury lub renty może skutkować pomniejszeniem dodatku, a w niektórych przypadkach prowadzić do całkowitej utraty prawa do jego otrzymania w 2026 roku.

Tak marcowa waloryzacja wpłynęła na wysokość 14. emerytury w 2026 roku

Wraz z marcową waloryzacją świadczenia seniorów wzrosły nawet o kilkaset złotych. To spora zmiana w budżecie, która rekompensuje wzrost cen w sklepach i comiesięczne rachunki. Niestety: w skrajnych przypadkach przekreśla szansę na otrzymanie tzw. czternastki.

Dla seniorów, którzy w 2026 roku stracą 14. emeryturę zaskoczenie nie będzie jednak aż tak duże: wzrost świadczenia podstawowego w ich przypadku oznacza jedynie „przepadek” kilkuset złotych. 14. emeryturę w całości (za sprawą marcowej waloryzacji) tracą wyłącznie ci, którzy w ubiegłym roku otrzymali wyraźnie pomniejszone świadczenie i niewiele zabrakło im do progu, który skutkował utratą czternastki.

Ważne Warto przy tym pamiętać, że choć obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, ZUS nie wypłaca 14. emerytury w kwocie niższej niż 50 zł.

Takie świadczenie zmniejsza wysokość „czternastki”

Decydującym czynnikiem dla portfeli świadczeniobiorców jest kwota 2900 zł brutto. Stanowi ona granicę, powyżej której zaczyna obowiązywać mechanizm redukcji kwoty dodatkowego świadczenia.

Maksymalna kwota świadczenia : W 2026 roku pełna 14. emerytura ma wynieść 1978,49 zł brutto, co odpowiada wysokości najniższej emerytury.

: W 2026 roku pełna 14. emerytura ma wynieść 1978,49 zł brutto, co odpowiada wysokości najniższej emerytury. Mechanizm „złotówka za złotówkę ”: W przypadku, gdy emerytura lub renta po waloryzacji przekracza próg 2900 zł, wysokość czternastki jest obniżana dokładnie o kwotę tego przekroczenia.

”: W przypadku, gdy emerytura lub renta po waloryzacji przekracza próg 2900 zł, wysokość czternastki jest obniżana dokładnie o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty: Zgodnie z przepisami, świadczenie nie jest wypłacane, jeżeli jego wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł.

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Jak obliczyć wysokość 14. emerytury w 2026 roku? Analiza na przykładach

Poniższe zestawienia ilustrują, w jaki sposób waloryzacja wpływa na realne kwoty wypłacane poszczególnym grupom emerytów:

Świadczenie w pełnej wysokości (Pani Anna): Przy emeryturze wynoszącej 2600 zł brutto ustawowy próg nie zostaje przekroczony. W takim przypadku Pani Anna otrzyma czternastkę w maksymalnej kwocie 1978,49 zł brutto.

(Pani Anna): Przy emeryturze wynoszącej 2600 zł brutto ustawowy próg nie zostaje przekroczony. W takim przypadku Pani Anna otrzyma czternastkę w maksymalnej kwocie 1978,49 zł brutto. Zastosowanie redukcji (Pan Jan): Pobierając emeryturę w wysokości 3800 zł brutto, świadczeniobiorca przekracza limit o 900 zł. Po odjęciu tej sumy od kwoty bazowej, Pan Jan otrzyma czternastkę w wysokości 1078,49 zł brutto.

(Pan Jan): Pobierając emeryturę w wysokości 3800 zł brutto, świadczeniobiorca przekracza limit o 900 zł. Po odjęciu tej sumy od kwoty bazowej, Pan Jan otrzyma czternastkę w wysokości 1078,49 zł brutto. Brak uprawnień do wypłaty (Pani Elżbieta): W sytuacji, gdy emerytura wynosi 4900 zł brutto, przekroczenie progu (o 2000 zł) jest wyższe niż pełna kwota 14. emerytury. Ponieważ wynik wyliczenia jest ujemny i nie osiąga wymaganego minimum 50 zł, Pani Elżbieta w 2026 roku nie otrzyma tego dodatku.

Procedura wypłaty czternastki i perspektywy na kolejne lata

14. emerytura jest świadczeniem zagwarantowanym ustawowo, a jej wypłata następuje w sposób automatyczny. Świadczeniobiorcy nie są zobligowani do składania wniosków ani przedkładania dodatkowej dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu potwierdzenia swoich dochodów.

Środki są przekazywane tradycyjnie w terminach wrześniowych. Choć marcowa waloryzacja mogła wpłynąć na obniżenie czternastki w 2026 roku, prognozy na rok 2027 wskazują na wzrost wysokości tego świadczenia (odpowiada ono kwocie najniższej emerytury, która w 2027 roku będzie wyższa) przy jednoczesnym zachowaniu limitów dla osób uprawnionych do pełnej kwoty.

Wiele wskazuje jednak na to, że w 2027 roku waloryzacja świadczeń będzie nieco niższa niż w 2026 roku. Szacuje się (biorąc pod uwagę wzrost o co najmniej 3,48 proc.), że najniższa emerytura mogłaby zostać podniesiona o 68,85 zł do 2047,34 zł brutto.