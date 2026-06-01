Efektowne kampanie i gigantyczne długi. Branża reklamowa tonie, choć rynek rośnie

W oficjalnym rejestrze dłużników figuruje już ponad 4,1 tys. firm związanych z reklamą, PR-em i badaniami rynku. Same agencje mają do oddania 111,8 mln zł. Średnie zadłużenie jednego podmiotu przekracza 34 tys. zł. Jak to możliwe, skoro w branży teoretycznie nie brakuje pieniędzy?

Pułapka wzrostu. Dlaczego wiarygodność leci na łeb?

Mimo że wydatki na marketing w Polsce nieustannie rosną, spora część przedsiębiorców kompletnie nie radzi sobie z bieżącymi rachunkami. Dane KRD pokazują niepokojący trend:

liczba firm z grupy podwyższonego ryzyka płatniczego. kurczy się grono podmiotów uznawanych dotychczas za w 100% wiarygodne.

To jasny sygnał – ogólny wzrost rynku wcale nie oznacza, że poprawia się sytuacja finansowa pojedynczych graczy. Wręcz przeciwnie, pętla zadłużenia zaciska się coraz mocniej.

Dług wobec ZUS to już ponad 46 mld zł

Warszawa: El Dorado i... centrum dłużników

Gdzie sytuacja wygląda najgorzej? Absolutnym liderem jest województwo mazowieckie. Zaległości z tego regionu wynoszą 59 mln zł. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się województwa: śląskie, małopolskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie.

Od freelancera do giganta: Kto cierpi najbardziej?

Problem nie omija nikogo. Uderza w firmy z zupełnie różnych powodów:

Jednoosobowe działalności (JDG): Ponad 2,1 tys. mikrofirm i freelancerów ma łącznie 72 mln zł długu. Dlaczego? Padają ofiarą zatorów płatniczych i bezwzględnych opóźnień ze strony dużych kontrahentów. Duże agencje: Odpowiadają za ponad 81 mln zł długu. Ich z kolei wykańczają gigantyczne koszty operacyjne, utrzymanie wielkich zespołów oraz konieczność kredytowania ogromnych projektów.

Klienci zmienili zasady gry. "Kreatywność? Poproszę o twarde dane"

Sposób, w jaki zarabia się na reklamie, przeszedł drastyczną metamorfozę. Dawne "płacenie za genialny pomysł" odchodzi w zapomnienie. Dziś rządzi cyfryzacja, automatyzacja i analityka. Klienci stali się wyjątkowo ostrożni (szczególnie mikrofirmy, które wolą robić marketing na własną rękę) i wymagają:

mierzalnych efektów tu i teraz,

tu i teraz, błyskawicznych raportów,

realnego zwrotu z inwestycji (ROI).

Dla agencji oznacza to jedno: ogromną presję na obniżanie cen i oferowanie prostych, łatwo rozliczalnych usług, na których marże są minimalne.

Paradoks goni paradoks. Agencje same czekają na miliony

Agencje reklamowe mają gigantyczne długi, ponieważ same nie dostają pieniędzy za wykonaną pracę. Z danych KRD wynika, że klienci są winni branży reklamowej aż 108 mln zł. Kto unika płacenia faktur za marketing?

Firmy handlowe,

Branża budowlana,

Sektor transportowy.

Gdyby te trzy branże uregulowały swoje zobowiązania terminowo, większość agencji reklamowych mogłaby odetchnąć z ulgą i spłacić własne długi.