Co dla seniora w wakacje w 2026 r. i 2027 r.? Jest uchwała Rady Miasta Katowice, ale programy obowiązują też w innych miastach i wsiach. Gdzie szukać?

W 2026 i 2027 roku seniorzy w Katowicach mogą korzystać z szerokiej oferty wsparcia organizowanej m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To pomoc zarówno dla osób samodzielnych, jak i tych, które potrzebują opieki w domu, kontaktu społecznego, wsparcia w załatwianiu spraw czy zabezpieczenia finansowego. Poniżej znajduje się uporządkowany przegląd najważniejszych form pomocy – praktycznie, „co wybrać” i w jakich sytuacjach. Co ważne, większość form wsparcia obowiązuje też w innych miastach czy wsiach, warto więc zainspirować się poniższą informacją i dopytać w swojej gminie czy urzędzie.

Uchwała Nr XLII/928/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. Miejski Program „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2022–2027

Uchwała dotyczy przyjęcia Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2022–2027. Rada Miasta przyjęła program jako załącznik do uchwały, zobowiązała Prezydenta Miasta do składania rocznych sprawozdań z jego realizacji do 30 czerwca następnego roku, powierzyła mu wykonanie uchwały, a sama uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Cel główny i adresaci? Adresatami programu są seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60. rok życia. Głównym celem programu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia tych mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiednich form wsparcia. Jako cele szczegółowe programu wymienia się wspomaganie realizacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.

Program jest kontynuacją wcześniejszej edycji „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016–2021, która okazała się sukcesem, co skłoniło do jego kontynuacji w nowej, bardziej rozwiniętej odsłonie. Akcent w pracy z seniorami kładziony był na optymalne wykorzystanie ich zasobów i potencjału własnego, pobudzanie aktywności, edukowanie w zakresie możliwości i uprawnień, a równolegle rozwijano współpracę międzysektorową wzbogacającą ofertę pomocową.

Co dla seniora w 2026 i 2027?

Przykładowo program w Katowicach (ale i w innych miastach) obejmuje szeroki wachlarz inicjatyw i form wsparcia dla seniora w 2026 i 2027 r., m.in:

dla seniora w wakacje 2026 i w 2027: „Złota Rączka" – zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych; skierowany do osób samotnych lub w gospodarstwach 2-osobowych powyżej 65. roku życia

dla seniora w wakacje 2026 i w 2027: „Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów" – program, w ramach którego do domów i mieszkań seniorów oraz osób niepełnosprawnych i chorych dowożone są wypożyczone książki i audiobooki.

dla seniora w wakacje 2026 i w 2027: „Profilaktyka i promocja zdrowia" – w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice" organizowane i finansowane są programy profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom, w tym szeroka oferta dla osób po 60. roku życia.

dla seniora w wakacje 2026 i w 2027: Seniorzy mogą korzystać z szerokiej oferty spędzania wolnego czasu: **sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej.

dla seniora w wakacje 2026 i w 2027: udział katowickich instytucji kultury w działaniach na rzecz seniorów, m.in. przez projekty animacyjne i edukacyjne (Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum"), warsztaty ekspresji twórczej czy kursy rysunku.

Realizatorami programu są: wydziały Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Społeczny, instytucje kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rada Seniorów, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe. Realizacja zadań finansowana jest z budżetu miasta Katowice.

Dla seniora w 2026 i 2027: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

To rozwiązanie dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach (np. higiena, przygotowanie posiłku, sprzątanie, zakupy, przypominanie o lekach). W wersji specjalistycznej pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb zdrowotnych i funkcjonalnych. Kiedy warto skorzystać? Po hospitalizacji, przy chorobie przewlekłej, ograniczonej mobilności, samotnym mieszkaniu.

Dla seniora w 2026 i 2027: Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich

Wsparcie realizowane w prostszej, „lokalnej” formule – pomoc sąsiedzka może być dobrym rozwiązaniem, gdy potrzeby nie są bardzo duże, ale regularne (np. zakupy, drobne sprawy, towarzyszenie). Kiedy warto skorzystać? Gdy senior jest dość samodzielny, ale potrzebuje stałego, życzliwego wsparcia w najbliższym otoczeniu.

Dla seniora w 2026 i 2027: posiłki z dowozem do domu

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie przygotować jedzenia lub mają ograniczoną możliwość wyjścia z domu. Kiedy warto skorzytsać? Przy osłabieniu, problemach zdrowotnych, braku wsparcia rodziny, okresowo po urazie.

Dla seniora w 2026 i 2027: dzienne Domy Pomocy Społecznej

To dzienna forma wsparcia: zajęcia, posiłek, kontakt z ludźmi, aktywizacja, często elementy rehabilitacji społecznej. Jest to przydatne, gdy senior potrzebuje towarzystwa, motywacji do aktywności i bezpiecznego miejsca na kilka godzin dziennie.

Dla seniora w 2026 i 2027: popołudniowe Kluby Społecznościowe

Dobre rozwiązanie dla bardziej samodzielnych osób, które chcą spędzać czas wśród ludzi, uczestniczyć w spotkaniach i zajęciach, budować relacje. Kiedy warto? Przy poczuciu osamotnienia, po przeprowadzce, po utracie bliskiej osoby, gdy brakuje codziennych kontaktów.

Dla seniora w 2026 i 2027: grupa wsparcia „Radość życia – Wszystko mogę”

Forma regularnych spotkań, w której seniorzy dostają wsparcie emocjonalne i społeczne, mogą rozmawiać o trudnościach, budować motywację i sprawczość.

Dla seniora w 2026 i 2027: Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

System zwiększający bezpieczeństwo seniora – szczególnie ważny dla osób mieszkających samotnie lub zagrożonych upadkiem. Umożliwia szybkie wezwanie pomocy.

Dla seniora w 2026 i 2027: Domy Pomocy Społecznej (DPS) i MW

Rozwiązanie dla osób wymagających stałej, całodobowej opieki, gdy pomoc w domu jest niewystarczająca. Warto skorzystać przy znacznej niesamodzielności, wymaganiu opieki 24/7, braku możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. Funkcjonują tez Mieszkania Wspomagane: forma pośrednia między pełną samodzielnością a opieką instytucjonalną. Senior mieszka „u siebie”, ale ma wsparcie dostosowane do potrzeb.

Dla seniora w 2026 i 2027: Pomoc materialna (zasiłek okresowy, stały, celowy)

Świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w zależności od sytuacji zdrowotnej i dochodowej. Warto skorzystać przy niskich dochodach, wzroście kosztów leczenia, nagłych wydatkach (np. leki, opał, sprzęt). Ważną formą pomocy jest też dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny - wsparcie w pokrywaniu kosztów utrzymania mieszkania i energii (zgodnie z obowiązującymi zasadami).

Dla seniora w 2026 i 2027: Praca socjalna i poradnictwo specjaloistyczne

To wsparcie pracownika socjalnego: diagnoza sytuacji, pomoc w zaplanowaniu działań, kierowanie do odpowiednich usług i instytucji, koordynacja pomocy. Z kolei poradnictwo specjalistyczne - może obejmować wsparcie psychologiczne, rodzinne, inne formy porad dopasowanych do problemu.

Dla seniora w 2026 i 2027: Bezpłatne porady prawne

Pomoc w zrozumieniu praw i obowiązków, przygotowaniu do rozmów urzędowych, sprawach mieszkaniowych, spadkowych czy konsumenckich (w zakresie dostępnych porad). Warto skorzystać przy sporach, niejasnych umowach, problemach z długami, sprawach rodzinnych.

Dla seniora w 2026 i 2027: Program „Słonecznik – Wolontariat”

Wolontariusze mogą wspierać seniorów towarzyszeniem, rozmową, pomocą w prostych czynnościach – zależnie od zasad programu.

Dla seniora w 2026 i 2027: Program „Obecność”

Program nastawiony na to, by senior nie zostawał bez wsparcia i kontaktu – szczególnie ważny w sytuacjach osamotnienia i wycofania społecznego.

Jak widać dostępnych form pomocy dla seniorów jest bardzo dużo, każdy więc znajdzie coś dla siebie. Warto korzystać, bo jak słusznie podkreśla się w uchwale Rady Miasta Katowice:

Określenia dotyczące starości są bardzo różnorodne, mówi się, że starość to jesień życia, druga młodość, złoty wiek lub po prostu trzeci wiek życia. Starzejemy się wszyscy od momentu narodzin i dla każdego z nas proces ten jest nieunikniony. Niemniej jednak, może to być również piękny okres naszego życia, gdzie jest czas na realizację pasji i zainteresowań, na które brakowało czasu w okresie aktywności zawodowej i pełnienia ról rodzicielskich.

Ważne PAMIĘTAJ: Jesteś osobą w wieku senioralnym i potrzebujesz pomocy lub wsparcia możesz zgłosić się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródło: Program Katowicki Senior w Mieście, Miejski Ośrodek. Pomocy Społecznej w Katowicach