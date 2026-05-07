Od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych w ramach corocznej waloryzacji świadczeń. Zmianie ulegają zarówno kwoty brutto i netto. Ile wynosi świadczenie po podwyżce? Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz jaka kwota trafia „na rękę” w 2026 r.?
Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. - warunki, składki i rejestracja w urzędzie pracy
W 2026 roku zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają określone warunki wynikające z przepisów. Istotne znaczenie ma nie tylko utrata pracy, ale także wcześniejszy okres aktywności zawodowej i opłacania składek. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku przysługuje osobie, która:
- figuruje w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna,
- w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała co najmniej 365 dni z opłacanymi składkami na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową (minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł),
- nie została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym,
- nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy, stażu lub udziału w szkoleniu.
Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r. - waloryzacja, staż pracy i nowe stawki świadczenia
Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest on waloryzowany co roku, 1 czerwca a jego wysokość zależy od stażu pracy i zmienia się w czasie jego pobierania. W przypadku osoby, która pracowała do 20 lat, zasiłek podstawowy będzie wynosił 100%. Natomiast w przypadku przepracowania co najmniej i więcej niż 20 lat, zasiłek będzie podwyższony do 120%.
W wyniku corocznej waloryzacji, zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. wzrasta o kwoty od 48,70 zł do 74,28 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz okresu pobierania świadczenia (pierwsze 90 dni lub kolejne miesiące).
Zatem, od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku zasiłek dla bezrobotnych (brutto/netto) wynosi:
- zasiłek podstawowy (100%) – 1 783,90 zł brutto (1 623,35 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 400,90 zł brutto (1 274,82 zł netto) w kolejnych dniach,
- zasiłek podwyższony (120%) – 2 140,68 zł brutto (1 948,02 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 681,08 zł brutto (1 529,78 zł netto) w dalszym okresie.
Przypomnienie: wysokość zasiłku od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.
Zasiłek podstawowy dla osób ze stażem do 20 lat wynosi 1 721,90 zł brutto (1 566,93 zł netto) przez pierwsze 90 dni, a następnie 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto).
Zasiłek podwyższony dla osób ze stażem powyżej 20 lat wynosi 2 066,40 zł brutto (1 880,33 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 622,70 zł brutto (1 476,66 zł netto) w dalszym okresie.
Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2026 r. - 180 dni czy 12 miesięcy wsparcia
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zasadniczo przez 180 dni. Jednak w niektórych przypadkach jest możliwość wydłużenia zasiłku do 12 miesięcy.
Wydłużony zasiłek dla bezrobotnych 2026 - kto może otrzymać świadczenie przez rok (warunki szczególne)
Z wydłużonego zasiłku mogą skorzystać osoby, które spełniają co najmniej jeden z określonych warunków:
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
- są członkami rodzin wielodzietnych i mają Kartę Dużej Rodziny,
- ukończyły 50. rok życia i mają co najmniej 20-letni staż pracy,
- samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),
- wychowują dziecko do 18 lat, gdy ich małżonek jest również bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.
Ważne
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres roku przysługuje osobom, które w dniu nabycia tego prawa ukończyły 50 lat oraz posiadają co najmniej 20-letni staż pracy. Spełnienie warunku wieku w trakcie pobierania świadczenia nie wpływa na wydłużenie okresu jego przysługiwania.
Zasiłek dla bezrobotnych 2026 - najważniejsze zasady, okresy karencji i wliczanie do stażu emerytalnego
- Prawo do zasiłku przysługuje po wykazaniu co najmniej 365 dni aktywności zawodowej w okresie 18 miesięcy przed rejestracją.
- Do wymaganego okresu wliczają się nie tylko umowy o pracę, ale także m.in. umowy cywilnoprawne czy prowadzenie działalności gospodarczej (pod warunkiem opłacania składek).
- W określonych sytuacjach (np. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika) wypłata zasiłku może zostać przesunięta nawet o 90 dni.
- Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, a w wybranych przypadkach 365 dni.
- Krótkotrwały wyjazd za granicę (do 30 dni) nie powoduje utraty statusu bezrobotnego, jednak za ten okres zasiłek nie przysługuje.
- Okres pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych dla celów emerytalnych, ale nie wpływa na uprawnienia pracownicze, np. do urlopu.
- Możliwe jest ponowne uzyskanie prawa do niewykorzystanej części zasiłku po utracie zatrudnienia w krótkim czasie.
- Osoby, które samodzielnie podejmą zatrudnienie, mogą skorzystać z dodatku aktywizacyjnego.
Dodatek aktywizacyjny 2026 - ile wynosi i komu przysługuje po podjęciu pracy lub działalności
Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia dla osób bezrobotnych, które samodzielnie podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczną działalność gospodarczą. Świadczenie przysługuje osobom z prawem do zasiłku i wynosi 50% jego wysokości, tj. od 1 czerwca 2026 r. 892 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
