Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. - warunki, składki i rejestracja w urzędzie pracy

W 2026 roku zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają określone warunki wynikające z przepisów. Istotne znaczenie ma nie tylko utrata pracy, ale także wcześniejszy okres aktywności zawodowej i opłacania składek. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku przysługuje osobie, która:

figuruje w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna,

w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała co najmniej 365 dni z opłacanymi składkami na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową (minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł),

nie została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym,

nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy, stażu lub udziału w szkoleniu.

Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r. - waloryzacja, staż pracy i nowe stawki świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest on waloryzowany co roku, 1 czerwca a jego wysokość zależy od stażu pracy i zmienia się w czasie jego pobierania. W przypadku osoby, która pracowała do 20 lat, zasiłek podstawowy będzie wynosił 100%. Natomiast w przypadku przepracowania co najmniej i więcej niż 20 lat, zasiłek będzie podwyższony do 120%.

W wyniku corocznej waloryzacji, zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. wzrasta o kwoty od 48,70 zł do 74,28 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz okresu pobierania świadczenia (pierwsze 90 dni lub kolejne miesiące).

Zatem, od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku zasiłek dla bezrobotnych (brutto/netto) wynosi:

(100%) – 1 783,90 zł brutto (1 623,35 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 400,90 zł brutto (1 274,82 zł netto) w kolejnych dniach, zasiłek podwyższony (120%) – 2 140,68 zł brutto (1 948,02 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 681,08 zł brutto (1 529,78 zł netto) w dalszym okresie.

Przypomnienie: wysokość zasiłku od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Zasiłek podstawowy dla osób ze stażem do 20 lat wynosi 1 721,90 zł brutto (1 566,93 zł netto) przez pierwsze 90 dni, a następnie 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto).

Zasiłek podwyższony dla osób ze stażem powyżej 20 lat wynosi 2 066,40 zł brutto (1 880,33 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 622,70 zł brutto (1 476,66 zł netto) w dalszym okresie.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2026 r. - 180 dni czy 12 miesięcy wsparcia

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zasadniczo przez 180 dni. Jednak w niektórych przypadkach jest możliwość wydłużenia zasiłku do 12 miesięcy.

Wydłużony zasiłek dla bezrobotnych 2026 - kto może otrzymać świadczenie przez rok (warunki szczególne)

Z wydłużonego zasiłku mogą skorzystać osoby, które spełniają co najmniej jeden z określonych warunków:

posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

są członkami rodzin wielodzietnych i mają Kartę Dużej Rodziny,

ukończyły 50. rok życia i mają co najmniej 20-letni staż pracy,

samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),

wychowują dziecko do 18 lat, gdy ich małżonek jest również bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.

Ważne Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres roku przysługuje osobom, które w dniu nabycia tego prawa ukończyły 50 lat oraz posiadają co najmniej 20-letni staż pracy. Spełnienie warunku wieku w trakcie pobierania świadczenia nie wpływa na wydłużenie okresu jego przysługiwania.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 - najważniejsze zasady, okresy karencji i wliczanie do stażu emerytalnego

Prawo do zasiłku przysługuje po wykazaniu co najmniej 365 dni aktywności zawodowej w okresie 18 miesięcy przed rejestracją.

Do wymaganego okresu wliczają się nie tylko umowy o pracę, ale także m.in. umowy cywilnoprawne czy prowadzenie działalności gospodarczej (pod warunkiem opłacania składek).

W określonych sytuacjach (np. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika) wypłata zasiłku może zostać przesunięta nawet o 90 dni.

Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, a w wybranych przypadkach 365 dni.

Krótkotrwały wyjazd za granicę (do 30 dni) nie powoduje utraty statusu bezrobotnego , jednak za ten okres zasiłek nie przysługuje.

Okres pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych dla celów emerytalnych, ale nie wpływa na uprawnienia pracownicze, np. do urlopu.

Możliwe jest ponowne uzyskanie prawa do niewykorzystanej części zasiłku po utracie zatrudnienia w krótkim czasie.

Osoby, które samodzielnie podejmą zatrudnienie, mogą skorzystać z dodatku aktywizacyjnego.

Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia dla osób bezrobotnych, które samodzielnie podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpoczną działalność gospodarczą. Świadczenie przysługuje osobom z prawem do zasiłku i wynosi 50% jego wysokości, tj. od 1 czerwca 2026 r. 892 zł miesięcznie.