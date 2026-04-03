Seniorzy w 2026 roku mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 13. i 14. emerytury. Znamy już konkretne kwoty oraz dokładne terminy wypłat. W przypadku „trzynastki” kluczowe znaczenie ma tegoroczny układ Świąt Wielkanocnych. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto i kto otrzyma pełną kwotę świadczenia.

13. i 14. emerytura. Oto szczegółowe kwoty

W 2026 roku kwoty 13. i 14. emerytury są ściśle powiązane z wysokością minimalnej emerytury, która po 5,3 proc. waloryzacji od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Oto szczegółowe kwoty przewidziane dla obu świadczeń:

13. emerytura: Kwota brutto jest równa minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł; kwota netto, czyli „na rękę”, to około 1629 zł, przy czym warto pamiętać, że ostateczna kwota wypłaty zależy od obciążeń podatkowych. Od świadczenia odliczana jest 9-procentowa składka zdrowotna, a jeśli suma podstawowej emerytury i „trzynastki” przekroczy 2500 zł brutto, pobierany jest również 12-procentowy podatek PIT od nadwyżki.

14. emerytura: Podstawowa kwota to 1978,49 zł. W przypadku "czternastki" obowiązują następujące zasady wypłaty (progi dochodowe):

Pełną kwotę otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto;

W przypadku osób pobierających wyższą emeryturę obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia wspomnianego progu;

Minimalna wysokość czternastki, która może zostać wypłacona, to 50 zł brutto;

Osoby, których emerytura przekracza 4828,49 zł brutto, nie otrzymają tego dodatku.

Warto pamiętać, że oba dodatkowe świadczenia nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej, dodatków osłonowych czy zasiłków rodzinnych.

Kiedy dokładnie zostaną wypłacone "trzynastki" w kwietniu 2026? [TERMINY]

Wypłata 13. emerytury w 2026 roku zostanie zrealizowana wraz z podstawowym świadczeniem przysługującym za kwiecień. Ze względu na układ kalendarza oraz Święta Wielkanocne (Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia), terminy płatności w niektórych przypadkach ulegną przesunięciu.

Dokładne przewidywane terminy wypłat to:

3 kwietnia (piątek): dla osób, których standardowy termin płatności przypada na 5. lub 6. dzień miesiąca

10 kwietnia (piątek): wypłata bez zmian, zgodnie z terminem

15 kwietnia (środa): wypłata bez zmian, zgodnie z terminem

20 kwietnia (poniedziałek): wypłata bez zmian, zgodnie z terminem

24 kwietnia (piątek): dla osób, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 25. dnia miesiąca (ponieważ w 2026 roku jest to sobota)

Należy pamiętać, że aby otrzymać „trzynastkę”, trzeba mieć prawo do wypłaty emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku. Świadczenie to wynosi 1978,49 zł brutto, co przekłada się na około 1629 zł netto dla osób pobierających emeryturę minimalną

Na jakie zniżki i dodatki mogą liczyć seniorzy?

Oprócz omówionych wcześniej dodatkowych świadczeń pieniężnych (13. i 14. emerytury), seniorzy w 2026 roku mogą korzystać z szeregu ulg i przywilejów, które pomagają obniżyć codzienne koszty utrzymania. Oto najważniejsze zniżki, dodatki i przywileje dostępne dla osób starszych:

Bezpłatne leki (recepta z literą „S”)

Seniorzy mogą otrzymać wybrane leki całkowicie za darmo. Warunkiem jest uzyskanie recepty, na której w polu uprawnień dodatkowych wpisany jest symbol „S”. Takie recepty mogą wystawiać lekarze POZ, specjaliści, pielęgniarki, a także lekarze emeryci dla siebie lub najbliższej rodziny

Zniżki w komunikacji miejskiej

Osoby w wieku emerytalnym często korzystają z 50-procentowych ulg na bilety

Wiele miast oferuje specjalne, bardzo tanie bilety roczne dla seniorów

W większości polskich miast osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą podróżować komunikacją miejską bezpłatnie

Karta Dużej Rodziny (KDR)

Seniorzy będący posiadaczami tej karty mogą korzystać z rabatów w tysiącach punktów w Polsce, w tym w sieciach handlowych, na stacjach paliw, w kinach, placówkach medycznych czy lokalach gastronomicznych. Zniżki sięgają od kilku do kilkudziesięciu procent. Dodatkowo KDR zapewnia pierwszeństwo w niektórych formach wsparcia w urzędach pracy oraz dłuższy czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wyłączenie dodatków z dochodu

Ważnym przywilejem jest fakt, że 13. i 14. emerytura nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych form pomocy. Dzięki temu ich otrzymanie nie zmniejsza szans seniora na uzyskanie wsparcia z pomocy społecznej, dodatku osłonowego, zasiłków rodzinnych czy orzeczenia o niepełnosprawności.

13. i 14. emerytura [PODSUMOWANIE]

Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi tyle, co minimalne świadczenie i jest wypłacana automatycznie wraz z kwietniową emeryturą – z uwzględnieniem przesunięć wynikających z kalendarza świąt. Czternasta emerytura również opiera się na tej kwocie, jednak jej wysokość zależy od dochodu i podlega zasadzie „złotówka za złotówkę”. Pełną kwotę otrzymają seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto, a powyżej tego progu świadczenie jest stopniowo obniżane. Oba dodatki nie wpływają na prawo do innych świadczeń, co czyni je istotnym wsparciem finansowym.