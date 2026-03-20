Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują zaktualizowane kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Nowe stawki będą stosowane do 31 marca 2027 r. i mają bezpośredni wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych poszkodowanym oraz ich rodzinom.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Świadczenie to przysługuje przede wszystkim osobie ubezpieczonej, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Prawo do odszkodowania mogą mieć również członkowie rodziny ubezpieczonego lub rencisty, który zmarł w wyniku takiego zdarzenia. Do kręgu uprawnionych zaliczają się w szczególności:

małżonek,

dzieci – zarówno własne, jak i dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym w ramach rodziny zastępczej,

rodzice zmarłego.

Warunkiem uzyskania świadczenia przez członków rodziny jest spełnienie określonych w przepisach kryteriów, w tym m.in. pozostawanie na utrzymaniu osoby zmarłej lub prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu w 2026 roku?

Podstawą ustalenia wysokości świadczenia pozostaje procentowy uszczerbek na zdrowiu. Oznacza to, że wysokość odszkodowania rośnie proporcjonalnie do stopnia pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego. W aktualnym okresie rozliczeniowym:

za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku przysługuje 1781 zł brutto, przykładowo, jeśli u poszkodowanego zostanie orzeczony 5% uszczerbek na zdrowiu, wysokość jednorazowego odszkodowania wyniesie 8905 zł brutto (5 × 1781 zł),

taka sama kwota należy się również w przypadku zwiększenia uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Wcześniej stawka wynosiła 1636 zł, co oznacza wzrost o 145 zł za każdy procent uszczerbku. W praktyce przekłada się to na wyższe kwoty wypłacanych świadczeń, szczególnie w przypadku poważniejszych urazów.

Przykład Pan Marek doznał złamania nogi z powikłaniami, które skutkowało 10% uszczerbkiem na zdrowiu. Składając wniosek w marcu, otrzymałby 16 360 zł. Gdyby poczekał z zakończeniem leczenia do kwietnia, jego odszkodowanie wzrosłoby do 17 810 zł – to 1 450 zł więcej przy tej samej kontuzji.

Świadczenia przy całkowitej niezdolności do pracy

Wyższe kwoty przewidziano dla osób, u których orzeczono najpoważniejsze skutki zdrowotne. W przypadku:

całkowitej niezdolności do pracy oraz jednoczesnej niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, pogorszenia stanu zdrowia rencisty prowadzącego do takiego samego poziomu niezdolności,

jednorazowe odszkodowanie wynosi 31 162 zł.

Odszkodowanie po śmierci członka rodziny – kwoty i zasady wypłat

Szczególne znaczenie mają świadczenia wypłacane członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego lub rencisty. Wysokość odszkodowania zależy od liczby oraz stopnia pokrewieństwa osób uprawnionych.

160 264 zł otrzymuje małżonek lub dziecko zmarłego,

otrzymuje małżonek lub dziecko zmarłego, 80 132 zł przysługuje innym członkom rodziny (np. rodzicom lub rodzeństwu).

W przypadku większej liczby uprawnionych stosuje się dodatkowe podwyższenia:

jeśli do świadczenia uprawniony jest małżonek i dzieci – podstawowa kwota jest zwiększana o 31 162 zł na każde dziecko,

na każde dziecko, gdy uprawnione są wyłącznie dzieci – dodatek przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko,

inni członkowie rodziny mogą otrzymać dodatkowo po 31 162 zł , jeśli występują obok małżonka lub dzieci,

, jeśli występują obok małżonka lub dzieci, jeżeli uprawnieni są wyłącznie dalsi członkowie rodziny – podstawowa kwota rośnie o 31 162 zł na każdą kolejną osobę.

Procedura ZUS: Jak złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie?

W przypadku osoby poszkodowanej kluczowe znaczenie ma moment zakończenia leczenia i rehabilitacji. Dopiero wtedy możliwa jest pełna ocena trwałości lub długotrwałości uszczerbku na zdrowiu, co stanowi podstawę do ubiegania się o świadczenie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku odszkodowania dla rodziny osoby zmarłej. W takim przypadku przepisy nie narzucają konkretnego terminu – wniosek można złożyć w dowolnym momencie po śmierci ubezpieczonego lub rencisty.

Jakie dokumenty są potrzebne do jednorazowego odszkodowania?

Dokładne udokumentowanie urazu i jego skutków może oznaczać dla ubezpieczonego dodatkowe kilka tysięcy złotych w ramach jednorazowego odszkodowania. Prawidłowo przygotowana dokumentacja zwiększa szansę na pełne uwzględnienie stopnia uszczerbku na zdrowiu. Aby ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej, niezbędne będą m.in.:

wniosek o przyznanie odszkodowania – formalny dokument składany do ZUS,

zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia – zawierające informacje o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. W razie potrzeby warto dołączyć pełną dokumentację medyczną,

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,

prawomocny wyrok sądu pracy, jeśli jest elementem sprawy,

decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej – wydana przez państwowego inspektora sanitarnego, jeśli dotyczy przypadku choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie w ZUS: procedura, decyzja i możliwość odwołania

Jednorazowe odszkodowanie należy do najczęściej przyznawanych świadczeń w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Oceny dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS, którzy nie tylko określają skalę uszczerbku, ale również badają jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję – zarówno o przyznaniu świadczenia, jak i o jego wysokości.

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego lub po wyjaśnieniu wszystkich niezbędnych okoliczności. Wypłata środków następuje natomiast w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji. Jeśli orzeczony procent uszczerbku wydaje się zaniżony, ubezpieczony ma 30 dni na złożenie odwołania od decyzji ZUS. Sprawa trafia wtedy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, gdzie często powoływani są niezależni biegli sądowi. Warto pamiętać, że postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest dla pracownika wolne od opłat sądowych.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania?

Nie w każdej sytuacji poszkodowany może liczyć na wypłatę jednorazowego odszkodowania. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było zawinione działanie pracownika – w szczególności naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dokonane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odmowa może nastąpić także wtedy, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych i w istotny sposób przyczynił się do powstania zdarzenia.

Należy jednak podkreślić, że powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku wypadków zakończonych śmiercią – w takich sytuacjach uprawnienia do świadczenia mogą przysługiwać członkom rodziny.

Najczęstsze błędy we wnioskach do ZUS – czego unikać

Złożenie wniosku za wcześnie – poczekaj, aż leczenie lub rehabilitacja się zakończy.

Nieaktualne zaświadczenie OL-9 – ważne tylko 30 dni od wystawienia.

Brak związku zdarzenia z pracą – dołącz precyzyjny protokół powypadkowy od pracodawcy.

Niekompletna dokumentacja medyczna – pamiętaj o wynikach badań i opinii lekarzy.